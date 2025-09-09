இன்று சவால்களை சாதனையாக மாற்றும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?

ETV Bharat / spiritual

மேஷம்: இன்று நீங்கள் செய்யவேண்டிய வேலைப் பட்டியல் நீண்டிருக்கும். திட்டமிடல், கூட்டங்கள் என பல்வேறு முக்கிய வேலைகள் குவிந்திருக்கும். மற்றவர்களிடமிருந்து போதிய உள்ளீடுகள் கிடைக்காததால் சோர்வும், மன உளைச்சலும் ஏற்படலாம். எனினும், பிரச்சனைகள் ஒரு முடிவுக்கு வரும்போது தெளிவாவீர்கள்.

ரிஷபம்: செய்யும் செயல்களை சிறப்பாக செய்வீர்கள். உங்களுக்கு வழங்கப்படும் பொறுப்புகளை திறமையுடன் கையாண்டு நல்ல பெயர் வாங்குவீர்கள். பணியிடத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் சிறிய முயற்சிகளும் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பலமாக மாறும் வாய்ப்புள்ளது.

மிதுனம்: மற்றவர்களின் செயல்களைப்பற்றி கவலைப்படாமல் சமுதாயத்தில் உங்கள் சொந்தக் காலில் நிற்பதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். சமூகத்தில் நிலைத்து நிற்பதும் அவசியம் என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும். சில்லறை வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் லாபத்தையும், விறுவிறுப்பான வர்த்தகத்தையும் பார்ப்பார்கள்.

கடகம்: கோபத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இல்லையெனில், அது உங்கள் அருகில் இருப்பவர்களை காயப்படுத்தும். எழுத்தாளர்கள், உயர்தரமான படைப்பை படைக்கலாம். கலைஞர்களுக்கு உகந்த நாள் இன்று. புதிய சவால்களை எதிர்கொள்ள ஏற்ற நேரம் இது.

சிம்மம் : இன்று கடினமாக, புத்திசாலித்தனமாக உழைப்பீர்கள். வெற்றிபெற வேண்டும் என விரும்பினால், கடின உழைப்புக்கு மாற்று இல்லை. இன்று வியர்வை சிந்துவதில் தவறேதும் இல்லை. கடின உழைப்பு எப்போதும் வட்டியுடன் சேர்த்து பலனளிக்கும்.

கன்னி: காதல் துணை உங்களுக்கு இன்று ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுப்பதோடு, ஒரு கோரிக்கையையும் முன் வைப்பார். தொழிலில் நல்ல செய்திகள் வருவதற்கான வாய்ப்புண்டு. நீங்கள் செய்த பழைய தவறுகளை பகுத்தாய்வு செய்வதன் மூலம், அவற்றை மீண்டும் செய்யாமல் தவிர்க்கலாம். எதிர்காலத்திற்கான திட்டங்களை தீட்டவும்.

துலாம்: உங்கள் உயர்வான குணம் மற்றும் இளகிய மனதை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள பலர் முயற்சிப்பார்கள். அவை உங்கள் இயல்பை மாற்றி கோபத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். உங்கள் மனதை நிலையாக வைத்துக் கொண்டால் இழந்த நிம்மதியை மீண்டும் பெறலாம்.

விருச்சிகம்: நீண்டகால முதலீடுகளுக்கு முதலீடு செய்ய நல்ல நாள் இன்று. இது நன்மைகளையும், லாபங்களையும் கொடுக்கும். திறந்த மனதுடன் உங்களை நோக்கி வரும் வாய்ப்புகள் அனைத்தையும் வரவேற்கவும். மனகசப்புகளை வருவதற்கும் வாய்ப்புள்ளதால், பொறுமையாக இருப்பது நல்லது.

தனுசு: மன அழுத்தம் நிறைந்த வாழ்க்கைமுறையின் பாதகமான விளைவுகளை இன்று நீங்கள் சந்தித்திருக்கிறீர்கள். மனம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை சிறப்பாக பராமரிக்கவும். வேலை உயர்வுடன் சம்பள உயர்வு போன்றவை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது.

மகரம்: உணர்வுபூர்வமான மற்றும் அதீத உரிமை உணர்வை வெளிப்படுத்த வேண்டாம். அவை உங்கள் கணிப்பை மேகம் போல் மறைத்து, வெற்றிக்கு தடையாக மாறிவிடும் வாய்ப்புள்ளது. இயல்பான பணிவான நடவடிக்கையும், நல்ல அணுகுமுறையும் பலரின் இதயங்களை வெல்வதற்கான வாய்ப்புகளை கொடுக்கும்.

கும்பம் : ஏதேனும் இலக்கை அமைத்து, அதை அடைவதற்காக செயல்படவும். உங்களுடைய கடின உழைப்பு மற்றும் சாதனைகளைப் பற்றி பிறர் பாராட்டுவார்கள். நண்பர்களும், குடும்பத்தை போன்றே பாசமாக இருப்பார்கள்.

மீனம்: இதயத்திற்கு நெருக்கமாக இருப்பவர்களிடம் மிகவும் நெகிழ்வுடனும், உணர்வுபூர்வமாகவும் இருப்பீர்கள். அவர்களின் அன்பு உங்கள் கண்களை மறைத்து தவறுகளை மட்டுப்படுத்தி காண்பிக்கும். இன்றைய நாளில் பணியிடத்தில் எச்சரிக்கையாக இருப்பதும் நல்லது.

