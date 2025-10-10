இன்று புகழும் பெருமையும் வந்து சேரும்! - எந்த ராசிக்காரருக்கு தெரியுமா?
அக்டோபர் 10 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : October 10, 2025 at 7:06 AM IST
மேஷம்: இன்று முழுமையான சுதந்திரம் வேண்டுமென ஆசைப்படுவீர்கள். பொழுதுபோக்குகளில் ஈடுபடும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்ப விவகாரங்கள் இன்று அதிகமாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று நீங்கள் மிகவும் சுயநலத்துடன் நடந்துகொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது. இது உங்களுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பற்ற உணர்வை கொடுப்பதோடு, முக்கியமான உறவுகளையும் பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது. இன்று நீங்கள் சந்திக்கும் அனைவரின் தேவைகளையும், உணர்ச்சிகளையும் புரிந்துகொள்வது நன்மை பயக்கும்.
மிதுனம்: சமூகத்தில் ஒரு தலைவராக நீங்கள் நற்பெயரைப் பெறுவீர்கள். உங்களின் கற்பனைத்திறன் மூலம் இன்று சில தீர்வுகள் கிடைக்கக்கூடும். மனதில் தோன்றும் பல கேள்விகளுக்கு பதில்கள் கிடைக்கும்.
கடகம்: கடவுளின் ஆசியுடன் நீங்கள் நினைக்கும் அனைத்து காரியங்களும் இன்று வெற்றிபெறும். கற்பனைத்திறனை சிறப்பாக வெளிக்காட்டுவீர்கள். குறிப்பாக, மாணவர்கள் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள்.
சிம்மம்: உங்கள் பணியிடத்தில் முன்னேற்றத்தை காண்பதற்காக கடுமையாக உழைப்பீர்கள். பய உணர்வு உங்கள் வாழ்க்கையின் சந்தோஷத்தை பாதிக்க நீங்கள் அனுமதிக்க மாட்டீர்கள். உயரதிகாரிகள் உங்கள் பணியில் திருப்தி அடைவார்கள்.
கன்னி: உங்கள் வர்த்தக திறமைகளை சோதிக்கும் வகையிலான அனைத்து சவால்களையும் இன்று நம்பிக்கையுடன் சந்திக்கலாம். குறிப்பாக முதலீடுகள் மற்றும் நிதி தொடர்பான அனைத்தும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருக்கும் பிரச்சினைகளை தீர்க்க, புது வழிகள் கிடைக்கும்.
துலாம்: ஊக்கமும் புத்துணர்வும் கொடுக்கிற நாளான இன்று உங்களுக்கு பெரும் புகழ் சேரும். புதுமையான திட்டங்கள், சுயநிதி தொடர்பாக மேற்கொள்கிற முயற்சிகள் நிறைவேறும். இன்று உங்களுக்கு சாதகமான நாளாக இருக்கும்.
விருச்சிகம்: உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து நன்கு சிந்திக்கவும். கர்மவினைகளை எவரும் தவிர்க்க முடியாது. கூட்டு முயற்சி தொடர்பான விஷயங்களில், பொறுமையை கடைப்பிடித்து கவனமாக செயல்படுங்கள்.
தனுசு: இன்று பிரச்சினையினால் நீங்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவீர்கள். ஆனால், அதனை விரைவாக தீர்க்க முயற்சிக்கவும். நாளின் இறுதியில் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
மகரம்: இன்றைய தினத்தை நீங்கள் உற்சாகத்துடன் தொடங்கி அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். பணியிடத்தில் மாற்றம் கொண்டுவரும் வகையில் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள். இந்த மாற்றம் உங்களது தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.
கும்பம்: சக பணியாளர்களின் ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஆதரவுடன் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள். மேலும், உங்கள் படைப்பாற்றல் உங்களுக்கு புகழைச் சேர்க்கும். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடம் நல்ல விதத்தில் நேரத்தை செலவழித்து இந்த நாளை நிறைவு செய்வீர்கள்.
மீனம்: எதிர்காலத்தில் உங்கள் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கும் வகையில் இன்று நீங்கள் எதிர்பாலினத்தவரின் கவனத்தை ஈர்ப்பீர்கள். கிரகங்கள் சாதகமாக இருப்பதால் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதை விட அதிகமாக நற்பலன்கள் கிடைக்கும். நீங்கள் எச்சரிக்கையாக செயல்பட்டாலும், கோபம் கொள்வீர்கள்.