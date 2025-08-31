ETV Bharat / spiritual

கடின உழைப்பால் பாராட்டை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் நீங்கள்! உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்? - TODAY RASIPALAN

ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களை பார்க்கலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2025 at 7:15 AM IST

மேஷம்: வாழ்க்கையில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளவும். புதிய இடங்களுக்கு செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் வேலைபளு அதிகமாக இருக்கும் காரணத்தால், இன்று சோர்வாக உணர்வீர்கள். அலுவலகத்தில் மேற்கொள்ளும் குழு நடவடிக்கைகளில் அனைவரது கவனத்தையும் பெறுவீர்கள்.

ரிஷபம்: உங்களது கவனம் தனிப்பட்ட நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது இருக்கும். அவர்களுடனான ஆத்மார்த்தமான உறவுகள் மூலம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

மிதுனம்: இன்று தொழிலைவிட உடல் நலத்தின் மீது அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது. உடற்பயிற்சி செய்ய கூடுதல் நேரம் எடுத்துக்கொள்வீர்கள். சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விளம்பரத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு சிறந்த நாளாக அமையும். உங்களது மார்க்கெட்டிங் உத்தி மூலம் இன்று அதிகபட்ச லாபத்தை ஏற்படுத்த முடியும்.

கடகம்: செய்யும் செயல்களில் பயம் மற்றும் தயக்கம் ஏதும் இல்லாமல் செயல்படுவீர்கள். எதிர்மறையான எண்ணங்களை தவிர்க்க வேண்டும். பணியிடத்தில் ஏற்படும் சவால்களை பொறுமையாக எதிர்கொள்ளவும். அவை உங்கள் மனதை பாதிக்கும் வகையில் அமையக்கூடும்.

சிம்மம்: பதவி உயர்வை அடைவதற்கு வேலையின் மீது அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். இதற்காக, அலுவலத்தில் கூடுதல் வேலைகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். அதற்கான பலன்கள் உடனடியாக கிடைக்காவிட்டாலும், எதிர்காலத்தில் நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கலாம்.

கன்னி: குடும்ப பொறுப்புகளை எடுத்துக் கொள்வதற்கான ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். கடும் உழைப்பிற்கு பிறகு புத்துணர்ச்சி பெற தனிப்பட்ட விருந்து, சமூக நிகழ்ச்சிகள் அல்லது திருமணத்தில் கலந்து கொள்வீர்கள். மாலை நேரத்தில் எதிர்பார்த்த மகிழ்ச்சி நிச்சயம் கிடைக்கும்.

துலாம்: மற்றவர்கள் கூறும் கருத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். உங்களை சுற்றி நடக்கும் செயல்களை கவனமாகவும், நிதானமாக கவனிக்க வேண்டும். உங்களது நீக்குப் போக்கான அணுகுமுறையின் மூலம் உங்களது கருத்துக்களை நியாயப்படுத்தி எடுத்துக்கூற முடியும்.

விருச்சிகம்: இன்றைய நாள் முழுவதும் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் மனநிலையில் இருப்பீர்கள். உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களுடன் மனதில் உள்ளதை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். உங்கள் இதயத்தில் எவ்வளவு உணர்ச்சிகள் இருந்தாலும், பொது இடத்தில் அதனை வெளிப்படுத்தக் கூடாது.

தனுசு: மேலதிகாரிகள் உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து பல கூடுதல் பொறுப்புகளை வழங்குவார்கள். நீங்களும் அதற்காக கடுமையாக உழைத்து உங்கள் திறமையை நிரூபிப்பீர்கள். நீங்கள் மேற்கொண்ட உழைப்பும் பாராட்டைப் பெறும். ஊக்கத்தொகை கிடைத்தால் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். நீங்கள் அதற்கு தகுதியானவர் தான்.

மகரம்: வாழ்க்கையில் நேர்மறையான அணுகுமுறையை கொண்டிருப்பீர்கள். கடுமையான உழைப்பு மற்றவர்களிடமிருந்து உங்களை வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையுடன் சச்சரவு ஏதேனும் ஏற்பட்டிருந்தால், அந்த மனக்கசப்பு நீங்கும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.

கும்பம்: உங்கள் மனதில், நிதி நிலைமை மற்றும் வருமானம் தொடர்பான எண்ணங்கள், கவலைகள் இன்று முழுவதும் நிறைந்திருக்கும். மாலையில் நண்பர்களுடன் சந்தோஷமாக நேரத்தை கழிக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இன்று நண்பர்களின் முக்கியத்துவத்தை உணரும் வாய்ப்புள்ளது.

மீனம்: உங்களது உணர்வுகளை நெருக்கமானவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவீர்கள். சிறந்த பேச்சாற்றல் காரணமாக, அறிவார்ந்த மக்கள் உங்கள் மீது ஈர்ப்பு கொள்வார்கள். சிறந்த அறிவார்ந்த மக்களுடன் பணியாற்றும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது உங்களது பணி உயர்வுக்கு உதவியாக இருக்கும்.

