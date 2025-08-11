மேஷம்: சுற்றுப்புற சுத்திகரிப்பு மற்றும் தெருக்களிலிருந்து குப்பைகளை அகற்றுவது போன்ற சுற்றுச்சூழலுக்கு இணக்கமான பணிகளை மேற்கொள்ளலாம். சுற்றுச்சூழலுக்கு நல்ல செயல்களைச் செய்ய நீங்கள் விரும்பினாலும், ஒரே நேரத்தில் ஒரு காரியத்தை மட்டுமே செய்ய முடியும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும்.
ரிஷபம்: சாதுர்யமான பேச்சுத்திறமையால் வியாபார ஒப்பந்தங்கள் இன்று சிறப்பாக முடிவடையும். உணர்வுபூர்வமாகவும், நெருக்கமாகவும் உணர்வதை தவிர்த்தால் மோதல்களை தடுக்கலாம். இல்லாவிட்டால், அவை வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்கமுடியாத சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தும்.
மிதுனம்: மதம் மற்றும் சமூக பிரச்சனைகளைப் பற்றி சிந்திக்கவும், அவற்றை பற்றி உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் விவாதிக்க நேரிடலாம். உங்கள் கருத்துக்களை அவர்களுக்கு தெளிவாக தெரியப்படுத்துங்கள். சட்டம், கல்வி, சமுதாய கடமைகள், கலாச்சாரம் போன்றவற்றை குறித்து நீங்கள் கலந்துரையாடலாம்.
கடகம்: உங்கள் வேலையிடத்தில் அற்புதமான மற்றும் சிறந்த நாளாக இருக்கப்போகும் தினம் இது. வியாபார பேச்சுவார்த்தைகளின்போது விவேகமும், சாதுர்யமும் தேவைப்படும். புதிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்துவது, விளம்பரப்படுத்துதல் என எந்த வேலையாக இருந்தாலும் உங்களின் தலைமைப்பண்பு அதில் மிளிரும்.
சிம்மம்: கூட்டாளியை திருப்திப்படுத்த நீங்கள் மேற்கொள்ளாத முயற்சியே இல்லை. இதனால், அவர் உங்களிடமிருந்து நழுவி செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் மிகக்குறைவு. காதல் துணையை கவர்ந்திழுக்க முடியும். பண பரிவர்த்தனைகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாள் இது.
கன்னி: இன்று உங்களுக்கு முக்கியமான நாளாக அமையும். பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்கு தேவையான பணத்தை சேமிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை இன்று நீங்கள் ஆராயலாம். உறவு தொடர்பான விஷயங்கள் உங்கள் முன்னுரிமை பட்டியலின் முதலிடத்தை பிடித்திருக்கும். ஆன்மீகம் நோக்கிய சிந்தனைகள் ஏற்படலாம். தியானம் அல்லது யோகா மீது கவனம் திரும்பும் வாய்ப்புள்ளது.
துலாம்: இன்று வீரியம் மற்றும் உற்சாகம் நிறைந்த வித்தியாசமான நபராக இருப்பீர்கள். உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் படைப்பு திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புக் கிடைக்கும். அதே நேரத்தில், நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த துறையில் முன்னோக்கி செல்ல சந்தர்ப்பமும், மதிப்பும், மரியாதையும் கிடைக்கும். வெளிநாட்டில் உயர்கல்வி பயில்வது தொடர்பாக முடிவு எடுக்க நேரிடும்.
விருச்சிகம்: விருப்பத்திற்குரிய பொருளை நோக்கி உங்கள் முழு ஆற்றல்களையும் திசை திருப்புவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக தென்படுகிறது. ஆராய்ச்சி சார்ந்த பணி உங்களின் முக்கிய விருப்பமாக இருக்கும். பழைய இனிமையான நினைவுகளையும், அனுபவங்களையும் ஒருவரிடம் பேசும் வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு; இன்று ஈகையும், கருணையும் மனதில் ஊற்றெடுக்கும். வெளிப்படையாகவும், திறந்த மனதுடனும் இருப்பதற்கான பலன்களும் கிடைக்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையின் கருத்துக்களை கேட்கவும் சற்று நேரம் ஒதுக்கவும். அவர்களுக்கு உரிய மதிப்பளிக்கும் உணர்வை அவருக்கு ஏற்படுத்துங்கள்.
மகரம் : கடினமான சூழ்நிலையிலும், மன உறுதியை இழக்காமல் இருப்பது எப்போதும் நல்லது. உங்கள் இலக்கை அடைய அது உதவும் என்பதால் பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். மோதல்கள் உங்களை மிகவும் கடுமையாக பாதிக்கக்கூடும் என்பதால் வாதிடுவதை தவிர்க்கவும். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில், உங்கள் காதல் துணையுடன் மனம் திறந்து பேசி, வாழ்க்கையில் அவர்களின் முக்கியத்துவத்தை புரிய வைப்பீர்கள்.
கும்பம்: நிர்வாகப் பொறுப்பில் இருந்தால் உங்கள் பணிச்சுமை அதிகமாக இருக்கலாம். எனினும், உங்கள் விடாமுயற்சியும், அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய செயல்பாடுகளும் உங்களை அடுத்தக் கட்டத்துக்கு அழைத்துச் செல்லும். எவ்வளவு கடினமான பணிகளை செய்தாலும், மாலையில் விருந்துக்கு செல்ல நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். இன்று உங்களுக்கு ஆற்றல் மிகுந்த நாளாக இருக்கும்.
மீனம் : நீங்கள் பணத்தை பெரிதாக மதிக்கமாட்டீர்கள். எதிர்காலத்திற்கான நிதி திட்டமிடல் என்பது உண்மையில் மிகவும் எளிதானது அல்ல. காலத்தை அதன் போக்கிலேயே எடுத்துக் கொள்ளும் நபர் நீங்கள். ஆனால், வாழ்க்கையின் முக்கியமான முடிவுகளை கவனமாக எடுக்க வேண்டிய காலகட்டம் இது. இறுதியாக உங்கள் நிதி தொடர்பான திட்டமிடல் எவ்வளவு அவசியம் என்பதை உணர்ந்துகொள்வீர்கள். இந்த அறிவுரையை புறக்கணிக்க வேண்டாம்.
