வாழ்க்கையை அனுபவித்து மகிழப் போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்!
அக்டோபர் 4 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : October 4, 2025 at 7:14 AM IST
மேஷம்: நீங்கள் எதிர்பாராத வகையில் இன்று குழப்பமான சூழ்நிலை நிலவும். இருந்தாலும் அதுகுறித்து நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. வேலையின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து அதற்கு ஏற்றாற்போன்று செயல்படுவீர்கள்.
ரிஷபம்: உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் கூட்டாளிகளால் ஏமாற்றமும், எரிச்சலும் ஏற்படலாம். உங்கள் அணுகுமுறை பிறருக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தாது. தவறுகளை நியாயப்படுத்தும் மனப்போக்கு, விஷயங்களை மோசமாக்கலாம். நியாயமான கோபத்தை நீங்கள் புறக்கணிப்பீர்கள். இன்று உணர்ச்சிகள் மேலோங்கும்.
மிதுனம்: பயணத்திற்கு உகந்த நேரம் இது என்பதால் குடும்பத்தினருடன் பயணம் செய்ய விரும்பும் ஆசை நிறைவேறும். வரவு, செலவு திட்டத்திற்குள் பயண திட்டங்களையும் திருப்திகரமாக நிறைவேற்ற முடியும்.
கடகம்: அர்ப்பணிப்புடன் பணிபுரிந்தாலும், உங்கள் திறமையை உயரதிகாரிகள் முழுமையாக மதிக்காததால் வருந்துவீர்கள். இருப்பினும் உறுதியான மன தைரியத்தால் வெற்றிபெறுவீர்கள். மாலையில் பதற்றமான சூழல் ஏற்படலாம். எனவே நிதானமாக இருப்பது நல்லது.
சிம்மம்: அனைத்து சவால்களையும், தடைகளையும் நீங்கள் வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்வீர்கள். எந்தவித சூழ்நிலையிலும் குறிப்பிட்ட இலக்கை அடையவேண்டும் என்பதே உங்கள் நோக்கமாக இருக்கும். வியாபாரம் மற்றும் தொழிலில் கடுமையான போட்டியை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். சொந்த வாழ்க்கையில் இடையூறு ஏதுமின்றி சுமுகமாக இருக்கும்.
கன்னி: பேச்சாற்றலும், ஆக்கப்பூர்வமான திறமைகளும் உங்களுடைய சிறந்த ஆயுதங்கள். வாழ்க்கையை அனுபவித்து மகிழ்வீர்கள். எந்தவித அழுத்தமோ அல்லது சிக்கலோ இல்லாத சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே உங்கள் படைப்பாற்றல் வெளிப்படும்.
துலாம்: பெரிய இலக்கு வைத்திருக்கும்போது, சிறிய விஷயங்களை சமாளிப்பது எரிச்சலை உண்டாக்கும். இருப்பினும், உங்கள் உற்சாகத்தை குறைத்துக்கொள்ள வேண்டாம். ஏனென்றால், அதன்மூலம் புதிய சிந்தனைகள் தோன்றலாம்.
விருச்சிகம்: வாழ்க்கையில் இதுவரை அனைத்து உயரங்களையும் அனுபவித்து வந்த நீங்கள், இன்று தொழிலில் இழப்பை சந்திக்க நேரிடலாம். முதலாளி, நண்பர்களுக்கிடையேயான புரிதலில் சற்று சுணக்கம் ஏற்படலாம். இருந்தாலும் அதை சரிசெய்ய முயற்சி செய்வீர்கள். புதிதாக தொழிலில் இறங்கியவர்களுக்கு சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
தனுசு: தேவையற்ற செலவுகள் உங்களை இன்று சிந்திக்க வைக்கலாம். திட்டமிடுதல் தொடர்பான யோசிப்பீர்கள். கடுமையான பணிச் சுமைக்கு பிறகு மாலையில் உற்சாகமான இருப்பீர்கள்.
மகரம்: நாளின் முற்பகுதியில் அவநம்பிக்கை, பணிச்சுமை அதிகரிக்கும். இதனால் மன அழுத்தம் ஏற்படும். இருந்தாலும் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் இணைந்து மாலையில் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
கும்பம்: இன்று பெரிய திட்டங்களை தீட்டுவதற்கான முக்கியமான நாள். வீடு வாங்குவது தொடர்பான முடிவை எடுக்க வாய்ப்புண்டு. திடீரென எதிர்பாராத லாபங்களும், மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கும். இன்று எடுக்கும் முடிவு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமையும்.
மீனம்: நியாயமற்ற கோரிக்கைகளை முன்வைப்பது காலதாமதத்திற்கு வழிவகுக்கும். பணியிடத்தில் பொறுமையை கடைபிடிப்பது நன்மை பயக்கும். மாலையில் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரம் செலவழிப்பீர்கள்.