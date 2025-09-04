மேஷம்: பணியிடத்தில் இருக்கும் நெருக்குதல், நமது முழு திறமையை வெளிக்கொண்டு வருவதில் உதவியாக இருக்கும். அலுவலகத்தில் சக பணியாளர்களை விட நீங்கள் வேலையில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். எனினும் எதிர்பார்த்த அளவு பலன் கிடைக்காது. எனினும், நீங்கள் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். உடனடியாக பலனை எதிர்பார்க்ககூடாது.
ரிஷபம்: நண்பர்களுடன் சாதனையை எடுத்துரைக்கும் வகையிலான வெற்றிவிழாவை கொண்டாடுவீர்கள். வர்த்தகத்திலும், அலுவலகத்திலும் முற்போக்கான சிந்தனையின் மூலம் வளமான எதிர்காலத்திற்கான அஸ்திவாரத்தை ஏற்படுத்துவீர்கள். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு குதூகலமாக இருப்பீர்கள்.
மிதுனம்: குடும்பத்தினருடன் உங்கள் உணர்வுகளை பகிர்ந்துகொண்டு உரையாடுவீர்கள். நிதி நிலைமை குறித்து குடும்பத்தினருக்கு தெரிவிக்க இதுவே சரியான நேரமாகும். இதனால் உங்களது மனபாரம் குறையும். புத்துணர்ச்சியுடன் அனைத்தையும் உற்சாகமாக அணுகுவீர்கள். வாழ்க்கைத் துணையின் மூலம் அதிர்ஷ்டம் வந்து சேரும்.
கடகம்: நண்பர்கள் உங்கள் மனப்பான்மையை கண்டு பெருமை கொள்வார்கள். அவர்களுடன் ஒன்றாக நேரத்தை செலவிட்டு சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள். நண்பர்களுடன் கொண்டுள்ள நெருக்கமான உறவுகள் நீண்ட காலத்திற்கு நீடித்து இருக்கும்.
சிம்மம்: வானிலை போல் உங்கள் மனநிலை மாறிக்கொண்டே இருக்கும். சில சமயம் மகிழ்ச்சியாகவும், சில சமயங்களில் சோகமாகவும் இருப்பீர்கள். இருப்பினும், உங்கள் பணியை தொடர்ந்து மேற்கொண்டால் மாலை நேரத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாக்கும்.
கன்னி: உடல் நலன் தொடர்பான விஷயங்களில் அலட்சியம் கூடாது. இன்று அமைதியும், வளமும் ஏற்படும். வேடிக்கை மற்றும் பொழுதுபோக்கில் நேரத்தை செலவழிக்கக்கூடும். இதன் மூலம் புத்துணர்வு பெறுவீர்கள்.
துலாம்: உங்களுக்கு சோகமான நாளாக இருக்கும். எதிர்காலம் நல்லபடியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் போது, மன வருத்தத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால், மன உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும். நண்பர்கள் மற்றும் காதல் துணையின் ஆறுதலான வார்த்தைகள் உங்களுக்கு இன்று தேவைப்படும்.
விருச்சிகம்: மனதிலிருந்து எதிர்மறையான எண்ணங்களை நீக்கவும். நீங்கள் உங்கள் குழு உறுப்பினர்களுடன் திறமையாக பணியாற்றி, அவர்களுக்கு பணிகளை சிறந்த முறையில் பங்கீட்டு வழங்குவீர்கள். அவர்களது திறன்களை புரிந்துகொண்டு அதற்கு ஏற்ற வகையில் பணிகளை ஒதுக்குவீர்கள்.
தனுசு: பொதுவாக நீங்கள் சுறுசுறுப்பான மனிதர் தான். ஆனால், இன்றைய தினத்தில் சோர்வாகவும், சோம்பலாகவும் உணர்வீர்கள். சமீபத்தில் வேலைப்பளு அதிகம் இருந்ததன் காரணமாக, இந்த சோர்வு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும். வேலையையும், பொறுப்பையும் பிறருக்கு பங்கிட்டு வழங்க முயற்சி செய்யவும்.
மகரம் : இன்று நியாயமான மற்றும் அநியாயமான முறையில் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். அறிவார்ந்த வளர்ச்சி ஒப்பற்றதாக இருக்கும். உங்கள் நோக்கம் சரியாகவே இருக்கும். உங்கள் உறுதிப்பாடு காரணமாக முடிவுகளை திறமையாக எடுப்பீர்கள்.
கும்பம்: உங்கள் தொடர்புதிறன் இன்று அதிசயங்களை உண்டாக்கும். உங்களுடைய பேச்சாற்றல் மூலம் மக்களை கவர்வீர்கள். உங்கள் அனைத்து வாதங்களும் மிகவும் இணக்கமானதாக இருக்கும்.
மீனம்: ஆன்மீக புத்தகங்களை படிக்க விரும்புவீர்கள். ஆன்மீக விஷயங்களில் உங்களுக்கு மிகுந்த ஆர்வம் இருக்கும். அதன் முக்கியத்துவம் அறிந்து, பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.