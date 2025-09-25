தாராள பிரபு என்று பெயரெடுக்கும் ராசிக்காரர்- உங்கள் ராசிக்கு இன்று எப்படி?
செப்டம்பர் 25 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
மேஷம்: உங்களது தோற்றம் மற்றும் செயல்திறன் காரணமாக இன்று நீங்கள் அனைவரின் கவனத்தையும் கவர்வீர்கள். இந்த வாய்ப்பை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொண்டு புத்துணர்வு பெறவும். இதன் மூலம் நீங்கள் பெரிய அளவில் வெற்றி பெற முடியும்.
ரிஷபம்: இன்று உறுதியான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும், கோரிக்கை வைப்பதற்கும் சாதகமான நாள் அல்ல. சச்சரவுகள் விவாதங்கள் ஆகியவற்றை தவிர்க்கவும். உங்களது புகழும், சுயமரியாதையும் பாதிக்கப்படலாம். கவனமாக செயல்படவும்.
மிதுனம் : மனதிற்கு பிடித்த விஷயங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். உதவி கோரும் மக்களுக்கு உதவ முன்வருவீர்கள். உங்களது தாராள மனப்பான்மை காரணமாக சமூக அந்தஸ்து உயர்ந்து அனைவரின் நம்பிக்கையும் பெறுவீர்கள்.
கடகம்: இன்று ஏற்படும் விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகளால் மனம் வருத்தம் கொள்ளலாம். எனினும் அதை திறமையாக கையாள வேண்டும். வெற்றி என்பது சுலபமான விஷயம் அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காக கடின உழைப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
சிம்மம்: பழைய நண்பர்களை மீண்டும் சந்திக்கவும், புதிய தொடர்புகளை உருவாக்கவும் இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு வருகை தரக்கூடும். வீட்டில் சிரிப்பு மழை பொழியும். விருந்தினர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு நீங்கள் சிறந்த வகையில் விருந்து அளிப்பீர்கள்.
கன்னி: இன்று உங்கள் உறவுகள் மீது உணர்வுகள் ஆதிக்கம் செலுத்தும். உணர்ச்சி ரீதியான பாதிப்பின் காரணமாக நீங்கள் பாதிக்கப்படுவீர்கள். எனினும் மற்றவர்கள் கூறும் விஷயத்தின் மீது நம்பிக்கை வைக்காமல், உள்ளார்ந்த உணர்வுகளை மதித்து நடந்துகொள்வீர்கள்.
துலாம்: இன்றைய தினம் அனைவரையும் ஈர்க்கும் வண்ணம் இருப்பீர்கள். அது பணியில் உள்ள ஈடுபாடு அல்லது குடும்பத்தின் முழு ஈடுபாட்டை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இருக்கும். வர்த்தகத்தில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து பணிகளையும் சிறப்பாக நிறைவேற்றி நல்ல முடிவுகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
விருச்சிகம்: உங்கள் மீது அன்பு செலுத்துபவர்களுக்காக அதிகளவில் பணம் செலவழிப்பீர்கள். நமக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு செலவழிக்கும் போது பணத்தைப் பற்றி நினைக்கக்கூடாது அல்லவா? அவர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்க பிற இடங்களுக்கு அவர்களை கூட்டிச் செல்லக்கூடும். ஏதேனும் ஒரு குழப்பம் உங்களை தொடர்ந்துக்கொண்டே இருக்கும்.
தனுசு: பிரச்சினைகள் அல்லாத குழந்தைப் பருவத்திற்கு செல்ல நீங்கள் விரும்புவீர்கள். திட்டமிடப்படாத சுற்றுலா பயணம் மேற்கொள்ள நீங்கள் விரும்பலாம். பழைய நண்பர்களை சந்திப்பதன் மூலம் மகிழ்ச்சியாக உணர்வீர்கள்.
மகரம்: பணியிடத்தில் உங்களுக்கு அங்கீகாரமும், பாராட்டுகளும் காத்திருக்கின்றன. சக பணியாளர்கள் உங்கள் வெற்றியை பார்த்து பொறாமைப்படாமல், அவர்கள் உங்களுக்கு ஊக்கமளித்து மகிழ்வார்கள். இதனால் புதிய பணிகளில் வரும் சாதனைகளில் திறமையாக எதிர்கொள்வீர்கள். புதிய வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்கள், சிறிது காலம் பொறுக்கவும். தற்போது நிலைமை சாதகமாக இல்லை.
கும்பம் : வலியைக் கொடுக்கும் உங்கள் கடவுள், சுகத்தையும் வழங்குவார்கள். இன்றைய நாளின் தொடக்கத்தில், செய்யவேண்டிய பணி அதிகம் இருந்தாலும் அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாக செய்து முடித்து விடுவீர்கள்.
மீனம்: நீங்கள் தினசரி பணியை ஒழுங்குபடுத்த அதிக முயற்சிகள் எடுத்துக் கொள்வீர்கள். ஆனால், கிரக நிலைகள் சாதகமாக இல்லாத காரணத்தினால் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் வெற்றி அடையாமல் இருக்கும். எனவே, பொறுமையைக் கடைப்பிடித்து, உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தினால் நிலைமை தானாகவே சரியாகும்.