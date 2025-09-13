இன்று அதிர்ஷ்ட மழை கொட்டும் ராசிக்காரர் யார் தெரியுமா? - உங்க ராசிக்கு எப்படி!
செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
மேஷம்: நீங்கள் அனைத்து விஷயங்களிலும் சுதந்திரமாக செயல்பட வேண்டும். இன்றைய தினம் முழுவதும்குடும்பம் தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவீர்கள். இளைஞர்கள் நண்பர்களுடன் வெளியில் சென்று நேரம் செலவிடும் வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு பாரட்டுகள் குவியும்.
ரிஷபம்: நீங்கள் இன்று மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளும் நிச்சயம் வெற்றி அடையும். பொறுமையாக சிந்தித்து செயலாற்றுவது மிகப்பெரிய எதிர்காலத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
மிதுனம்: எந்த ஒரு விஷயத்திலும் முடிவு எடுக்க சிரமப்படுவீர்கள். இதனால், மன அழுத்தமும் ஏற்படக்கூடும். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களிடம் உங்கள் பிரச்சனைகளை கூறுவதன் மூலம் மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபடலாம். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.
கடகம்: உங்கள் கற்பனை திறன் அதிகரிக்கக்கூடும். இதனால், உங்கள் கௌரவம் அதிகரிப்பதுடன், நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கும் மற்றும் காரிய சித்தி அடைய ஏற்ற நாளாக அமையலாம்.
சிம்மம்: இன்று உங்களுக்கு ஒரு சவாலான நாளாக இருக்கலாம். பதட்டங்கள் மற்றும் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டாலும் அனைத்துப் பணிகளிலும் வெற்றியடைய சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளது. உங்கள் அலுவலகத்தில் வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். அலுவலகப் பணிக்கு வீட்டிற்கும் இடையே சமமான முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும்.
கன்னி: குழந்தைகளால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகும். அவர்கள் படிப்பிலும், மற்ற துறைகளிலும் சிறந்து விளங்குவார்கள். உங்கள் திறமைகள் மேம்படும். வாழ்க்கையில் எது நடந்தாலும் அமைதியாக அதை ஏற்றுக் கொண்டால் சந்தோஷமும், மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கும்.
துலாம்: இன்று எந்த ஒரு புதிய வேலையை தொடங்குவதற்கும் ஏற்ற நாளாக அமையும். பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. எந்த வேலை செய்தாலும் அதில் காரிய சித்தி அடையும் நாளாக அமையும். இந்த நாள் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டகரமான நாளாக இருக்கலாம்.
விருச்சிகம்: உங்களின் கவனமும், முயற்சியும் புது வியாபாரத்திற்கு வழிவகுக்கும். வேலைப்பளு அதிகரிப்பதால், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை புறக்கணிக்க நேரிடலாம். உங்களின் முயற்சியும், வேலைகளும் திட்டமிட்டபடி நடக்காமல் நீங்கள் ஏமாற்றத்தை சந்திக்க நேரிடலாம்.
தனுசு: உங்களுக்கு கவலைகள் நிறைந்த நாளாக அமையலாம். உங்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள் மற்றும் கவலைகளில் இருந்து வெளிவரும் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க முயற்சிக்கவும். இன்றைய நாளின் இறுதி பொழுதில் நன்மையாகவே அமையும் வாய்ப்புள்ளது.
மகரம்: நீங்கள் உயர்கல்விக்காக வெளிநாட்டிற்கு செல்ல தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்றால் முதலில் உங்களை தயார்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். இந்த நல்ல நாளில் உங்கள் வேலைகளை பட்டியலிட்டு ஒவ்வொன்றாக முடித்தல் சிறந்தது. பங்குச்சந்தையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு இன்று அனுகூலமான நல்ல நாளாக அமைய வாய்ப்புள்ளது.
கும்பம்: நீங்கள் முற்காலத்தில் செய்த முயற்சிகள் அனைத்திற்கும் நல்ல பயன் கிடைக்கும். தற்போது அடைந்த சாதனையை எண்ணி திருப்தி கொள்வதை தவிர்க்கவும். இன்னும் கடினமாக உழைத்தால் நற்பலன் அவசியம் கிடைக்கும்.
மீனம்: நீங்கள் பெரிய அளவில் முதலீடு செய்வதையும், இடர்ப்பாடுகள் நிறைந்த பணிகள் செய்வதையும் தவிர்ப்பது நன்மை பயக்கும். உங்களுடன் பணியாற்றும் சக ஊழியர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முன்வரலாம்.