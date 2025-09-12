கொண்டாட்டங்களும், சந்தோஷங்களும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும் - எந்த ராசிக்காரருக்கு தெரியுமா?!
செப்டம்பர் 12 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : September 12, 2025 at 7:37 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்கள் காதல் வாழ்க்கை சிறப்பானதாக இருக்கும். பிரியமானவரின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய தயாராக இருப்பீர்கள். திருமண உறவுகள் மிகவும் ஆழமானதாகவும், வலுவான பிணைப்புள்ளதாகவும் இருக்கும். பணியிடத்தில் மிகப்பெரிய சவால்களை எதிர்க்கொள்ள நேரிடும்.
ரிஷபம் : உங்களுக்கு பணிகள் இன்று மிக கடினமாக இருக்கும். ஆனால், அதற்கான பலன்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இருக்காது. பயணம் செய்வது தொடர்பாக நீங்கள் உற்சாகம் இழந்து காணப்படுவீர்கள். இருப்பினும், மாலை நேரத்தில் ஓய்வு மற்றும் காதல் கனிந்த பேச்சுகள் நடைபெறவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
மிதுனம்: உங்களை சுற்றியுள்ளவர்கள் சந்தோஷமாக இருந்த போதிலும், உங்களுக்கான வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். வியாபார சிக்கல்களை கவனமாக கையாள வேண்டும். வியாபார ரீதியான பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம். தொழிலில் இன்று சிறந்த நாளாக அமையும் வாய்ப்புள்ளது.
கடகம்: மற்றவர்கள் செய்ய வேண்டிய பணிகளையும் மேற்கொண்டு, வேலைபளு அதிகரித்து கொள்வதை தவிர்க்கவும். தொழிலில் உங்கள் எதிரிகள் மற்றும் போட்டியாளர்கள் தங்கள் தந்திரத்தில் தோல்வி அடைவார்கள். இந்த உத்தியை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.
சிம்மம்: நீங்கள் உணர்ச்சிகளுக்கு மிகுதியாக ஆட்பட வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது. வாழ்க்கையில் உங்கள் விருப்பங்களை நிறைவேற்றவும், அதற்காக மனப்பாங்கை மாற்றிக்கொள்ளவும் வாழ்க்கையின் அனைத்து அங்கத்திலும் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள். வீட்டை மீண்டும் அலங்கரிக்கவும், புதுப்பிக்கவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
கன்னி: உங்களுக்கு இன்று கிடைக்கக்கூடிய பட்டப்பெயர் மிகுந்த மன உளைச்சலையும், வேதனையையும் ஏற்படுத்தலாம். நீங்கள் இதுவரை சேமித்து வைத்ததற்கு மேல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், உங்கள் திருமண உறவின் மகிழ்ச்சியை எதிர்பார்க்கலாம். மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையைத் தொடர உங்கள் துணையுடனான உறவை வலுப்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள்.
துலாம்: உங்கள் நாகரீக உணர்வினால் வலிமையான ஆளுமையை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். மற்றவர்களின் கவனத்தை உங்கள் பக்கம் ஈர்க்க கூடிய வாய்ப்புள்ளது. சில விசேஷ கூட்டத்தில் உங்களுக்கு முக்கியமானவர்களை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. காதல் உணர்வு ஏற்படலாம்.
விருச்சிகம்: நிதானமாக செயல்படும் காலம். சரியான முடிவு எடுப்பதற்கு நேரம் எடுத்துக்கொள்வது அவசியம். எந்த ஒரு முடிவையும் நன்கு ஆலோசனை செய்த பிறகே முடிவு எடுக்க வேண்டும். இல்லையெனில், உங்கள் முயற்சிக்கான பலன் கிடைக்காமல் போகலாம். பணியின் நிமித்தமாக வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களுடன் மாலை நேரத்தை செலவிட வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு: உங்கள் எண்ணம் மற்றும் உணர்ச்சிகள் அதிகரிப்பதால் உணர்ச்சிவசப்படுவீர்கல். முற்பகலில் குடும்பம் அல்லது தொழில் சம்பந்தமான சந்திப்புகள் ஏற்படக்கூடும். மாலைப் பொழுதில் உங்களை அழகானவராகவும், புத்திசாலியாகவும் காட்டிக்கொள்ள முயல்வீர்கள்.
மகரம்: இன்று உங்களின் நிலைமை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். வேலை அதிகம் இருந்த போதிலும், உங்களின் தனிப்பட்ட தேவைக்காக சிறிது நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். பணியாற்றும் இடத்தில் மற்றவர்களின் புகழ்ச்சிக்கும், இனிப்பான வார்த்தைக்கு மயங்கி விடக்கூடாது. இல்லையெனில் பெரும் ஆபத்தை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம். இந்த நாள் மாணவர்களுக்கு ஏற்ற நாளாக அமையும்.
கும்பம் : கொண்டாட்டங்களும், சந்தோஷங்களும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். இன்று ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களை செய்ய வாய்ப்புள்ளது. புதிய நண்பர்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. அத்துடன், அவர்களின் முக்கிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வீர்கள். இந்த நாள் உங்களுக்கு எல்லாவற்றிலும் சிறந்த நாளாக இருக்கக்கூடும்.
மீனம் : நீங்கள் மற்றவர்களுடன் இணைந்து செய்யும் செயலால் நன்மை கிடைக்கப்பெறும். திருமணம் ஆகாதவராக இருந்தால், உங்களின் வாழ்க்கை துணை கண்டறியும் நாளாக அமையக்கூடும். உறவுகளிடம் அன்பு செலுத்தி மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். வேலையில் உங்களை புரிந்துகொண்டுள்ள சிறந்த பங்குதாரரை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது.