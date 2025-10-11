ETV Bharat / spiritual

இன்று அனைவரின் கவனமும் இந்த ராசிக்காரர்கள் மீது தான்!

அக்டோபர் 11 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 11, 2025 at 7:04 AM IST

மேஷம்: உங்கள் வேலையில் மட்டும் அதிக கவனமும், நேரமும் செலவிடுவதால் குடும்ப வாழ்க்கை பாதிப்பு ஏற்படும். இந்த நிலைமையை சரி செய்ய அதிக முயற்சிகள் எடுக்கும் சூழ்நிலை ஏற்படும். குடும்பத்தினருடன் வெளியில் செல்ல நேரிடும்.

ரிஷபம்: இந்த நாள் உங்களுக்கு அழகான நாளாக அமையக்கூடும். உங்களை அழகுபடுத்திக் கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். இதன் மூலம் மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கவும் வாய்ப்புள்ளது. இன்றைய பொழுதில் அனைவரின் கவனமும் உங்கள் மீது இருப்பதை உணர்வீர்கள்.

மிதுனம்: இன்று நீங்கள் சிறிது வருத்தமாக காணப்படுவீர்கள். உங்களுக்கும், உங்களது காதல் துணைக்கும் இடையான பிரிவு இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம். உங்களது உணர்வை கட்டுபடுத்த முடியாமல், கோபத்துடன் விவாதத்தில் ஈடுபடும் வாய்ப்புள்ளது. நிலைமையில் சுற்று முன்னேற்றம் ஏற்பட உங்கள் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது.

கடகம்: இன்று உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கும். உங்களுக்கு சிறந்த எண்ணங்கள் தோன்றும். மக்கள் உங்கள் முயற்சிகளை போற்றுவார்கள். கடவுளின் ஆசி காரணமாக இது ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான மற்றும் வெற்றிகரமான நாளாக இருக்கும்.

சிம்மம்: இன்றைய நாள் உங்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தும். அலுவலகத்தில் உறவுகளை சிறப்பான முறையில் வைத்துகொள்ள மனமுதிர்ச்சியும், புரிதலும் தேவை. வர்த்தகத் துறையில் நல்ல லாபமும், பலனும் பெற இது ஒரு சாதகமான நாளாக இருக்கும்.

கன்னி: இதுவரை நீங்கள் அடைத்து வைத்திருந்த உணர்வுகள் வெளி வருவதற்கான வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு சொந்தமான பொருட்கள் மீத பற்றையும், பாச உணர்வையும் வளர்த்துக் கொள்வீர்கள். நீங்கள் இருக்கும் சூழ்நிலை, உங்களுக்குப் பிடித்தமான வகையில் இல்லையென்றால் அமைதியின்மை ஏற்படலாம்.

துலாம்: இன்று உங்களுக்கு நுண் கலைகள் மீது ஆர்வம் இருக்கும். உங்களுக்குள் ஒளிந்து கொண்டுள்ள கலை உணர்வு வெளிப்படும். அழகுணர்வு மேம்பட்டு வீட்டிற்குள் செய்யப்படும் அலங்காரத்தில் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவீர்கள்.

விருச்சிகம்: உங்கள் தொழில் துறையில் இணைந்து பணியாற்ற விரும்பும் ஒரு நபரை நீங்கள் சந்திக்கக்கூடும். அவருடன் இன்றைய நாள் பொழுதையும் நீங்கள் கழிப்பீர்கள். இதற்கான பலன்கள் நீங்கள் விரும்பத்தக்க வகையில் இல்லாமல் இருந்தாலும், நீங்கள் பொறுமையுடன் இருந்தால் விரைவில் காரியம் கைக்கூடும்.

தனுசு: இன்று நீங்கள் சில பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் வாய்ப்புள்ளது. அதனால் பிரச்சனைகளை எதிர்க்கொண்டு, அதனை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இன்று முழுவதும், முக்கிய முடிவுகள் எதையும் எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. மாலையில், எதிர்பாராமல் கிடைக்கும் பலன்கள் காரணமாக நீங்கள் ஆச்சரியமடைவீர்கள்.

மகரம்: இன்று நீங்கள் சிறிது மனக்குழப்பம் அடையலாம். அதனால் இன்று முழுவதும் சிறிது மந்தமாக உணரலாம். பணியில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளும் பலன் தரும். உங்கள் வருங்கால முயற்சிகளுக்கான பாதுகாப்பான அடித்தளம் ஒன்றை நீங்கள் ஏற்படுத்துவீர்கள்.

கும்பம்: இன்று, நீங்கள் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வாய்ப்புள்ளது. அங்கு புதிய நபர்களை சந்தித்து, அவர்களுடன் ஆக்கபூர்வமான உரையாடல்களில் ஈடுபடுவீர்கள். உங்களது ஆற்றல் முழுவதையும் முழுமையாக பயன்படுத்திக்கொள்ள நேரிடும்.

மீனம்: இன்றைய தினத்தில் பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பதற்றமான சூழ்நிலை ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் தன்னம்பிக்கையை இழக்காதீர்கள். நிலைமையை நீங்கள் பொறுமையுடன் சமாளிக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது. இன்றைய நாளின் முடிவில் உங்கள் முயற்சிக்கான பலன்கள் கிடைக்கும்.

