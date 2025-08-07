Essay Contest 2025

பாராட்டை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார் தெரியுமா? உங்க ராசிக்கு எப்படி? - TODAY RASIPALAN

ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களைப் பார்க்கலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2025 at 7:06 AM IST

Updated : August 7, 2025 at 7:29 AM IST

மேஷம்: நீங்களே உங்களை பாராட்டிக்கொண்டு சிறந்த வகையில் ஆடைகளை அணிந்து கொள்வீர்கள். நீங்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் வெற்றியடையும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. இன்று பணியிடத்தில் மிகவும் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும்.

ரிஷபம்: ஒரு கண்காணிப்பாளராக உங்கள் கூட்டாளிகளுக்கு சிறந்த வகையில் லாபத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுத்து, சக ஊழியர்களுக்கு உதவியாக இருப்பீர்கள். ஒரு தலைமை பதவியில் இருக்கும் நீங்கள் அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொண்டு, அலுவலகத்தில் அனைவரது கருத்துகளையும் கேட்டறிந்து முடிவு எடுக்க வேண்டும். இதன்மூலம் வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகரிப்பதோடு, இக்கட்டான கால நிலைகளை சமாளிக்கும் நம்பிக்கையும் ஏற்படும்.

மிதுனம்: சமூக துறையில் இருப்பவர்கள் மேலதிகாரியிடமிருந்து ஊக்கமும், உதவியும் பெறுவார்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் இருந்தும் ஆதரவு கிடைக்கும். மாணவர்கள் எந்தவிதமான பிரச்சினையையும் எதிர்கொண்டு தீர்த்து விடுவார்கள்.

கடகம்: மற்றவர்களுடன் பழகும்போது வெளிப்படையான போக்கை கடைப்பிடிப்பீர்கள். மென்மையாக நடந்து கொள்வீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில் இந்த நிலை மாறி சிறிது கடுமையாக நடந்துகொள்ள நேரிடும். மாலையில் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

சிம்மம் : உங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்வது மிகவும் பிடிக்கும். உங்கள் குடும்பத்தினர் அல்லது நண்பர்களுடன், சுற்றுலா அல்லது பயணம் மேற்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் அமையும். கலைத்துறையில் இருப்பவர்கள் பலரது பாராட்டைப் பெறுவார்கள்.

கன்னி: உங்கள் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல்படுவீர்கள். இதன் மூலம் உங்கள் வெற்றியை நீங்களே நிர்ணயித்து கொள்வீர்கள். உங்களது நிர்வாகத்திறன் சிறந்த வகையில் இருக்கும். முடிவெடுக்கும் திறன் மற்றும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் திறன் இருப்பதால் உங்களது நிர்வாக திறன்கள் மேலும் அதிகரிக்கும்.

துலாம்: போட்டியாளர்கள் உங்களை பார்த்து பொறாமைப்படும் வகையில் இருப்பீர்கள். உங்கள் வெற்றியை தடுக்கவும், உங்களது புகழை குறைக்கவும் சதி செய்வார்கள் என்பதால் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும். வாழ்க்கையில் தோன்றும் புதிய காதல் உறவால் உங்களுக்கு நன்மை ஏற்படும்.

விருச்சிகம்: நடைமுறை வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்கள் இருக்கும். புதிய வர்த்தக முயற்சியை மேற்கொள்வதற்கு நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் பாராட்டப்படும். குறிப்பாக, உங்களது ஆளுமைப் பண்பை அனைவரும் அறிந்து கொள்வார்கள்.

தனுசு: இன்று உங்கள் அன்பிற்குரியவர்கள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்தவேண்டிய தேவை உள்ளது. நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களை வீட்டிற்கு அழைத்து விருந்து கொடுப்பது உறவினை பலப்படுத்தும். நீங்கள் அவர்களுடன் ஆர்வமாக உரையாடுவீர்கள். வாழ்க்கை துணையுடனும் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.

மகரம்: அவசர நடவடிக்கைகள் காரணமாக சில பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். மேலதிகாரிகளிடம் நீங்கள் ஏற்படுத்தியுள்ள நன்மதிப்பை பாதிக்கும் வகையில் இருக்காது. உங்கள் கனவுகள் சில நனவாகலாம். அதற்காக எதிர்பார்ப்புகளை அதிகம் வைத்துகொள்ள வேண்டாம். அலுவலக பணியில் அதிகம் கவனம் செலுத்தினால் குறிக்கோளை எட்டுவது சாத்தியமே.

கும்பம் : குறிக்கோள்களை நோக்கி உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு செயல்படுவீர்கள். அதனை நிறைவேற்ற, அனைத்து வகையிலும் கடுமையாக முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். இதற்கான அத்தனை செயல்திறனும் ஆற்றலும் உங்களிடம் உள்ளது. கடின உழைப்பு இல்லாமல் எதுவும் எளிதாக கிடைக்காது என்பதை நீங்கள் நன்றாக அறிந்து வைத்துள்ளீர்கள்.

மீனம்: இன்று சாதகமான நாளாக இருக்காது. சிறிய காரணங்களுக்காக, மனம் வருத்தப்படுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. எதிர்மறையான சிந்தனைகள் மனதில் தோன்றலாம். நம்பிக்கை உணர்வை வளர்த்துகொண்டு, நேர்மறையாக சிந்திக்கவும்.

