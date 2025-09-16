ETV Bharat / spiritual

இந்த ராசிக்காரர்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரம் செலவழிக்க வாய்ப்புள்ளதாம்! உங்க ராசிக்கு இன்று நாள் எப்படி?

செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

மேஷம்: இன்று அழகான மற்றும் கவர்ச்சிகரமான பொருட்கள் உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்கும். இதனால் பண செலவுகள் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளும் இன்று வெற்றியை தேடி தரும்.

ரிஷபம்: இன்று வேலை பளு அதிகம் இருக்கக் கூடும். எனினும், உங்கள் மீது அக்கறை செலுத்துபவர்கள் உடன் நேரம் செலவழிப்பீர்கள். வேலை பளு காரணமாக சோர்வாக உணர்வீர்கள். இருப்பினும், மாலை நேரத்தில் புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும்.

மிதுனம்: குதூகலம் மற்றும் ஆற்றல் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களின் நேர்மறையான எண்ணங்கள் காரணமாக நீங்கள் வெற்றிகளை அடைவீர்கள். வேலைப்பளு அதிகம் இருந்தாலும் அதற்கு பலன் கிடைக்கும்.

கடகம்: இன்றைய தினம் பதற்றமும், எரிச்சலான மனநிலையும் இருக்கக்கூடும். பாதகமான சூழ்நிலைகளில் நிதானத்தை இழக்காமல் அமைதியாக செயல்படுங்கள். அவ்வாறு செயல்பட்டால் வாழ்க்கையில் வெற்றி கிடைக்கும். கோப உணர்வு இருந்தால், பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பது கடினமாகும்.

சிம்மம்: உங்களுக்கு இன்று தன்னம்பிக்கை உணர்வு அதிகம் இருக்கும். பணியிடத்தில் வேலை தொடர்பான விஷயங்களில் உறுதியான முடிவுகளை எடுக்கும் திறன் உங்களிடம் இருக்கும். பணிகளை நிறைவு செய்வதில் உண்டாகும் பிரச்சனைகளை சமாளித்து வெற்றியடைவீர்கள்.

கன்னி: இன்று நீங்கள் விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து கொள்ள நேரம் செலவழிக்க வேண்டும். பணியிடத்தில் சில கசப்பான உணர்வுகள் ஏற்படக்கூடும். அதனால் எச்சரிக்கையாக இருந்து, பிரச்சினைகளை தவிர்ப்பது நல்லது. காதல் உறவை பொருத்தவரை புதிய காதல் ஏற்படும் வாய்ப்புண்டு.

துலாம்: சிறிய விஷயங்கள் அல்லது பிரச்சனைகள் குறித்து சிந்தித்து மன அழுத்தம் கொள்ள வேண்டாம். மன அமைதியைப் பெற யோகா அல்லது தியானம் பயிற்சியில் ஈடுபடுவது நல்லது. பணியிடத்தில் சில விஷயங்கள் தொடர்பாக நெருக்குதல் ஏற்படும் வாய்ப்பு உண்டு. முக்கியமான விஷயங்கள் குறித்த முடிவுகளை எடுக்கும்போது சாதக மற்றும் பாதகமான நிலைகளை கவனமாக ஆராய்ந்த பிறகு எடுக்க வேண்டும்.

விருச்சிகம்: இன்று நீங்கள் வேலையில் மூழ்கிப் போவீர்கள். உங்களுக்கு பொறுப்புக்கள் மற்றும் கடமைகள் அதிகம் இருக்கும். எனினும் மாலையில், நிலைமை வேறு விதமாக இருக்கும். நண்பர்களுடன் குதுகலமாக நேரத்தை செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

தனுசு: இன்று சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது. மன்மதன் உங்களை நோக்கி அம்பு எய்த தயாராக இருக்கிறான். காதல் உணர்வு காரணமாக நீங்கள் இளமையாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் உணர்வீர்கள். ஆனால், உணர்ச்சிகளுக்கு இடம் கொடுக்காமல் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும்.

மகரம்: இன்றைய தினத்தில் உங்களுக்கு வேலை பளு அதிகம் இருக்கும் காரணத்தினால், மிகவும் சோர்வாக உணர்வீர்கள். வர்த்தக துறையைப் பொருத்தவரை, போட்டி மிகவும் அதிகம் இருக்கும். உங்களது போட்டியாளர்கள் உங்கள் வர்த்தகத்தையும், புகழையும் கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கிறார்கள். ஆனால், இது எதுவும் உங்களை பாதிக்காது.

கும்பம்: இன்றைய தினன் மிகவும் சிறந்து விளங்குவீர்கள். நீங்கள் நூற்றுக்கணக்கான மக்களுக்கு ஊக்கம் அளிப்பவராக இருப்பீர்கள். மற்றவர்களிடம் பழகும்போது மனிதாபிமானத்துடன் பழக வேண்டும்.

மீனம்: இன்று தங்களது குறிக்கோளை நோக்கி கடுமையாக உழைப்பவர்கள் சிறந்து விளங்குவார்கள். வர்த்தகத்தில் சிறந்த நாளாக இருக்கும். உங்கள் பணியிலும் வர்த்தகத்திலும், நீங்கள் இன்று புதிய விஷயங்களை அறிமுகப்படுத்துவீர்கள். கடவுளின் ஆசையின் காரணமாக உங்களது வெற்றி நிச்சயம். ஆனால் ஏமாற்றம் அடையாமல் நீங்கள் தொடர்ந்து கடுமையாக உழைக்க வேண்டும்.

