இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பணவரவு அமோகமாக இருக்குமாம்! - உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்?
செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : September 18, 2025 at 7:02 AM IST
மேஷம்: இன்றைய தினத்தில் நீங்கள் தனிமைய விரும்புவீர்கள். உறவுகளை பலப்படுத்த முயற்சிகள் பலவற்றை மேற்கொள்வீர்கள். வருங்கால பாதுகாப்பிற்கான அம்சங்கள் என்ன என்பதை ஆராய்வீர்கள். பணியிடத்தில் பொறுமையை கடைபிடித்தல் அவசியம்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை உங்களுக்கு சிறிது கடினமான, பிரச்சனைகள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். பின்னடைவுகள் மற்றும் சவால்கள் ஆகியவற்றை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கவும். போராடும் உங்களது மனப்பான்மை காரணமாக அனைத்திற்கும் தீர்வு கிடைக்கும். எச்சரிக்கையுடன் கவனமாக செயல்படவும். நன்றாக சிந்தித்து பொறுமையாக செயல்படவும். தடைகள் உங்களை ஒன்றும் செய்யாது.
மிதுனம்: கடந்த கால நினைவுகள் உங்கள் மனதில் தோன்றும். அதனால் நீங்கள் குதூகலமாக இருப்பீர்கள். அறிவார்ந்த தேடல்களில் ஆர்வம் இருக்கும். உங்களது கடந்த காலம், உங்களின் எதிர்காலம் மற்றும் நிகழ்காலத்தை பாதிப்பதற்கு ஒருபோதும் அனுமதிக்க வேண்டாம்.
கடகம்: இன்று உங்களுக்கு வேலை செய்யும் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். ஏதேனும் ஒரு வேலையை செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் சுறுசுறுப்பாக இருப்பீர்கள். தோட்டவேலை, சமையல் செய்தல், வீட்டிற்கு விருந்தினரை அழைத்து நேரம் செலவிடுதல் ஆகியவற்றிற்கு சிறந்த நாளாகும். கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால், உங்கள் காதல் உறவிற்காக, நேரம், பணம் ஆகியவற்றை செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
சிம்மம்: பங்குச்சந்தையின் மூலம் நிதி வரவு இருக்கக்கூடும். உங்கள் முதலீடுகளுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். நீண்ட காலம் தீர்க்கப்படாமல் இருந்த கடன்களை தீர்த்து விடுவீர்கள். பொழுதுபோக்கிற்காக பணம் செலவழிக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
கன்னி: குடும்ப உறவுகள் உங்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவார்கள். அவர்கள் உங்களையும் உங்கள் எண்ணங்களையும் கட்டுப்படுத்துவார்கள். வர்த்தகத் துறையையில் சாதகமான நிலை இருக்கும். மாலையில் நீங்கள் நிம்மதியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள். கோயிலுக்கு செல்ல பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது.
துலாம்: உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் சந்தோஷமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள். மனதிற்கு பிடித்தவருடன் மகிழ்ச்சியுடன் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள். உங்கள் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை, உங்களது வாழ்க்கைத் துணை புரிந்து கொள்வார். ஒருவருடன் ஒருவர் இணக்கமாக இருந்து சந்தோஷமாக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று சிறிது மந்தமான நாளாக இருக்கும். பணியிடத்தில் வேலை பளு அதிகரித்ததன் காரணமாக சோர்வாக உணர்வீர்கள். சில சமயங்களில் எரிச்சல் உணர்வு ஏற்படலாம். மனநிலையை மாற்றிக்கொள்ள காதல் உறவுடன் நேரம் செலவழிக்க கூடும்.
தனுசு; உங்களது திறமைக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் பின்னர் நிச்சயம் கிடைக்கும். அதனால் பொறுமையை கடைபிடித்து காத்திருப்பது நல்லது. ஏமாற்ற உணர்வு ஏற்பட்டால் அது உங்கள் செயல்திறனை பாதிக்கும். அதனால் பொறுமையுடன் இருக்கவும்.
மகரம்: உணர்வுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் ஒருவராக நீங்கள் இருந்துவிட வேண்டாம். உங்களது உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு செயல்பட்டால், பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கும். சுருக்கமாக கூறுவதென்றால், உங்களது உணர்வுகள் வெற்றிக்கு தடையாக இருக்கும். அமைதியாக பொறுமையுடன் செயல்பட்டு நேர்மறையான எண்ணம் கொண்டிருந்தால் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணலாம்.
கும்பம் : இன்று நீங்கள் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி நடுநிலையுடன் செயல்படுவீர்கள். உங்களது பணியில் உங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும். தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் ரீதியான வாழ்க்கை இரண்டிற்கும், முக்கியத்துவம் கொடுத்து நடுநிலையுடன் செயல்படுவீர்கள். நிதி நிலைமை சாதாரணமாக இருக்கும். ஆனால், சில விஷயங்கள் குறித்த எண்ணம் உங்கள் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்.
மீனம்: இன்று நிதி ஆதாயம் அதிகம் இருக்கும். வர்த்தகம் மற்றும் பல்வேறு முதலீடுகளில் இருந்து பணவரவு இருக்கும். சிறந்த வகையிலான பொதுத்தொடர்பு காரணமாக ஆதாயம் இருக்கும். எதிர்பாராத வகையில் முக்கிய பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்வீர்கள்.