ETV Bharat / spiritual

வாழ்க்கையை அனுபவித்து மகிழப் போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்!

அக்டோபர் 4 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 4, 2025 at 7:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: நீங்கள் எதிர்பாராத வகையில் இன்று குழப்பமான சூழ்நிலை நிலவும். இருந்தாலும் அதுகுறித்து நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. வேலையின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து அதற்கு ஏற்றாற்போன்று செயல்படுவீர்கள்.

ரிஷபம்: உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் கூட்டாளிகளால் ஏமாற்றமும், எரிச்சலும் ஏற்படலாம். உங்கள் அணுகுமுறை பிறருக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தாது. தவறுகளை நியாயப்படுத்தும் மனப்போக்கு, விஷயங்களை மோசமாக்கலாம். நியாயமான கோபத்தை நீங்கள் புறக்கணிப்பீர்கள். இன்று உணர்ச்சிகள் மேலோங்கும்.

மிதுனம்: பயணத்திற்கு உகந்த நேரம் இது என்பதால் குடும்பத்தினருடன் பயணம் செய்ய விரும்பும் ஆசை நிறைவேறும். வரவு, செலவு திட்டத்திற்குள் பயண திட்டங்களையும் திருப்திகரமாக நிறைவேற்ற முடியும்.

கடகம்: அர்ப்பணிப்புடன் பணிபுரிந்தாலும், உங்கள் திறமையை உயரதிகாரிகள் முழுமையாக மதிக்காததால் வருந்துவீர்கள். இருப்பினும் உறுதியான மன தைரியத்தால் வெற்றிபெறுவீர்கள். மாலையில் பதற்றமான சூழல் ஏற்படலாம். எனவே நிதானமாக இருப்பது நல்லது.

சிம்மம்: அனைத்து சவால்களையும், தடைகளையும் நீங்கள் வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்வீர்கள். எந்தவித சூழ்நிலையிலும் குறிப்பிட்ட இலக்கை அடையவேண்டும் என்பதே உங்கள் நோக்கமாக இருக்கும். வியாபாரம் மற்றும் தொழிலில் கடுமையான போட்டியை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். சொந்த வாழ்க்கையில் இடையூறு ஏதுமின்றி சுமுகமாக இருக்கும்.

கன்னி: பேச்சாற்றலும், ஆக்கப்பூர்வமான திறமைகளும் உங்களுடைய சிறந்த ஆயுதங்கள். வாழ்க்கையை அனுபவித்து மகிழ்வீர்கள். எந்தவித அழுத்தமோ அல்லது சிக்கலோ இல்லாத சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே உங்கள் படைப்பாற்றல் வெளிப்படும்.

துலாம்: பெரிய இலக்கு வைத்திருக்கும்போது, சிறிய விஷயங்களை சமாளிப்பது எரிச்சலை உண்டாக்கும். இருப்பினும், உங்கள் உற்சாகத்தை குறைத்துக்கொள்ள வேண்டாம். ஏனென்றால், அதன்மூலம் புதிய சிந்தனைகள் தோன்றலாம்.

விருச்சிகம்: வாழ்க்கையில் இதுவரை அனைத்து உயரங்களையும் அனுபவித்து வந்த நீங்கள், இன்று தொழிலில் இழப்பை சந்திக்க நேரிடலாம். முதலாளி, நண்பர்களுக்கிடையேயான புரிதலில் சற்று சுணக்கம் ஏற்படலாம். இருந்தாலும் அதை சரிசெய்ய முயற்சி செய்வீர்கள். புதிதாக தொழிலில் இறங்கியவர்களுக்கு சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

தனுசு: தேவையற்ற செலவுகள் உங்களை இன்று சிந்திக்க வைக்கலாம். திட்டமிடுதல் தொடர்பான யோசிப்பீர்கள். கடுமையான பணிச் சுமைக்கு பிறகு மாலையில் உற்சாகமான இருப்பீர்கள்.

மகரம்: நாளின் முற்பகுதியில் அவநம்பிக்கை, பணிச்சுமை அதிகரிக்கும். இதனால் மன அழுத்தம் ஏற்படும். இருந்தாலும் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் இணைந்து மாலையில் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.

கும்பம்: இன்று பெரிய திட்டங்களை தீட்டுவதற்கான முக்கியமான நாள். வீடு வாங்குவது தொடர்பான முடிவை எடுக்க வாய்ப்புண்டு. திடீரென எதிர்பாராத லாபங்களும், மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கும். இன்று எடுக்கும் முடிவு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமையும்.

மீனம்: நியாயமற்ற கோரிக்கைகளை முன்வைப்பது காலதாமதத்திற்கு வழிவகுக்கும். பணியிடத்தில் பொறுமையை கடைபிடிப்பது நன்மை பயக்கும். மாலையில் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரம் செலவழிப்பீர்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

RASIPALANTAMIL RASI PALANஇன்றைய ராசிபலன்HOROSCOPETODAY RASI PALAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.