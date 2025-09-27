இந்த ராசிக்காரருக்கு இன்று தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் - உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்?
செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : September 27, 2025 at 7:07 AM IST
மேஷம்: எந்தவொரு செயலையும் கவனித்து சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். அவசர முடிவுகள் முன்னேற்றத்தை பெரிதும் பாதிக்கும். இன்றைய நாள் பதற்றத்துடன் தொடங்கினாலும், மாலையில் குழந்தைகளுடன் நேரத்தை செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: உங்களுக்கு தொடர்ந்து துன்புறுத்தல் கொடுத்துவந்த ஒருவரை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடலாம். உங்களது எதிர்கால நலனை கருத்தில் கொண்டு, அவருடன் மோதல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. அமைதியாக செயல்படவும். உங்களது வளமையான எதிர்காலத்தை பாதிக்காத வண்ணம் எதிர்வினை ஆற்றவும். மற்றவர்களின் நடவடிக்கைகளால் பொறுமை இழக்காமல் இருப்பது நல்லது.
மிதுனம்: இன்று தொழிலைவிட, உடல் நலத்தின் மீது அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது. நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்ய கூடுதல் நேரம் எடுத்துக் கொள்வீர்கள். சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விளம்பரத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும். சிறந்த மார்க்கெட்டிங் உத்தி மூலம் அதிகபட்ச லாபத்தை ஏற்படுத்த முடியும்.
கடகம்: இன்றைய பொழுது உற்சாகத்துடன் தொடங்கும் வாய்ப்புள்ளது. உற்சாகம் மற்றும் ஆர்வத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது. நீங்கள் செல்லும் இடத்திலும் மக்களை சந்தோஷம் அடையச் செய்வீர்கள். எனினும், மனதை பாதிக்கக்கூடிய வகையிலான செய்தி வரும் வாய்ப்புள்ளது.
சிம்மம்: நீங்கள் பணியில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். ஈடுபாட்டுடன் வேலை செய்து பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். உங்கள் திட்டத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள். நீங்கள் வேலை செய்யும் முறையை சிறிது மாற்றி கொள்வது உங்களுக்கு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும்.
கன்னி: கூட்டாளித்துவ திட்டத்தை மேற்கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. தனிப்பட்ட முறையில் தொழில் செய்தால் உங்கள் செயல்திறன் மூலம், மற்றவரை விட சிறப்பாக செயல்படும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. எவருடைய உதவியும் இல்லாமல் உங்கள் பணியை மிகச் சிறப்பாக நிர்வாகம் செய்வீர்கள்.
துலாம்: ஒத்த எண்ணங்களுடைய மக்களை நீங்கள் சந்திக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இதன் மூலம் அவர்களுடன் சிறந்த வகையில் பயனுள்ள ஆலோசனைகளை நடத்த முடியும். இதனால், உலகம் குறித்த உங்களது அறிவு விரிவடையும். உங்கள் முயற்சிகளில் நீங்கள் தொடர்ந்து வெற்றி பெறுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று நீங்கள் அறிவுப்பூர்வமாக இல்லாமல், மனப்பூர்வமாக சிந்திப்பீர்கள். உணர்ச்சிகளை இன்று கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருப்பீர்கள். உணர்ச்சிகளை எப்படி வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருக்கவும். ஏனென்றால் இதன் மூலம் பொதுமக்கள் உங்களை தவறாக புரிந்துகொள்ளக் கூடிய வாய்ப்புண்டு.
தனுசு: இன்று முழுமையாக நடுநிலையுடன் செயல்படுவீர்கள். ஒரு குடும்ப உறுப்பினராக நீங்கள் பணியில் கவனம் செலுத்தி வீட்டின் பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு நடுநிலையாக செயல்படுவீர்கள். பணியிடத்தில் வேலைப்பளு சிறிது குறைவாகவே இருக்கும். மாலையில் நீங்கள் இனிமையாக நேரத்தைக் கழிக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
மகரம்: வெளிப்படையான மற்றும் நேரடியான அறம் அணுகுமுறையின் மூலம், உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் மனதை நீங்கள் புண்படுத்தக் கூடும். உறவுகளில் ஏற்பட்ட விரிசல்களை நீக்கவும், மனக்காயங்களை போக்கவும் நீங்கள் முயற்சிகள் மேற்கொள்வீர்கள். இருந்தாலும் உறவுகளை சீர் செய்வதற்கான உங்களது முயற்சி எதிர்பார்த்த பலனை கொடுக்காமல் இருக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
கும்பம்: இன்று நீங்கள் காதல் வயப்பட கூடும். திருமணமானவர்களுக்கும் இன்று மகிழ்ச்சிகரமான நாளாக இருக்கும். இருவரும் ஒன்றாக சிறந்த முறையில் நேரத்தை செலவிடுவார்கள். பழைய புகைப்படங்களைப் பார்த்து, மலரும் நினைவுகள் குறித்த எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்வார்கள்.
மீனம் : ஒரே விதமான தினசரி பணிகளின் காரணமாக மந்தமாக உணர்வீர்கள். ஏதேனும் ஒரு இடத்திற்கு சென்று நேரத்தை செலவிட வேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள். தற்போதைய பணிகளில் நீங்கள், கடுமையாக தொடர்ந்து வேலை செய்து வந்ததன் காரணமாக இந்த ஓய்வு மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும்.