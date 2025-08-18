ETV Bharat / spiritual

இன்று மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்! - TODAY RASIPALAN

ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களை பார்க்கலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2025 at 7:19 AM IST

மேஷம்: பொன்னான வாய்ப்புகள் உங்கள் கதவை தட்டும். வருங்காலம் சிறந்த வகையில் அமைவதற்கான பணியை மேற்கொள்வீர்கள். வாழ்க்கையில் வர்த்தகம் தொடர்பான பல ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்தி புதிய இலக்குகளை அமைத்துக் கொள்வீர்கள். முயற்சிகளுக்கு ஏற்ப வருங்காலத்தில் பலன்கள் கிடைக்கும்.

ரிஷபம்: இன்று சிறந்த வகையில் முடிவுகளை மேற்கொள்வீர்கள். உங்களை சோர்வடைய செய்யக்கூடிய கசப்பான எண்ணங்களை பற்றி நினைக்காமல் இருப்பது நல்லது. நாளின் முடிவில் உங்களுடைய பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பீர்கள்.

மிதுனம்: குடும்பம் மீது உள்ள அன்பை விவரிக்க வார்த்தைகள் இல்லை. மனதிற்கு பிடித்தவர்களின் உணர்வுகளை பாதிக்கும் வகையில் செயல்படுவதை தவிர்க்க வேண்டும். பணி தொடர்பான பயணம் அல்லது உல்லாச பயணம் மேற்கொள்ளும் எண்ணம் இருக்கும். அமைதியான நேரத்தை செலவழிக்க விரும்புவீர்கள்.

கடகம்: மனதிற்கு பிடித்தவர்களிடம் அக்கறையுடன் செயல்படுவீர்கள். உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தாமல் கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு மற்றவர்கள் உணர்ச்சிக்கு மதிப்பு கொடுப்பீர்கள். இன்று எதிர்பாராத நிகழ்வு ஏற்படலாம். சிறிய பயணம் மேற்கொள்ள விரும்புவீர்கள். மனதிற்குப் பிடித்தவாறு செயல்பட்டு நேரத்தை சந்தோஷமாக கழிப்பீர்கள்.

சிம்மம்: உங்களுக்கு சிறப்பான நாளாக இருக்கும். வளமும், அதிர்ஷ்டமும், பணமும், அதிகாரமும் உங்களை தேடி வரும். நாளின் இறுதியில் வாழ்க்கைத் துணைக்காக விலை மதிப்புமிக்க நகைகளை வாங்க பணம் செலவழிக்க கூடும். அதே நேரத்தில் செலவுகளை யோசித்து மேற்கொள்ளவும்.

கன்னி: குடும்பத்தினருடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். அவர்கள் மனதை கவர விலை மதிப்புமிக்க பரிசுகளை நீங்கள் வாங்கக்கூடும். நெடுநாட்களாக காதல் உறவு மேற்கொள்ள விரும்பும் ஒரு நபரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

துலாம்: இன்று சுவையான உணவுகளை சாப்பிடும் ஆர்வத்தை கொண்டிருப்பீர்கள். சாப்பிடும் உணவுகளை ரசித்து ருசித்து சாப்பிடுவீர்கள். பணியில் சில தடைகளை நீங்கள் எதிர்கொள்ள நேரிடும். ஆனால் அது குறித்து வருத்தப்படாமல் அதற்கான வழிகளை ஆராயவும். உங்கள் வாழ்க்கையில் நிதி ஆதாயம் இருக்கும். அவை எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உதவும்.

விருச்சிகம்: இன்று துள்ளல் மற்றும் குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு வேலை அதிகம் இருக்கும். முடிக்கப்படாத பணிகள் மற்றும் வர்த்தக கூட்டங்கள் குறித்து நீங்கள் நாள் முழுவதும் சிந்திப்பீர்கள். ஆனால், இன்றைய நாளின் முடிவில் நீங்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் வடிவம் பெற்று பலன்கள் கொடுக்கத் தொடங்கும்.

தனுசு: உண்மையை வெளிப்படுத்தும் காலம் வந்துவிட்டது. இன்று நீங்கள் ஏற்படுத்தும் உறவு வாழ்நாள் முழுவதும் தொடரும். மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் நீங்கள் நல்ல முறையில் நேரம் செலவிடுவீர்கள். மனதில் நன்றியுணர்வு நிறைந்திருக்கும். உங்கள் அன்பு ஒரு சாதாரணமான விஷயமல்ல. அதற்கு மேலான ஒன்று என்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள்.

மகரம்: உங்களது பணி மற்றும் பொறுப்புகளின் காரணமாக மன அழுத்தம் ஏற்படக்கூடும். ஆனால், நீங்கள் தொழில் வல்லுநர் என்பதால் அதனை எளிதாக நிறைவேற்றுவீர்கள். இன்றைய தினத்தில் உங்களது போட்டியாளர்கள் திறமையை அறிந்து கொண்டு உங்கள் பாதையில் இருந்து விலகிச்செல்வார்கள்.

கும்பம்: பணியிடத்தில் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான நாளாக இருக்கும். அடுத்தவர்களை கவரவும், அவர்களின் கவனத்தைப் பெறவும் முடிவெடுத்தால், சிறந்த முறையில் செயல்படுவது முக்கியம். அவசர முடிவுகள் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால் கவனமாக செயல்படவும்.

மீனம்: இன்றைய தினம் உற்சாகம் மற்றும் குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். புதிய நபர்கள் சந்திப்பு அல்லது முக்கியமான ஒருவருடனான சந்திப்பு மூலம் சமூகத் தொடர்பு விரிவடையும் வாய்ப்பு உள்ளது. புத்துணர்வை ஏற்படுத்த நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் சிறந்த பலனளிக்காமல் போகும் வாய்ப்புள்ளது. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் புதிய முடிவுகள் அல்லது பணியில் புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்தும் போது எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது.

