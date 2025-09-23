இந்த ராசிகாரர்கள் அகராதியில் தோல்வியே கிடையாது - உங்க ராசிக்கு இன்றைய தினம் எப்படி?
செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : September 23, 2025 at 7:27 AM IST
மேஷம்: இன்று நல்ல செய்தி கிடைக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. அதனால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். இன்று நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளிலும் 100 சதவீத பங்களிப்பை கொடுப்பீர்கள். அதற்கு சிறந்த வகையில் பலன் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: நடைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் விரிவாக செயல் திட்டத்தை தயாரித்து பணியாற்ற வேண்டும். உங்களது அகராதியில் தோல்வி என்பதே இல்லை. நீங்கள் ஒரு நிபுணரை போல பணிபுரிவீர்கள். பணியிடத்தில் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள்.
மிதுனம்: இன்றைய தினத்தில் வீட்டில் குதூகலமும், மகிழ்ச்சியும் நிலவும். வீட்டின் அலங்காரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான செயல்களில் நீங்கள் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படும்.
கடகம்: செலவுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். கடுமையாக உழைத்து சம்பாதித்த பணத்தை விரயம் செய்ய விரும்பமாட்டீர்கள். உங்களது வேலையில் மாற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. சிறிய பயணம் மேற்கொள்ளும் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளது.
சிம்மம்: இன்று நீங்கள் எதிர்பார்த்த அனைத்தும் நடக்கும் சாத்தியம் மிகவும் குறைவு. அதனால் அதுகுறித்து கவலைப்படாமல், நடப்பவை நல்லதற்கு என்ற எண்ணத்துடன் மனதை தேற்றிக் கொள்ள வேண்டும். உங்களுக்கு ஏற்ற சரியான நபரை சந்தித்து, அவர்கள் மூலம் உங்களது கற்பனைத் திறனை வளர்த்துக் கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது.
கன்னி: சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி நடந்து கொள்ளும் உங்களது தன்மையின் மூலம் நீங்கள் உங்கள் சுற்றியிருப்பவர்களை மகிழ வைப்பீர்கள். காதல் வயப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத சம்பவம் நேரிடலாம். அவை உங்களுக்கு சாதகமானதாகவே இருக்கும். குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடவும். கலாச்சாரத்தை மதிப்பதன் மூலம் குடும்ப உறவு பலப்படும்.
துலாம்: முயற்சிகள் எதுவும் வீண் போகாது. தற்போது பயன் அளிக்கவில்லை என்றாலும், வருங்காலத்தில் நிச்சயம் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இன்று ஆக்கப்பூர்வமான நாளாக இருக்காது. எனினும் முயற்சியை கைவிடாமல் இருந்தால் வருங்காலத்தில் அதற்கேற்ற பலனை அடைவீர்கள்.
விருச்சிகம்: அலுவலகத்தில் உங்கள் மதிப்பை உயர்த்திக்கொள்ள விரும்புவீர்கள். நீங்கள் உறுதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் தன்மை கொண்டவர். இலக்குகளை அடைய எந்த அளவிற்கும் சென்று வேலை பார்க்கும் திறமை கொண்டவர். புதுமையான கருத்துகளை உங்கள் சக பணியாளர்களிடம் பகிர்ந்துகொள்ள ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
தனுசு: மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் முக்கியமான விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை செய்வீர்கள். குடும்பத்தினரும், நண்பர்களும் தங்கள் ஆலோசனைகளை வழங்குவார்கள். உற்சாகமான குதுகலமான மாலை உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது.
மகரம்: கனவில் சந்திக்கும் ஒருவரை சந்திக்கும் வாய்ப்புண்டு. உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையை சந்தித்ததில், நீங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் மனம் திறந்து பேசுவீர்கள். காதல் துணையும் உங்கள் மீது நிபந்தனையற்ற அன்பைப் பொழிவார்கள்.
கும்பம்: பணியிடத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன்கள் கிடைக்காமல் போகலாம். அதனி நினைத்து வருத்தம் அடைய தேவையில்லை. வாழ்க்கைத்துணை உங்களுக்கு ஆதரவாக இருந்து மன அழுத்தத்தைப் போக்குவார்.
மீனம்: இன்றைய தினம் உங்களுக்கு ஆதரவு அதிகம் தேவைப்படும். நடக்கும் அனைத்தும் சாதகமாக நடைபெறும் என்பதால் மனம் தளர வேண்டாம். போட்டியில் முன்னேறிச்செல்ல உங்கள் கற்பனை திறனை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.