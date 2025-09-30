ETV Bharat / spiritual

காந்தம் போல் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்கும் ராசிக்காரர் - உங்க ராசிக்கு இன்று நாள் எப்படி?

செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 7:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: இன்றைய தினத்தில் உங்களை நீங்களே பாராட்டிக்கொண்டு சிறந்த வகையில் ஆடைகளை அணிந்து கொள்வீர்கள். நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி வெற்றியடையும். பணியிடத்தில் கவனம் தேவை.

ரிஷபம்: ஒரு மேலாளராக நிறுவனத்திற்கு சிறந்த வகையில் லாபத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுத்து, சக ஊழியர்களுக்கு உதவியாக இருப்பீர்கள். அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொண்டு, அலுவலகத்தில் அனைவரையும் கருத்துக்களையும் கேட்டறிந்து, அவர்கள் கூறும் கருத்துகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுவீர்கள். இதன் மூலம் வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.

மிதுனம்: இன்று மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமான, திருப்திகரமான நாளாக இருக்கும். உங்களது தினசரி பணிகளுடன், வீட்டு பணிகளிலும் நீங்கள் கவனம் செலுத்துவீர்கள். திருமணம், கூட்டாளித்துவம் போன்ற விஷயங்களில் உங்களுக்கு இரட்டை மனநிலை இருக்கும்.

கடகம்: இன்று நீங்கள் பல வகையான பணிகளை ஒரே நேரத்தில் மேற்கொள்வீர்கள். மிகவும் கடினமான பணிகளை கூட கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள். மாலை நேரத்தில் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

சிம்மம்: இன்று குதூகலமான நாளாக இருக்கும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளை உற்சாகத்துடன் செய்வீர்கள். அலுவலக பணியில் முன்னேற்றம் இருக்கும். உங்கள் உழைப்பிற்கான பலன் நீங்கள் எதிர்பார்த்ததைவிட அதிகமாக இருக்கும்.

கன்னி: தத்துவங்கள் மற்றும் நடைமுறை விஷயங்கள் கலந்த நாளாக இருக்கும். நீங்கள் மனிதாபிமானம் மிக்கவர் என்ற பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். நீங்கள் மேற்கொண்ட திட்டங்கள் வெற்றியடைய முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.

துலாம்: இன்று வேலை அதிகம் இருக்கும். அதன் காரணமாக எரிச்சலான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். சூழ்நிலையின் காரணமாகவும், வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டுள்ள கவலை காரணமாகவும் உற்சாகம் இழந்து காணப்படுவீர்கள். ஆனால், இந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் மனஉறுதியுடன் எதிர்கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

விருச்சிகம் : இன்று கடுமையாக உழைப்பீர்கள். நீங்கள் புத்திசாலித்தனத்துடன் நடந்து கொள்வது நல்லது. வீட்டு வேலைகளில் ஈடுபட இன்று உகந்த நாளாக இருக்கும். தோட்டம், சமையல் மற்றும் சுத்தம் என மன விருப்பப்படி வீட்டு வேலைகளில் ஈடுபடவும். குடும்பத்தின் மூலம் கிடைக்கும் சந்தோஷங்கள், வேலை தொடர்பான கவலைகள் நீங்கும்.

தனுசு: உங்கள் மனநிலையில் பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. உங்களது புதுமையான ஆடை, நகை மற்றும் நறுமணம் உங்கள் ஆளுமையை வெளிப்படுத்தும். நீங்கள் இன்று ஒரு காந்தம் போல் அனைவரின் கவனத்தையும் கவர்வீர்கள். உங்களுடைய ரசிகர்கள் உங்களை வரவேற்பார்கள்.

மகரம்: பல்வேறு வழிகளில் இருந்து பணவரவு இருக்கும். ஆனால், அதற்கேற்ற செலவுகளும் இருக்கும். வருமானத்தை மீறி செலவு செய்யாமல் பார்த்துகொள்ளவும். அலுவலகத்தில் சிறிய பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டாலும் உங்களது அனுபவம் மற்றும் திறமையின் காரணமாக அவை அனைத்தும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

கும்பம்: உங்களது கனவு இல்லம் அல்லது வாகனம் கைக்கூடும் வாய்ப்பு உள்ளது. கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால் புதிய சொத்துக்கள் வாங்கக்கூடும். கோயில்களுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்துவதற்கு இது சிறந்த நாளாக இருக்கும்.

மீனம்: ஒரு நல்ல நாள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது. நீங்கள் உங்கள் அனைத்து வேலைகளையும் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளாகவே திறமையாக செய்து முடிப்பீர்கள். குடும்பத்துடன் விடுமுறைக்காக வெளியில் செல்ல திட்டமிடுவீர்கள். நெடுநாள் ஆசை இன்று நிறைவேறும் வாய்ப்புள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

RASI PALANTAMIL RASI PALANஇன்றைய ராசிபலன்HOROSCOPETODAY RASI PALAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.