கை காட்டும் இடமெல்லாம் வெற்றிதான்! - எந்த ராசிக்காரருக்கு தெரியுமா?

செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty image)
September 8, 2025

மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு வெற்றிகரமான நாள். மற்றவர்களின் உதவியில்லாமல் தனிப்பட்டத் திறமையால் வேலைகளை சிறப்பாக செய்து முடிப்பீர்கள். அறிவியல் அல்லது கலையில் ஆர்வம் ஏற்படும்.

ரிஷபம்: மற்றவர்களை ஈர்ப்பது கடினமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி வெற்றி அடைவீர்கள். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளிலும் இன்று வெற்றி கிடைக்கும்.

மிதுனம்: மதம், சமூகம் மற்றும் கல்வி போன்றவை இன்று சாதகமாக இருக்கும். அறக்கட்டளை அல்லது தொண்டு நிறுவனங்களுக்காக பணத்தை செலவிடுவீர்கள். வணிக ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ள உகந்த நேரம் இது.

கடகம்: சூழ்நிலைகளை சமாளிக்க தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். மாலையில் பிறரிடமிருந்து உளவியல் தொடர்பான சில பாடங்களை கற்றுக்கொள்வீர்கள். முக்கியமான முடிவை எடுப்பதற்கு முன்பு பாரபட்சமின்றி நடு நிலையில் இருந்து நன்மை தீமைகளை மதிப்பிடுவது அவசியம்.

சிம்மம்: மனக் கட்டுப்பாட்டை இழக்காதீர்கள். மனதில் பல்வேறு விதமான எண்ணங்கள் அலைமோதும். குறிப்பாக காலையில் எரிச்சலூட்டும் சம்பவங்கள் நடைபெறும். இது உங்கள் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும். நிதானமாக செயல்படுவது நல்லது.

கன்னி: சிறிய விஷயங்களுக்காக விரக்தியடைய வேண்டாம். அவை உறவுகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். சட்ட விஷயங்களில் சமரச முடிவு ஏற்படும். மாலையில் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை செலவழிக்கலாம்.

துலாம்: சலிப்பூட்டும் அன்றாட வாழ்க்கையிலிருந்து சற்று விலகிச் சென்று விடுமுறையை அனுபவியுங்கள். இந்த பயணம் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். மேலும் அறிவையும், அனுபவத்தையும் அதிகரிக்கும்.

விருச்சிகம்: அவ்வப்போது வாழ்க்கையின் ஆடம்பரங்களை அனுபவித்து மகிழ்வதும் நல்லதே. வாழ்க்கைத் துணையுடன் சேர்ந்திருந்தால் காதல் நிறைந்த அனுபவம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் பிறர் உங்களை நிறுவனத்தின் சொத்தாக நினைத்து மதிப்பார்கள்.

தனுசு: இன்று நீங்கள் கை காட்டும் இடமெல்லாம் வெற்றி என்றே சொல்லலாம். நீங்கள் எதிர்ப்பார்ப்பதை விட அதிகமாகவே நற்பலன்கள் கிடைக்கும். பிறருடைய பங்களிப்புக்காக அவர்களை பாராட்டுவதற்கு தயங்க மாட்டீர்கள். மிகவும் பிரியமானவர்களால் உங்கள் கவனம் சிதறும்.

மகரம்: நேர்மறையான அணுகுமுறை, விடாமுயற்சி, நேர மேலாண்மை என வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கான அனைத்து காரணிகளும் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றன. இருந்தாலும், அதை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். குடும்பம் மற்றும் அன்பானவர்களுடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள்.

கும்பம்: அடிக்கடி கற்பனை உலகத்திற்கு சென்று விடுவதால், நிதர்சனத்தை மறந்து விடுகிறீர்கள். நிறைவேறவே வாய்ப்பில்லாத விருப்பங்களை உதறித் தள்ளுங்கள். இல்லையென்றால், யதார்த்தத்தை எதிர்க்கொள்ளும்போது ஏமாற்றமே மிஞ்சும். மகிழ்ச்சியாக இருங்கள். உங்களிடம் இருப்பதைக் கொண்டு திருப்தியடையுங்கள். சக ஊழியர்களின் உதவியால் உங்கள் பணியை சிறப்பாக செய்து முடிப்பீர்கள்.

மீனம்: நாள் முழுவதும் சிறிய அளவிலான கருத்து மோதல்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். முரண்பாடுகள் களையப்பட்ட பிறகும், அதிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வர கணிசமான காலம் எடுக்கும். வேலையில் முன்னேற்றத்தை விரும்பினால் உங்கள் மனநிலையை கவனமாக கையாளுங்கள்.

