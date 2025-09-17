இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று இன்ப அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறதாம்! உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்?
செப்டம்பர் 17 ஆம் தேதி புதன்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : September 17, 2025 at 7:16 AM IST
மேஷம்: உங்களது உடல் நலன் மீது நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். உணவு பழக்க வழக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சியின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு செயல்படுவீர்கள். புதிதாக ஒரு உணவை சுவைத்து பார்க்க விருப்பப்படலாம். பாலிய நண்பர்களை சந்திக்க வாய்ப்பு கிட்டும்.
ரிஷபம்: உங்களது நெருங்கிய நண்பர்கள் குறித்த சில கருத்துகள் உங்கள் மனதை இன்று ஆக்கிரமிப்பு செய்திருக்கும். காதல் உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் அச்சம் ஏதுமின்றி அதனை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். விரைவில் உங்களுக்கு திருமண உறவு கைகூடும்.
மிதுனம்: மற்றவர்கள் உங்களிடம் இருந்து அதிகம் எதிர்பார்ப்பார்கள். அனைவரின் எதிர்பார்ப்பையும் பூர்த்தி செய்வது கடினமாகும். எனினும், அதற்கான வழி உங்களுக்கு கிடைக்கும். மக்கள் உங்கள் செயல்திறனையும், அறிவுத்திறனையும் போற்றுவார்கள்.
கடகம்: இன்று மாற்றம் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது. பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்கவும். சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப, உங்களை மாற்றிக்கொண்டு செயல்பட்டால் வேலை எளிதாகும். பொழுதுபோக்கு அம்சங்களால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்.
சிம்மம்: இன்று அனைத்து தரப்பிலிருந்தும் புகழ்ச்சியை பெறுவீர்கள். இன்று நடக்கும் அனைத்து விஷயங்களும் உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தரும். தனிப்பட்ட இழப்பின் காரணமாக உணர்வுபூர்வமாக பாதிக்கப்படுவீர்கள்.
கன்னி: இன்று உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மீது நீங்கள் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். அதுதொடர்பான எண்ணங்கள் உங்கள் மனதில் ஏற்படும். வர்த்தகத்தில் இருப்பவர்கள் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். மாலையில் சிறிது ஓய்வெடுக்க நேரம் கிடைக்கும். கோயிலுக்கு செல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
துலாம்: இன்று பலவிதமான மனநிலைகளால் பாதிக்கப்படுவீர்கள். மனக்குழப்பங்கள் இருக்கும். இன்று மாலை உங்களுக்கு ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறது. மிகச்சிறந்த நிகழ்வு ஒன்று ஏற்படக்கூடும் என்றாலும், பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அதனை எதிர்கொள்ளும் மனநிலையுடன் இருக்கவும்.
விருச்சிகம்: செயல்திறன் உங்கள் மீது மதிப்பை ஏற்படுத்தும். இன்று உணர்வுகளை நீங்கள் அதிகம் வெளிப்படுத்துவீர்கள். தொழில் துறையை பொருத்தவரை புதிய திட்டங்களை உற்சாகத்துடன் தொடங்குவீர்கள். எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது.
தனுசு: இன்று உங்களுக்கு அனைத்து தரப்பிலும் வெற்றி கிடைக்கும். எந்த சவால்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் நீங்கள் அதை வெற்றி கொள்வீர்கள். உங்களிடம் ஆலோசனை கேட்கும் சக பணியாளர்களுக்கு சிறந்த ஆலோசனைகளை வழங்கி வழிகாட்டுவீர்கள். உங்களது தலைமை அவர்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கும். நீங்கள் இன்று முழுவதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
மகரம்: உணர்வுரீதியாக செயல்படுவது பாதகமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும். அது உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் ஆகிய இரண்டையும் பாதிக்கும். இதை பயன்படுத்தி உங்களை சுற்றி இருப்பவர்கள் உங்களை வீழ்த்த முயற்சி செய்யலாம். அதனால உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி வெற்றிக்கான பாதையில் முன்னேறி செல்லவும்.
கும்பம்: இன்று உங்களது செயல் திறன் மற்றும் தீவிரமான நடவடிக்கைகள் உங்கள் போட்டியாளரை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தும். நீங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்வீர்கள். அதனால் அனைத்து தடைகளும் நீங்கும். உங்கள் வெற்றி, கருணை மற்றும் கடின உழைப்பின் காரணமாக அனைவர் மனதையும் வெல்வீர்கள்.
மீனம்: இன்று நீங்கள் உணர்வுக்கு மதிப்பளித்து செயல்படுவீர்கள். கேள்விகளுக்கான பதில்களை பெற உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து கொள்வீர்கள். தன்னம்பிக்கை காரணமாக முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகள் முடிக்கப்படும். உங்களது விதி அதிர்ஷ்டத்தைக் கொடுக்கும். அறிவார்ந்த விஷயங்கள் மீது ஆர்வம் செலுத்தவும். பொறுப்புகளை தட்டிக் கழிக்க வேண்டாம்.