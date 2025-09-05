மேஷம்: சமூகப் பொறுப்புகள் மற்றும் அலுவலக பணியின் காரணமாக உங்களுக்கு வேலை அதிகம் இருக்கும். இதிலிருந்து விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு உங்களுக்கான நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டும். உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது.
ரிஷபம்: இன்று பலவிதமான புதிர்களுக்கான பதிவை தேடுவீர்கள். மற்றவர்கள் செய்த தவறுக்காக நீங்கள் பொறுப்பு ஏற்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம். ஏமாற்றம் மற்றும் வருத்தம் காரணமாக தன்னம்பிக்கை குறையும். உங்களது பலம் மற்றும் பலவீனம் என்ன என்பதை அறிந்துகொண்டு செயல்படவும்.
மிதுனம்: உங்களது நிதி நிலைமை அல்லது சொத்துக்கள் குறித்த கவலை உங்களுக்கு இருக்கும். சிறிது பணம் நெருக்கடி ஏற்படும் வாய்ப்பும் உள்ளது. சாதாரண பிரச்சனை உங்கள் மனதை பாதிக்கும். நிதி விஷயங்கள் தொடர்பாக சில முடிவுகளை எடுக்கக்கூடும். மனதை அமைதியாக வைத்துகொண்டு உற்சாகமாக செயல்படவும்.
கடகம்: வாழ்க்கைத் துணைக்கு நீங்கள் பரிசு அளிப்பீர்கள். வர்த்தக கூட்டாளிகள் உடனான உறவு நல்ல நிலையில் உள்ளது. அவர்களிடம் இருந்து நல்ல செய்தியை எதிர்பார்க்கலாம். உங்களது வாழ்க்கை துணைக்கான வருங்கால திட்டத்தை ஏற்படுத்த இது சரியான நேரமாகும்.
சிம்மம் : வர்த்தக பணிகளை முடிப்பதில் சில பிரச்சினைகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடலாம். மன மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க வேண்டும். முக்கிய சந்திப்புகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். ஆனால், நீங்கள் களைப்பாக உணருவீர்கள். களைப்பை போக்கும் வழிகளைக் கண்டறியவும்.
கன்னி: உங்களது மனதில் பல்வேறு அறிவார்ந்த எண்ணங்கள் உதித்துக் கொண்டே இருக்கும். அற்புதமான செயல் ஆற்றல் மூலம் அனைத்தையும் சரி செய்து விடுவீர்கள். மற்றவர்கள் மனதைப் படித்த உங்கள் அன்புக்குரியவர்களின் உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள்.
துலாம்: காதல் வயப்படும் வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் கண்களையும், காதுகளையும் கூர்மையாக்கிக் கொண்டு, சந்திக்கும் காதலரை வரவேற்கத் தயாராக இருங்கள். எனினும், இந்த காதலுக்காக நீங்கள் அதிக செலவு செய்ய வேண்டியுள்ளது.
விருச்சிகம்: இன்று வர்த்தகத்திற்கான சிறந்த நாளாக இருக்கும். போட்டியாளர்களை ஒரு புதிய தயாரிப்பு அறிமுகத்தின் மூலம் அதிர்ச்சி அடையை செய்யலாம். இருப்பினும், நட்சத்திரங்கள் சாதகமான நிலையில் இல்லாததால், சில தடைகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். நிகழ்ச்சியை சிறிது தாமதப்படுத்தி பிரம்மாண்டமான கொண்டாட்டங்களுடன் பின்னர் மேற்கொள்ளவும்.
தனுசு: இன்று உங்களுக்கு கோபம் அதிகம் இருக்கும். கோபம் உலகையே அழித்துவிடும் என்பதை மறக்க வேண்டாம். இந்த கோபத்தினால் பாதிக்கப்படுவது நீங்கள் தான். எனவே, பொறுமையாக, அவசரப்படாமல் சிந்தித்து செயல்படவும். நிதி நெருக்கடி ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. கவனமாக கையாளவும்.
மகரம்: உங்கள் அபரிதமான அறிவுத் திறமை உங்களுக்கு அற்புதமான வெற்றிகளை அளிப்பதோடு மட்டுமலாமல், சிறந்த ஆலோசனையால் நெருங்கிய கூட்டாளிகள் தனது தொழிலில் வெற்றி பெறுவார்கள். பல பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். ஆனால், நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. நீங்கள் அனைத்தையும் எளிதாக சமாளிப்பீர்கள். மனதிற்குள் இருக்கும் போட்டித்தன்மையை நீக்குவது நல்லது.
கும்பம்: எதிர்பாராத ஒரு நிகழ்வு இன்று ஏற்படலாம். வெற்றி, பணம் மற்றும் காதல் உறவு ஆகிய ஏதேனும் ஒன்று எதிர்பாராத வகையில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். மாலையில் நீங்கள் ஆராய்ச்சிப் பணியில் ஈடுபடக்கூடும். இல்லையெனில், அது தொடர்பான ஆலோசனை அல்லது நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
மீனம்: அலுவலகம் மற்றும் வீடு ஆகிய இரண்டிலும் பொறுப்புகளையும், பணிகளையும் முறையாக கையாள்வீர்கள். வீட்டை அலங்கரிக்கும் பணியில் முழு மனதுடன் ஈடுபடுவீர்கள். செலவுகள் சிறிது அதிகரிக்கலாம். கடுமையான உங்களது முயற்சிக்கு அங்கீகாரமும் பாராட்டும் கிடைக்கும்.