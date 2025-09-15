ETV Bharat / spiritual

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வெற்றி மேல் வெற்றி தான்; உங்க ராசிக்கு எப்படி?

செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2025 at 7:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம் : இன்று உங்களுக்கு வெற்றி ஏற்படும் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. உங்கள் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற நீங்கள் செல்லும் பாதையில் உள்ள தடைகளை தாண்டி முன்னேறிச் செல்லுங்கள். நேர்மறை எண்ணத்துடன் உண்மையாக உழைக்கும் நபர் என்பதால் நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன் நிச்சயம் கிடைக்கும்.

ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தில், நீங்கள் மற்ற நாட்களை போல் அல்லாமல் அமைதியாக இருந்து புத்துணர்வை பெறுவீர்கள். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் விருந்து அல்லது பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியில் கொள்வீர்கள்.

மிதுனம்: உங்கள் மனதில் வருத்தமும், பதற்றமும் ஏற்படும். உங்கள் கவலைகளை நீங்கள் வெளிப்படுத்த முடியாமல் இருப்பீர்கள். உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம், காதல் துணையின் அன்பை பெறுவீர்கள். நம்பிக்கையுடன் முன்னேற்றத்திற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

கடகம்: இன்று புதிய வகை உணவு வகைகளை தயாரித்து ருசி பார்ப்பீர்கள். அதனை குடும்ப உறுப்பினர்கள் மிகவும் விரும்பி சாப்பிட்டு மகிழ்வார்கள். பழைய நினைவுகளில் நீங்கள் மூழ்கக்கூடும். விருந்தினரின் வருகையால் சந்தோஷமும், மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும்.

சிம்மம்: இன்று நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து செயல்களிலும் மற்றவர்களின் ஆலோசனைகளை பெறுவது நல்லது. ஆனால், உங்கள் மீது உள்ள நம்பிக்கை வைத்து செயல்படுத்த வேண்டும்.

கன்னி: இன்று ஊக்கம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கற்பனைத் திறன் காரணமாக சிறந்த கலைஞராக வெளிப்படுவீர்கள். ஆடல், பாடலில் பங்கு கொண்டு அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்ப்பீர்கள். கலைகள் அல்லது எழுதுவதை பொழுதுபோக்காக கொண்டால் உங்களுக்கு நல்லது.

துலாம்: மனதில் ஒளிந்திருக்கும் கலைஞர் இன்று வெளிப்படுவார். கற்பனை திறன்களையும் நீங்கள் வெளிக்காட்டுவீர்கள். ஆர்வமாக உள்ள விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்களுக்கு ஆதாயமாக உள்ள சட்ட ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. பொதுவாக இன்றைய தினம் ஒரு நல்ல வெற்றிகரமான நாளாக இருக்கும்.

விருச்சிகம்: இன்று மிகச்சரியாக வேலை பார்க்கும் திறன் உடையவர் என்று போற்றப்படுவீர்கள். பணியில், குறிப்பிட்ட நெறிமுறைகளை மிகச்சரியாக பின்பற்றி, நேரம் தவறாமல் நடந்து கொள்வீர்கள். உங்கள் சுற்றியிருப்பவர்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக திகழ்வீர்கள்.

தனுசு: இன்று மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய நாளாகும். நீங்கள் உங்களுக்கான துணையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்புள்ளது. தொடக்க கால உறவை கவனத்துடன் கையாளாமல் இருந்தால் உறவில் பாதிப்பு ஏற்படலாம். எனவே, உங்களது புகழை பாதிக்காத வண்ணம் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும்.

மகரம்: நீங்கள் தேனீயைபோல் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பீர்கள். கற்பனைத் திறனுடன் இருக்க ஆசைப்படுவீர்கள். ஆனால், வேலை அதிகமிருப்பதால் அதற்கான சுதந்திரம் இருக்காது. நேர நிர்வாகம் பற்றி அறிந்துகொண்டு முன்னுரிமை தர வேண்டிய விஷயங்களை பட்டியலிட்டு செயல்படுவதால், வெற்றி உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது.

கும்பம்: இன்றைய நாள் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது அனைத்து திட்டங்களும் நடைமுறைக்கு வரும். உங்கள் பாதையில் தடைகள் ஏதும் இருந்தால் மனம் தளர வேண்டாம். சோதனைகள் அனைத்தையும் கடந்து, நீங்கள் வெற்றியாளராக இருப்பீர்கள். சுறுசுறுப்புடன் செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம்.

மீனம்: கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லாத காரணத்தினால், புதிய திட்டங்கள் எதையும் இன்று தொடங்குவது நல்லது அல்ல. நீங்கள் மேற்கொள்ளும் திட்டத்தில் பாதகமான பலன்கள் ஏற்படும் உள்ளது. வர்த்தகத்தில் இருப்பவர்கள், ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்தும்போது கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TAMIL RASIPALANHOROSCOPEஇன்றைய ராசிபலன்RASIPALANTODAY RASIPALAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.