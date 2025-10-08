இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்டக் காற்று தான்! உங்க ராசிக்கு பலன் எப்படி?
அக்டோபர் 8 ஆம் தேதி புதன்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : October 8, 2025 at 7:09 AM IST
மேஷம்: உங்கள் திறமையை சிறந்த முறையில் வெளிப்படுத்துவீர்கள். திட்டங்களை சிறப்பாக தீட்டி, பணியில் சிறந்த வகையில் ஆலோசனைகளை வழங்கி அதன் மூலம் பலனைப் பெறுவீர்கள். உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்காததால் ஏமாற்றம் ஏற்படக்கூடும்.
ரிஷபம்: இன்று விதிக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படுவீர்கள். தவறான முடிவுகளை எடுக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. மன வருத்தம் கொள்த் தேவையில்லை. வரும் காலத்தில் நல்லவையே நடக்கும்.
மிதுனம்: இன்று நீங்கள் எந்த வேலையை தொடங்கினாலும், அது வெற்றிகரமாக முடியும். உங்கள் வேலைக்கு உரிய வெகுமதி அல்லது பலன் விரைவில் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
கடகம்: இன்று அதிர்ஷ்டக் காற்று உங்கள் பக்கம் வீசும். நிலம், வீடு அல்லது கட்டிடம் தொடர்பான வர்த்தகத்தில் நீங்கள் லாபம் அடையும் வாய்ப்புள்ளது. அலுவலகத்தில் உங்களுக்கு மேலதிகாரிகள் மற்றும் உடன் பணியாற்றுபவர்களிடம் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். மொத்தத்தில் இன்று லாபகரமான நாளாக இருக்கும்.
சிம்மம்: செய்யும் செயல்களை வித்தியாசமாக செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்துடன் இருப்பீர்கள். இன்று நாள் முழுவதும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் இருப்பீர்கள். உங்கள் நட்சத்திரங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக நீங்கள் மேற்கொள்ளும் சவால்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
கன்னி: இன்றைய நாள் முழுவதும் இனம் புரியாத பயம் உங்கள் மனதை ஆக்கிரமித்திருக்கும். நண்பர்களுடன் அதிக நேரத்தை செலவிடும் சூழ்நிலைகளில் இருந்து தெளிவு பிறக்கும். நீங்கள் இன்று சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டிய நாள்.
துலாம்: இன்றைய நாள் உங்களுக்கு சிறப்பான ஒன்றாக இருக்கும். உங்களிடம் உள்ள திறமையை உலகிற்கு வெளிப்படுத்துவீர்கள். புதிய ஆடைகள் வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படலாம்.கவனமாக பேசவும், செயல்படவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. பகல் கனவு காண்பதிலேயே நீங்கள் நேரத்தை செலவிடுவதை உணரலாம்.
விருச்சிகம்: இன்று புதிய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட நீங்கள் புத்துணர்ச்சியாக இருப்பீர்கள். ஆனால், இந்த நடவடிக்கைகள் நீங்கள் எதிர்பார்த்த முறையில் நடைபெறாமல் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. எனினும் நம்பிக்கையை கைவிட வேண்டாம். ஏமாற்றம் கொள்ள வேண்டாம். வெற்றிப்பெறும் வரை தொடர்ந்து முயற்சி செய்யவும்.
தனுசு: வார்த்தைகளை விட செயல்கள் மிகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். நீங்கள் நெடுநாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணியை செய்து முடிக்கும் வாய்ப்புள்ளது. நெடுநாட்களாக இருந்த சச்சரவுகளை வெற்றிகரமாக தீர்த்து வைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
மகரம்: உங்கள் நம்பிக்கை நீங்கள் செல்ல வேண்டிய இடத்துக்கு உங்களை கொண்டு சேர்க்கும். உங்கள் எதிர்மறையான செயல்பாடுகள் உங்கள் இலக்கை எட்ட உதவும். மிகவும் கவனத்தோடு எடுக்கும் முடிவுகளால் நீங்கள் வெற்றி அடைவீர்கள்.
கும்பம்: இன்று கொண்டாட்டங்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். இன்று எந்த ஒரு செய்தி உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்தாலும், நீங்கள் அதை கொண்டாடவே விரும்புவீர்கள். பாதையில் தடைகள் எதுவுமே இருக்காது. பணியிடத்தை பொறுத்தவரை இலக்கை அடைவதற்கான வழியில் மேலும் முன்னேறிச்செல்வீர்கள்.
மீனம்: இன்று நிதிரீதியான சில பிரச்சனைகள் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. அதனால், நிதி தொடர்பான விஷயங்களை செய்யும்போது கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.