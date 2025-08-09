மேஷம் : இன்று உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கும். சரியாக திட்டமிட்டு வெற்றிகரமாக அனைத்து பணிகளையும் நிறைவேற்றுவீர்கள். எனினும், முன்னேற்றம் சிறிது மந்த கதியிலேயே இருக்கும். மனம் தளர வேண்டாம். கடவுளின் ஆசி எப்போதும் உண்டு.
ரிஷபம்: தொழிலில் முன்னேற வாய்ப்புள்ளது. இந்த முன்னேற்றம் நீங்கள் எதிர்பார்த்த வகையில் இருக்காது. நிதி தொடர்பான வாய்ப்புகளும், வெற்றிகளும் உங்களை தேடி வரும். பொருள் ஆதாயமும் இருக்கும்.
மிதுனம்: நீங்கள் மற்றவர்களின் திறமையை பாராட்டி ஊக்குவிப்பதில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பாதுகாப்பு மற்றும் நிதி நிலைமை தொடர்பான விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை செய்வீர்கள். அன்பினால் இணைக்கப்பட்ட உறவுகள் நீண்ட காலத்திற்கு வலுவானதாக இருக்கும்.
கடகம்: உங்களின் வேடிக்கையான பேச்சின் காரணமாக அனைவரையும் சந்தோஷப்படுத்துவீர்கள். சமூகத் தொடர்புகள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்தி வெற்றி பெறுவார்கள். பொதுவாக இன்றைய தினம் சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
சிம்மம்: இன்றைய தினம் சாதக மற்றும் பாதக பலன்களை கொண்டதாக இருக்கும். தொழில் பார்ட்னர் அல்லது வாழ்க்கைத் துணை மீது உங்களுக்கு அதிருப்தி இருக்கும். உங்களது முயற்சிக்கு எதிர்பார்த்ததைவிட அதிக பலன்கள் கிடைத்திருக்கும். நண்பரின் அறிவுரையை ஏற்று செயல்படுவீர்கள்.
கன்னி: மனதில் பல்வேறு அறிவார்ந்த எண்ணங்கள் உதித்துக் கொண்டே இருக்கும். உங்களின் அற்புதமான செயலாற்றல் மூலம் அனைத்தையும் சரி செய்து விடுவீர்கள். மற்றவர்கள் மனதைப்படித்து அன்புக்குரியவர்களின் உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள்.
துலாம்: அரசு தொடர்பான வேலை எப்போதும் பொறுப்பு நிறைந்தது. இருப்பினும், இன்று அரசாங்க சேவைகளில் உள்ள அனைவருக்கும் அற்புதமான மற்றும் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த நாளாக இருக்கும். உங்கள் செயல்திறன் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு வெகுமதி பெறுவீர்கள். காதுகளையும், கண்களையும் திறந்து வைத்துகொண்டு பேசாமல் செயல்படுவது நல்லது. மேலதிகாரிகள் இரகசியமான விஷயங்கள் குறித்து உங்களிடம் பேச விரும்பலாம்.
விருச்சிகம்: உற்சாகம் அதிகம் காணப்படும். புதிய வர்த்தக முயற்சியை மேற்கொள்ள விரும்புவீர்கள். உங்கள் செயல்திறன் முழுவதையும் பயன்படுத்தி நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சியில் வெற்றி அடைவீர்கள். பொதுவாக இன்றைய நாள் வெகுமதிகள் மற்றும் பாராட்டுக்களுடன் சிறப்பான நாளாக இருக்கும். பணியில் மூத்தவர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகள் உங்களைப் பற்றிய நல்ல எண்ணத்தை கொண்டிருப்பார்கள்.
தனுசு : உங்கள் மனதில் உள்ள முனிவர் இன்றும் வழிநடத்துவார். மன அமைதிக்கான மருந்து உங்களிடமே உள்ளது. ஞானத்தையும், திருப்தியான உணர்வையும் கொண்டிருப்பீர்கள். உங்களைச் சுற்றியிருக்கும் நபர்களிடம் அன்பு செலுத்துவீர்கள். பொதுவாக இன்று அமைதியான நாளாக இருக்கும்.
மகரம் : இன்று நியாயமான மற்றும் அநியாயமான முறையில் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். உங்கள் நோக்கமும் சரியாகவே இருக்கும். உறுதிப்பாடு காரணமாக நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளை திறம்பட எடுப்பீர்கள்.
கும்பம்: எதிர்பாராத ஒரு நிகழ்வு இன்று ஏற்படலாம். வெற்றி, பணம் மற்றும் காதல் உறவு ஆகிய ஏதேனும் ஒன்று எதிர்பாராத வகையில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். மாலையில் ஆராய்ச்சிப் பணியில் ஈடுபடக்கூடும்.
மீனம்: அலுவலகம் மற்றும் வீடு உள்ள பொறுப்புகளையும், பணிகளையும் சிறப்பாக கையாளுவீர்கள். வீட்டை அலங்கரிக்கும் பணியில் முழு மனதுடன் ஈடுபடுவீர்கள். செலவுகள் சிறிது அதிகரிக்கலாம். கடுமையான உங்களது முயற்சிக்கு அங்கீகாரமும் பாராட்டும் கிடைக்கும்.