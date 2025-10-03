ETV Bharat / spiritual

புன்னகையால் இதயங்களை கொள்ளையடிக்கும் ராசிக்காரர்கள் - உங்கள் ராசிக்கு இன்று என்ன பலன்?

அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2025 at 7:10 AM IST

2 Min Read
மேஷம்: நமக்கு நெருக்குதல் இருப்பது சில சமயங்களில் நமது முழு திறமையையும் வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு உதவியாக இருக்கும். அலுவலகத்தில் சக பணியாளர்களைவிட நீங்கள் வேலையில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். எனினும் எதிர்பார்த்த அளவு பலன் கிடைக்காது. உடனடி பலனை எதிர்பார்க்கக்கூடாது.

ரிஷபம்: சாதனையை எடுத்துரைக்கும் வகையிலான வெற்றிவிழாவை கொண்டாடுவீர்கள். வர்த்தகத்திலும், அலுவலகத்திலும் முற்போக்கான சிந்தனையின் மூலம், வளமான எதிர்காலத்திற்கான அஸ்திவாரத்தை ஏற்படுத்துவீர்கள். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு குதூகலமாக இருப்பீர்கள்.

மிதுனம்: அனைத்து விதமான கூட்டாண்மைகளிலும் ஈடுபடுவதற்கு அருமையான நாள் இன்று. நண்பர்களுடன் இணைந்து கணக்குத் துவங்குவதற்கும், ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கும் வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் கவனம் தேவை.

கடகம்: உங்களது வேடிக்கையான பேச்சின் காரணமாக அனைவரையும் சந்தோஷப்படுத்துவீர்கள். சமூகத் தொடர்புகள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்தி வெற்றி பெறுவார்கள். பொதுவாக இன்றைய தினம் அனைவருக்கும் சிறந்த நாளாக இருக்கும்.

சிம்மம்: எப்போதும் வெற்றி சாத்தியம் அல்ல என்பதை நினைவில் கொண்டு ஏமாற்றம் அடையாமல் இருக்க வேண்டும். மாற்றம் ஏற்படும் என்று நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். இன்று அமைதியாக பணிகளை மேற்கொள்வது நன்மை பயக்கும்.

கன்னி: உங்களது மனதில் பல்வேறு அறிவார்ந்த எண்ணங்கள் உதித்துக் கொண்டே இருக்கும். உங்கள் அற்புதமான செயலாற்றல் மூலம் அனைத்தையும் சரி செய்து விடுவீர்கள். அன்புக்குரியவர்களின் உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள்.

துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சோகமான நாளாக இருக்கும். எதிர்காலம் குறித்து மனவருத்தம் இருக்கும். உங்கள் காதல் துணையின் ஆறுதலான வார்த்தைகளே நீங்கள் மனஉறுதியுடன் இருப்பதற்கான முக்கிய காரணமாகும்.

விருச்சிகம்: இன்று உங்களது கிரக நிலைகள் மிகவும் சாதகமாக உள்ளன. குழுவாக பணியாற்றுவதன் முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் உணர்ந்து, ஒவ்வொருவரையும் சமமாக நடத்துவீர்கள். இதனால் பணியிட சூழல் இணக்கமானதாக இருக்கும்.

தனுசு: கோபம் உணர்வு அதிகம் இருக்கும். கோபம் உலகையே அழித்துவிடும் என்பதை மறக்க வேண்டாம். இந்த கோபத்தினால் பாதிக்கப்படுவது நீங்கள் தான். அதனால் பொறுமையாக, அவசரப்படாமல் சிந்தித்து செயல்படவும். நிதி நெருக்கடி ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. கவனமாக கையாளவும்.

மகரம்: உங்கள் அபரிதமான அறிவுத்திறமை உங்களுக்கு அற்புதமான வெற்றிகளை அளிக்கும். சிறந்த ஆலோசனையால் நெருங்கிய கூட்டாளிகள் தொழிலில் வெற்றி பெறுவார்கள். பல பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். ஆனால், நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. அனைத்தையும் எளிதாக சமாளிப்பீர்கள். காதல் துணையால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும்.

கும்பம்: உங்களுக்கான ஒரு இடத்தை ஏற்படுத்துவீர்கள். இது கடின உழைப்பின் காரணமாக கிடைத்த பலனாகும். போட்டியாளர்கள் உங்களை விமர்சிக்கலாம். உடல்நல குறைவும் உங்களுக்கு ஏற்படும் சாத்தியம் உண்டு. ஆனால், அனைத்தையும் புன்னகையால் வெற்றி கொண்டு சமாளித்துவிடுவீர்கள்.

மீனம்: புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கு இன்று சாதகமான நாளாக இருக்கும். வருங்காலத்திற்கு உதவும் வகையில் கணிசமான அளவு முதலீடுகளை மேற்கொள்வீர்கள். உங்கள் குடும்பமே உங்கள் வெற்றிக்கான ஆதாரமாக இருக்கும். இதை நீங்கள் நன்றாக உணர்ந்து, அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். புன்னகையின் மூலம் பல இதயங்களை வெற்றி கொள்வீர்கள்.

