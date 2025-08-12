ETV Bharat / spiritual

காதல் ஈர்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் - எந்த ராசிக்காரருக்கு தெரியுமா? - TODAY RASIPALAN

ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களைப் பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2025 at 7:07 AM IST

2 Min Read

மேஷம்: திறமையின் காரணமாக உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். குறிப்பாக, விஞ்ஞானம் அல்லது கலைத்துறை மாணவர்களாக இருந்தால், ஞானம் மற்றும் ஆழமான அறிவு காரணமாக சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள். மேற்படிப்புக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.

ரிஷபம்: மற்றவர்களை கட்டுப்படுத்துவது உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கலாம். ஏதோ ஒன்றை பெற வேண்டும் என்று மனதில் இலக்கு வைத்திருந்தால், அதில் பின்னடைவுகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும். ஆனால் இறுதியில் அதை பெறுவீர்கள். நீங்கள் ஈடுபடும் அனைத்து செயல்களும் நல்ல பலனளிக்கும்.

மிதுனம்: மதம், கலாச்சாரம் மற்றும் அறிவுசார் பணிகளில் நாள்முழுவதும் ஈடுபட்டிருப்பீர்கள். சில பொது நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும். தொண்டு நிறுவனம் அல்லது அறக்கட்டளை பணிகளுக்காக செலவுகள் செய்வீர்கள். வணிக ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ள சிறந்த நாள் இது.

கடகம்: அசாதாரணமான முறையில் சில புதிய சூழ்நிலைகளை கையாள தயாராக இருக்க வேண்டும். முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன்பாக நடுநிலையான மனநிலையில், சாதக பாதகங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும்.

சிம்மம்: மனநிலையை இன்று கவனமாக கையாள வேண்டும். ஏனென்றால் மனநிலையில் பல மாறுதல்கள் ஏற்படலாம். குறிப்பாக காலை நேரத்தில் எரிச்சலூட்டும் மனநிலை இருக்கலாம். இதனால் பதற்றங்கள் அதிகரிக்கலாம். ஓரிரு நாட்களில் அனைத்து பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும்.

கன்னி: சிறிய விஷயங்களில் தலையிட வேண்டாம். அது நெருங்கிய உறவுகளை சேதப்படுத்தக்கூடும். நீதிமன்றத்திற்கு வெளியில் சட்ட விஷயங்கள் சமரசமாக முடிவுக்கு வரும். மாலையில், மகிழ்ச்சிக்காக பணத்தை செலவழித்து தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வீர்கள்.

துலாம் : சலிப்பூட்டும் அன்றாட வாழ்க்கையிலிருந்து சற்று விலகிச் சென்று விடுமுறையை அனுபவிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த பயணத்தினால் புத்துணர்வு ஏற்படுவதோடு, அறிவும், அனுபவமும் அதிகரிக்கும்.

விருச்சிகம்: வாழ்க்கைத் துணையுடன் சேர்ந்திருந்தால், காதல் நிறைந்த சுகானுபவமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் பிறர் உங்களை நிறுவனத்தின் சொத்தாக நினைத்து மதிப்பார்கள்.

தனுசு: உங்கள் எதிர்ப்பார்ப்புக்கு அதிகமாகவே நற்பலன்கள் கிடைக்கும். பிறருடைய பங்களிப்புக்காக அவர்களை பாராட்டுவதற்கு ஒரு நொடி கூட தயங்க மாட்டீர்கள். உங்களுக்கு பிரியமானவர்களை அன்புடன் அரவணைத்துச் செல்வீர்கள்.

மகரம்: நேர்மறையான அணுகுமுறை, விடாமுயற்சி, நேர மேலாண்மை, வலுவான மற்றும் ஆதரவான நல்வாழ்த்துக்கள் என வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கான அனைத்து காரணிகளும் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றன. இருந்தாலும், அதை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பது அன்பானவர்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள்.

கும்பம்: நீங்கள் அடிக்கடி கற்பனை உலகத்திற்கு சென்று விடுவதால், நிதர்சனத்தை மறந்துவிடுகிறீர்கள். நடைபெற முடியாத விருப்பங்களை விட்டு விடுங்கள். இல்லையென்றால், யதார்த்தத்தை எதிர்கொள்ளும்போது அதிக ஏமாற்றமே மிஞ்சும். சக ஊழியர்களின் உதவி உங்கள் பணியை சிறப்பாக செய்து முடிக்க உதவியாக இருக்கும்.

மீனம்: நாள் முழுவதும் சிறிய அளவிலான கருத்து மோதல்கள் ஏற்படும். முரண்பாடுகள் முடிந்தபிறகு கூட, அதிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வர காலம் எடுக்கும். வேலையில் முன்னேற்றத்தை விரும்பினால் மனநிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்படாமல் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

மேஷம்: திறமையின் காரணமாக உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். குறிப்பாக, விஞ்ஞானம் அல்லது கலைத்துறை மாணவர்களாக இருந்தால், ஞானம் மற்றும் ஆழமான அறிவு காரணமாக சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள். மேற்படிப்புக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.

ரிஷபம்: மற்றவர்களை கட்டுப்படுத்துவது உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கலாம். ஏதோ ஒன்றை பெற வேண்டும் என்று மனதில் இலக்கு வைத்திருந்தால், அதில் பின்னடைவுகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும். ஆனால் இறுதியில் அதை பெறுவீர்கள். நீங்கள் ஈடுபடும் அனைத்து செயல்களும் நல்ல பலனளிக்கும்.

மிதுனம்: மதம், கலாச்சாரம் மற்றும் அறிவுசார் பணிகளில் நாள்முழுவதும் ஈடுபட்டிருப்பீர்கள். சில பொது நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும். தொண்டு நிறுவனம் அல்லது அறக்கட்டளை பணிகளுக்காக செலவுகள் செய்வீர்கள். வணிக ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ள சிறந்த நாள் இது.

கடகம்: அசாதாரணமான முறையில் சில புதிய சூழ்நிலைகளை கையாள தயாராக இருக்க வேண்டும். முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன்பாக நடுநிலையான மனநிலையில், சாதக பாதகங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும்.

சிம்மம்: மனநிலையை இன்று கவனமாக கையாள வேண்டும். ஏனென்றால் மனநிலையில் பல மாறுதல்கள் ஏற்படலாம். குறிப்பாக காலை நேரத்தில் எரிச்சலூட்டும் மனநிலை இருக்கலாம். இதனால் பதற்றங்கள் அதிகரிக்கலாம். ஓரிரு நாட்களில் அனைத்து பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும்.

கன்னி: சிறிய விஷயங்களில் தலையிட வேண்டாம். அது நெருங்கிய உறவுகளை சேதப்படுத்தக்கூடும். நீதிமன்றத்திற்கு வெளியில் சட்ட விஷயங்கள் சமரசமாக முடிவுக்கு வரும். மாலையில், மகிழ்ச்சிக்காக பணத்தை செலவழித்து தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வீர்கள்.

துலாம் : சலிப்பூட்டும் அன்றாட வாழ்க்கையிலிருந்து சற்று விலகிச் சென்று விடுமுறையை அனுபவிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த பயணத்தினால் புத்துணர்வு ஏற்படுவதோடு, அறிவும், அனுபவமும் அதிகரிக்கும்.

விருச்சிகம்: வாழ்க்கைத் துணையுடன் சேர்ந்திருந்தால், காதல் நிறைந்த சுகானுபவமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் பிறர் உங்களை நிறுவனத்தின் சொத்தாக நினைத்து மதிப்பார்கள்.

தனுசு: உங்கள் எதிர்ப்பார்ப்புக்கு அதிகமாகவே நற்பலன்கள் கிடைக்கும். பிறருடைய பங்களிப்புக்காக அவர்களை பாராட்டுவதற்கு ஒரு நொடி கூட தயங்க மாட்டீர்கள். உங்களுக்கு பிரியமானவர்களை அன்புடன் அரவணைத்துச் செல்வீர்கள்.

மகரம்: நேர்மறையான அணுகுமுறை, விடாமுயற்சி, நேர மேலாண்மை, வலுவான மற்றும் ஆதரவான நல்வாழ்த்துக்கள் என வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கான அனைத்து காரணிகளும் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றன. இருந்தாலும், அதை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பது அன்பானவர்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள்.

கும்பம்: நீங்கள் அடிக்கடி கற்பனை உலகத்திற்கு சென்று விடுவதால், நிதர்சனத்தை மறந்துவிடுகிறீர்கள். நடைபெற முடியாத விருப்பங்களை விட்டு விடுங்கள். இல்லையென்றால், யதார்த்தத்தை எதிர்கொள்ளும்போது அதிக ஏமாற்றமே மிஞ்சும். சக ஊழியர்களின் உதவி உங்கள் பணியை சிறப்பாக செய்து முடிக்க உதவியாக இருக்கும்.

மீனம்: நாள் முழுவதும் சிறிய அளவிலான கருத்து மோதல்கள் ஏற்படும். முரண்பாடுகள் முடிந்தபிறகு கூட, அதிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வர காலம் எடுக்கும். வேலையில் முன்னேற்றத்தை விரும்பினால் மனநிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்படாமல் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

RASIPALANTAMIL RASIPALANஇன்றைய ராசிபலன்HOROSCOPETODAY RASIPALAN

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.