இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று ஒரே பாராட்டு மழை தான்; உங்கள் ராசிக்கு எப்படி?

செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty image)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2025 at 7:19 AM IST

2 Min Read
மேஷம்: திறமையாக வேலை செய்வதற்கான புதிய வழிகளை தேடுவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கை துணை உடனான மனகசப்பை தீர்க்கும் நேரம் இது. இன்று ஒரு குறுகிய பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் நோய் வாய்ப்பட்டிருந்தால் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் வெளியில் செல்வது பலன் தரும்.

ரிஷபம்: வர்த்தகத்தில் இலக்கைச் சென்றடைவதற்கு நீங்கள் உறுதியாக இருப்பீர்கள். நிதிசுமை உங்களுக்கு கவலையை கொடுக்கும். உங்களுக்கு ஏற்படும் கடினமான சூழ்நிலையை நன்கு சமாளிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்படலாம்.

மிதுனம்: சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரத்தின் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்களது அன்பான அணுகுமுறையின் மூலம் மற்றவரகளின் கவனத்தை ஈர்ப்பீர்கள். பணியிடத்தில் கவனம் தேவை. இலக்கை அடைய பொறுமையாக இருப்பது நல்லது.

கடகம்: பழைய தொடர்புகள் மூலம் உங்களுக்கு உதவி கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. நல்ல வகையில் தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் உங்கள் திறன் காரணமாக மற்றவர்கள் உங்களுக்கு உதவுவார்கள். உங்களது நேர்மையின் காரணமாக மக்கள் உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்திருப்பார்கள். மாலையில், சமூக நிகழ்ச்சிகளில் நீங்கள் கலந்துகொண்டு சிறப்பிப்பீர்கள்.

சிம்மம்: நீங்கள் நிர்ணயித்த இலக்கை அடைவதில் உங்களுக்கு சிரமம் ஏற்படக்கூடும். ஆனால், நேரம் செல்லச் செல்ல பிரச்சினைகள் தீரும். உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக வெற்றி படியில் ஏறி செல்வீர்கள். உங்கள் பலம் மற்றும் பலவீனங்களை நேர்மையுடன், பாரபட்சம் ஏதுமில்லாமல் ஆராய்வார்கள்.

கன்னி: உங்கள் உடற்பயிற்சி மற்றும் சிறந்த உணவு பழக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து அதை கடைபிடிக்க விரும்புவீர்கள். இருப்பினும், சில ருசியான உணவை இன்று சுவைக்க விரும்பலாம். வாழ்வில் ஒரு திருப்புமுனையாக இருப்பதை நீங்கள் காணலாம்.

துலாம்: சுகாதாரத்தின் மீது அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். வீட்டை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபடலாம். பணியிடத்தில் சில சிக்கல்கள் வருவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. மாலை நேரத்தில் மனதிற்கு பிடித்தவருடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள்.

விருச்சிகம்: ஆக்கபூர்வமான வகையில் செயல்படுவீர்கள். ஈடுபாட்டுடன் கூடிய பணியின் காரணமாக, மற்றவர்களும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பார்கள். திருமண உறவு மிகவும் சிறந்த வகையில் இருக்கும். மொத்தத்தில் என்று குதூகலமான நாளாக இருக்கும்.

தனுசு: இன்று நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். உங்கள் குடும்பத்தினருடன் சுற்றுலா செல்ல விரும்புகிறீர்கள். பணியில் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள்.

மகரம்: இன்றைய தினத்தில் மற்றவர்களது உணர்வுகள், குறிப்பாக காதல் துணையின் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமாக இருக்கும். இருவரும் மனம் திறந்து பேசினால் புரிந்துணர்வு ஏற்பட்டு உறவு வலுப்படும். இருவரும் ஒன்றாக நேரம் கழிப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளது.

கும்பம்: இன்று ஒரு வித்தியாசமான நாளாக இருக்கும். நிம்மதியான உணர்வுடன், ஆன்மீகப் பாதையில் செல்ல விரும்புகிறீர்கள். தியானத்தில் ஈடுபட்டு நிம்மதி நாடுவீர்கள். மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் வெளியில் செல்வீர்கள்.

மீனம்: முதலீடுகள் செய்வதற்கு இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும். பரிவர்த்தனைகளில் நஷ்டம் ஏற்படும் வாய்ப்பை விட, லாபம் உண்டாகும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். எனினும், நீங்கள் சிந்தித்து செயலாற்றுவது நன்மை பயக்கும்.

