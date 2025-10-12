இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் வெற்றிதான்! - உங்க ராசிக்கு இன்று எப்படி?
அக்டோபர் 12 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
மேஷம்: நீங்கள் கற்பனை வளம் மிக்கவராக இருப்பீர்கள். வெற்றிக் கனியைச் சுவைக்கும் வாய்ப்பும் உங்களுக்கு உண்டு. அதிக பணிகள் மேற்கொள்வதை தவிர்க்கவும். திறமைகளை வைத்து நேர்மையாக உழைக்க வேண்டும். கடவுள் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள், வெற்றி நிச்சயம்.
ரிஷபம்: பணியில் இருந்து சிறிது ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு அமைதியாகக் நேரத்தை கழிப்பது நல்லது. உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் சிறந்த வகையில் நேரத்தைக் கழிப்பீர்கள். மாலை நேரத்தை பிடித்தவர்களுடன் செல்வழித்து மகிழ்வீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று உங்களுக்கு வருத்தமான மற்றும் பதற்றமான மனநிலை இருக்கும். உங்களது உணர்வை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம், காதல் துணையிடம் மறைந்திருக்கும் அன்பை பெறும் வாய்ப்புள்ளது. நம்பிக்கையுடன் எதிகாலத்தில் மீது நம்பிக்கை வைத்து முன்னேறி செல்லவும்.
கடகம்: குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் இருந்து போதிய ஆதரவு இல்லாத காரணத்தினால், உங்கள் முயற்சி பலனளிக்காமல் இருக்கும். குடும்பத்தினருடன் கருத்து வேறுபாடு அல்லது சச்சரவு ஏற்படக்கூடும். சூழ்நிலைகளை புன்னகையுடன் எதிர் கொள்ளவும்.
சிம்மம்: நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளை பெரியவர்கள் ஆலோசனைகளை பெற்று எடுப்பது நல்லது. மற்றவர்கள் கூறுவதை நீங்கள் பொறுமையாகக் கேட்க வேண்டும். உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை இன்று குறைவாக இருக்கும். இன்று முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்காமல் தவிர்ப்பது நல்லது.
கன்னி: நீங்கள் இன்று அதிக புத்துணர்ச்சியுடனும், உற்சாகத்துடன் காணப்படுவீர்கள். உங்களது திறமை மற்றும் ஆற்றல் காரணமாக சிறந்த கலைஞராக திகழ்வீர்கள். உங்களது கற்பனைத் திறன் அதிகம் இருக்கும். ஆடல் மற்றும் பாடல் கலையை தேர்ந்தெடுத்தால் நீங்கள் சிறந்து விளங்குவீர்கள். நாடக கலை மற்றும் எழுத்துத் துறையில் ஆர்வம் இருக்கும்.
துலாம்: நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த சட்ட பிரச்சனைகள் இன்று தீர்க்கப்படும் வாய்ப்புள்ளது. வேலைப்பளு குறைவாக இருக்கும். சில பிரச்சனையான சூழ்நிலைகளுக்கு நீங்கள் தீர்வு காண்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று விதிமுறைகளின்படி சரியாகச் செயல்படுவீர்கள். பணியிடத்தில் நெறிமுறைகளை கடைபிடித்து மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்வீர்கள்.
தனுசு: தீவிரமான சர்ச்சைகளில் சிக்கிக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புள்ளது. மக்களிடம் இருந்து நீங்கள் விலகி இருப்பது நல்லது. நீங்கள் சந்திக்கும் நபர்களின் கருத்துக்களை பொறுமையாக கேட்டறிந்து, அமைதியாக செயல்பட்டால் பாதிப்பில் இருந்து தப்பிக்கலாம்.
மகரம்: வேலை பளுவின் காரணமாக அதிகம் பாதிக்கப்படுவார்கள். ஆனால், திறமையாக செயல்பட்டு உங்கள் பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் செயல்பாடுகளை கவனமாக, யோசித்து செயல்படுத்தி, தவறுகள் ஏதும் நிகழாமல் பார்த்துக்கொள்வது நல்லது.
கும்பம்: உங்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. இன்று கிடைக்கும் செய்தியின் மூலம் நாள் முழுவதும் மனதில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். உங்கள் மகிழ்ச்சியில் சுற்றியிருக்கும் அனைவரும் பங்கேற்று மனம் மகிழ்வார்கள்.
மீனம்: இன்றைய தினம் கிரக நிலைகள் மிகவும் சாதகமாக இருப்பதால் பணியில் இருப்பவர்களுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்கும். அலுவலகம் அல்லது பணியிடத்தில் சாதனை படைப்பீர்கள். வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் நிலை ஏற்படும்.