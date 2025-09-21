ETV Bharat / spiritual

இந்த ராசிகாரர்களுக்கு இன்று ஆச்சரியங்கள் நிறைந்த நாளாக அமைந்துள்ளதாம் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?

செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

மேஷம்: இன்று பலவிதமான விஷயங்கள் மீது ஈர்ப்பு கொள்வீர்கள். ஆனால், மின்னுவது அனைத்தும் பொன்னல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ள அவர்களுடன் நேரம் செலவிடுவது முக்கியம். குழந்தைகளுக்காக பரிசுப்பொருள்கள் வாங்கும் சாத்தியம் உள்ளது.

ரிஷபம்: இன்று சிந்தனை மிகுந்த நாளாகவும், ஆதாயமான நாளாகவும் இருக்கும். எதிர்பார்த்தபடி நடக்கவில்லை என்றால் ஏமாற்றம் கொள்ள வேண்டாம். மோசமான விளைவுகள் எதுவும் ஏற்படாது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக மாறி நன்மைகள் உண்டாகும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.

மிதுனம்: தினசரி பணியிலிருந்து சிறிது விலகி ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அனைத்து வேலைகளையும் ஒரே நேரத்தில் எடுத்துக்கொண்டு செயல்படுவதால் மனஅழுத்தம் ஏற்படலாம். தனிப்பட்ட விஷயங்கள் மீது நீங்கள் கவனம் செலுத்துவீர்கள். பணி தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.

கடகம்: புகழ்பெற வேண்டும் என்ற உங்கள் கனவு நிறைவேறும். சரியான திட்டமிடல் மூலம் நீங்கள் பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். கடவுள் ஆசியால் உங்கள் முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும்.

சிம்மம்: நீங்கள் சந்தோஷமான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். அனைத்து பணிகளையும் உற்சாகத்துடன் செய்து முடிப்பீர்கள். செய்து முடிக்கப்படாமல் இருக்கும் பணிகளும், வழக்கமான பணிகளும் மிக எளிதாக நிறைவடைந்து விடும். சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது.

கன்னி: பெண்களுக்கு சமைப்பதிலும், பரிமாறுவதிலும் மகிழ்ச்சி இருக்கும். தங்கள் உறவினர்கள் அல்லது நெருங்கிய நண்பர்களை அழைத்து விருந்து கொடுக்கும் வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் காதல் துணை நினைவில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

துலாம் : வேலைப்பளு காரணமாக குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது கவனம் செலுத்த முடியாமல் போகலாம். விளம்பரம் மற்றும் மார்க்கெட்டிங் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு சாதகமான நாளாக இருக்கும். இன்று குறைந்தபட்ச முயற்சியில் அதிகபட்ச பலன் கிடைக்கும்.

விருச்சிகம்: நீங்கள் எதை பற்றியும் சிந்திக்காமல் கண்ணால் பார்ப்பதை மட்டுமே நம்பவும். இதன் மூலம் குழப்பங்களையும், சச்சரவுகளையும் தவிர்க்கலாம். கண்களையும், காதுகளையும் திறந்து வைத்துகொண்டு முக்கியமான விஷயங்களை கவனிக்கவும்.

தனுசு: அனைத்து வர்த்தகர்களுக்கும் இது லாபகரமான நாளாக இருக்கும். உங்கள் கனவுகள் நிறைவேறும். உங்களது கடன் கோரிக்கையை ஏற்றுக் கொள்ளப்படும். பணியிடத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றி அடையும்.

மகரம்: இன்று உங்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகம் இருக்கும் காரணத்தால் சோர்வாக உணர்வீர்கள். தியானத்தின் மூலம் கூட மனஅழுத்தத்தை நீக்க முயற்சி செய்வீர்கள். கார் அல்லது வீடு வாங்க இது சாதகமான நாளாக இருக்கும். புதிய வீட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பும் அதிகம் உள்ளது.

கும்பம் : இன்று எதிர்பாராத ஒரு நாளாக இருக்கும். போட்டியாளர்களால் உங்களது நடவடிக்கைகளை கணிக்க முடியாது. உங்களது நேர்மையான முயற்சிகள் பாராட்டப்பட்டு பலன்கள் கிடைக்கும். பணியிடத்திலும் பாராட்டு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.

மீனம் : சமூக ரீதியான பொறுப்புகளிலும், தினசரி பணிகளிலும் அதிகம் நேரம் செலவிடுவீர்கள். அன்பான நடவடிக்கைகள் மூலம் மற்றவர்களின் மனதில் இடம்பிடிப்பீர்கள். இன்று ஆச்சரியங்கள் நிறைந்த மறக்க முடியாத நாளாக இருக்கும்.

