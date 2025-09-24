ETV Bharat / spiritual

பணியிடத்தில் பாராட்டு மழையில் நனைய போகும் ராசிக்காரர்கள் - உங்களுக்கு இன்றைய நாள் எப்படி?

செப்டம்பர் 24 ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2025 at 7:15 AM IST

மேஷம்: மனதிற்கு பிடித்தவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்த முயற்சி செய்வீர்கள். உறவினர்கள் தொடர்பாக அதிருப்தி இருக்கக்கூடும். எனினும் புதிய நண்பர்களுடன் மாலையில் விருந்திற்கு செல்வீர்கள்.

ரிஷபம்: உணர்வு ரீதியாக பாதிக்கப்படுவீர்கள். நெருக்கமான ஒருவருடன் உணர்ச்சிப் போராட்டம் காரணமாக பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும். உங்கள் சந்திப்பின்போது, மற்றவர்கள் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் காரணமாக குழப்பமான நிலை நிலவக்கூடும். விவாதங்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்கவும்.

மிதுனம்: பணியிடத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றி அடையும். இன்று உங்களுக்கு சாதகமான நாள் என்பதால் தொட்ட அனைத்து செயல்களிலும் வெற்றி நிச்சயம்.

கடகம் : பணியிடத்தில் சிறந்த கூட்டாளி உறவை ஏற்படுத்துவீர்கள். தொடந்து, முக்கிய திட்டங்களில் வெற்றி காண்பீர்கள். சில ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடும் முன் அதனை முழுமையாக படித்து அறிந்து கொள்வது நல்லது.

சிம்மம்: பழைய நட்புகளை புதுப்பிப்பதற்கும், புதிய தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கும் இது சிறந்த நாளாக இருக்கும். நண்பர்களும், உறவினர்களும் உங்கள் வீட்டிற்கு வருகை தருவார்கள். வீட்டில் குதூகலமான சூழ்நிலை நிலவும். விருந்தினர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் சிறந்த வகையில் விருந்து அளிப்பீர்கள்

கன்னி: வர்த்தகம் மற்றும் சந்தோஷம் ஆகிய இரண்டும் இன்று கைகூடும். சமூக கூட்டங்களால் நன்மை கிடைக்கும். அதிகளவு பணம் செலவாகும். சிந்தித்து செயலாற்றுவது நல்லது.

துலாம்: இன்றைய தினம் நீங்கள் அனைவரையும் ஈர்க்கும் வண்ணம் இருப்பீர்கள். வர்த்தகத்தில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து பணிகளையும் சிறப்பாக நிறைவேற்றி நல்ல முடிவுகளை மேற்கொள்வீர்கள்.

விருச்சிகம்: உறவுகள் வாழ்க்கையின் வேர்களாகும். உங்களது நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் உங்களை சுற்றியுள்ளவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடாது.

தனுசு: இன்று கிரக நிலைகள் சாதகமாக இருப்பதால் சிறந்த நாளாக இருக்கும். செயல்திறன் காரணமாக பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். பணியில் எந்த விதமான பிரச்சனைகள் வந்தாலும் எளிதாக சமாளிப்பீர்கள். உங்களது அணுகுமுறையின் மூலம் அனைவரது மனங்களையும் வெல்வீர்கள்.

மகரம்: பணியிடத்தில் அங்கீகாரமும், பாராட்டும் காத்திருக்கின்றன. சக பணியாளர்கள் உங்கள் வெற்றியை பார்த்து பொறாமைப்படாமல், அவர்கள் உங்களுக்கு ஊக்கமளித்து மகிழ்வார்கள். புதிய வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்கள் சிறிது காலம் பொறுக்கவும். தற்போது நிலைமை சாதகமாக இல்லை.

கும்பம்: இன்று உங்களுக்கு சாதகமான நாளாக இருக்காது. வீட்டில் அமைதியான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவதில் சிரமம் இருக்கலாம். குடும்பத்தில் சில சச்சரவுகள் காணப்படும். அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் பிரச்சினையை பெரிதாக்க முயற்சி செய்வார்கள்.

மீனம்: தினசரி பணியை ஒழுங்குபடுத்த அதிக முயற்சிகள் எடுத்துகொள்ள வேண்டும்.ஆனால், கிரக நிலைகள் சாதகமாக இல்லாத காரணத்தினால், நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் வெற்றி அடையாமல் இருக்கும். எனவே, நீங்கள் பொறுமையைக் கடைப்பிடித்து உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருந்தால் நிலைமை தானாகவே சரியாகும்.

