இந்த ராசிக்காரருக்கு இன்று வெற்றி மேல் வெற்றி தான் - உங்களுக்கு எப்படி?

செப்டம்பர் 29 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (getty imgae)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2025 at 7:11 AM IST

2 Min Read
மேஷம்: அலுவலகம் மற்றும் குடும்பம் ஆகிய இரண்டிற்கும் இடையில் நீங்கள் சிக்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள். மாலை நேரத்தில் சந்தோஷமாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கும்.

ரிஷபம்: உங்கள் உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும். வர்த்தக ரீதியான சந்திப்புகள் மூலம், பரிவர்த்தனைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்படும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. ஆராய்ச்சி பணியில் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு மேலாக முன்னேற்றம் இருக்கும்.

மிதுனம்: உங்களது போட்டியாளர்கள், வர்த்தகத்திலும், விற்பனையிலும் உங்களை வீழ்த்த விரும்புவார்கள். அனைத்து பரிவர்த்தனைகளிலும் நீங்கள் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் இன்று வெற்றிதான்.

கடகம்: நீங்கள் மற்றவர்களுடன் பழகும்போது வெளிப்படையான போக்கை கடைப்பிடிப்பீர்கள். மற்றவர்களிடம் மென்மையாக நடந்து கொள்வீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

சிம்மம்: பாராட்டுதல்களை பெறுவதற்கு தயாராக இருங்கள். நீண்ட நாட்களாக கிடைக்காமல் இருந்த அங்கீகாரம், உங்கள் கடின உழைப்பின் மூலம் கிடைத்துள்ளது. சக பணியாளர்கள் மற்றும் பணியில் மூத்தவர்களின் ஆதரவும், உதவியும் கிடைத்துவ் புதிய பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.

கன்னி: இன்று உங்கள் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல்புரிவீர்கள். இதன்மூலம் உங்கள் வெற்றியை நீங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்வீர்கள். உங்களது நிர்வாகத்திறன் சிறந்த வகையில் இருக்கும். வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களுக்குள் கொழுந்துவிட்டு எரியும். முடிவெடுக்கும் திறன் மற்றும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் திறன் இருப்பதால் உங்களது நிர்வாக திறன்கள் மேலும் அதிகரிக்கும்.

துலாம்: இன்று உங்களுக்கான அனைத்து பணிகளையும் சிறப்பாக செய்து முடிப்பீர்கள். மனதில் உள்ள குழப்பங்கள் நீக்க நண்பர்களுடன் உரையாடுங்கள். பொறுமையை கடைபிடிப்பதால் நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன்கள் நிச்சயம் கிடைக்கும்.

விருச்சிகம்: இன்று பல நிகழ்வுகள் ஏற்படும்..அனுபவம் மூலம் பாடங்களை கற்க மூத்தவர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகள் சொல்வதை கவனமாக கேட்கவும். அவர்கள் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவார்கள். நீதிமன்றங்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் விலகி இருக்கவும். இதனால் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்.

தனுசு: உங்கள் அன்பிற்கு பாத்திரமானவர்கள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது. நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் வருகையால் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். வாழ்க்கை துணையுடனும் நீங்கள் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.

மகரம்: இன்றைய தினம் சுமுகமாகவே இருக்கும். உங்களது அவசர நடவடிக்கைகள் காரணமாக சில பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். எனினும், இது மேலதிகாரிகளிடம் நீங்கள் ஏற்படுத்தியுள்ள நன்மதிப்பை பாதிக்கும் வகையில் இருக்காது. உங்கள் கனவுகள் சில நனவாகலாம். அதற்காக எதிர்பார்ப்புகளை அதிகம் வைத்துகொள்ள வேண்டாம். உங்க அலுவலகத்தில் பணியில் அதிகம் கவனம் செலுத்தினால் குறிக்கோளை எட்டுவது சாத்தியமே.

கும்பம்: குறிக்கோள்களை நோக்கி உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு செயல்படுவீர்கள். அதனை நிறைவேற்ற அனைத்து வகையிலும் கடுமையாக முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். கடின உழைப்பு இல்லாமல் எதுவும் எளிதாக கிடைக்காது என்பதை நீங்கள் நன்றாக அறிந்து வைத்துள்ளீர்கள்.

மீனம்: இன்று ஒரு சாதகமான நாளாக இருக்காது. சிறிய காரணங்களுக்காக, மனம் வருத்தப்படுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. எதிர்மறையான சிந்தனைகள் மனதில் தோன்றலாம். நம்பிக்கை உணர்வை வளர்த்துகொண்டு, நேர்மறையான சிந்திக்கவும்.

