இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரே உற்சாகம் தான் போங்க!
அக்டோபர் 14 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : October 14, 2025 at 7:04 AM IST
மேஷம்: இன்று குதூகலங்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும் என்பதால் சிறப்பாக திட்டமிடவும். பணியிடத்தில் வழக்கமான நிலை நீடிக்கும். இன்று மாலை உங்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறது. காதல் உறவில் இருப்பவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: புதிய முயற்சிகள் குறித்த சிந்தனை இருக்கும். அது தொடர்பான விஷயங்களில் நீங்கள் கவனம் செலுத்துவீர்கள். ஆனால், நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன்கள் கிடைக்காததால் ஏமாற்றமாக உணர்வீர்கள். உங்கள் காதல் உறவுடன் விருந்திற்கு சென்று மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும்.
மிதுனம்: இன்று உங்களுக்கு கோப உணர்ச்சி அதிகம் இருக்கும். ஆனால் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. நிதானமாக செயல்பட்டால் பிரச்சனைகளிலிருந்து தப்பித்து கொள்ளலாம். பணியிடத்தில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்க்கும் நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
கடகம்: உங்களது நேர்மறையான மற்றும் புத்திசாலித்தனமான அணுகுமுறை உங்கள் முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன்களை கொடுக்கும். உங்களுக்காக நேரத்தை செலவிட்டு ஆளுமைப் பண்புகளையும், செயல்திறனையும் மேம்படுத்திக் கொள்ள விரும்புவீர்கள். வீட்டு அலங்காரத்தில் சில மாற்றங்கள் செய்யும் வாய்ப்புள்ளது.
சிம்மம்: முக்கியத்துவம் மற்றும் செயல்திறனை குறைத்து மதிப்பிடுவது நல்லதல்ல. எந்தவிதமான புதிர்களையும் தீர்க்கும் ஆற்றல் உங்களிடம் உள்ளது. அதனால், அந்தத் திறனை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். வர்த்தகத் துறையில் மிகப்பெரிய அளவிலான ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்துவீர்கள்.
கன்னி: இன்று உங்களது கற்பனைத் திறன் அதிகம் இருக்கும். ஆண்டாண்டு காலமாக நீங்கள் பாதுகாத்து வந்த பொருட்களை நினைத்து பார்ப்பீர்கள். உங்கள் வீட்டை அலங்காரம் செய்வீர்கள்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு மிகப் பிரகாசமான நாளாக இருக்கும். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியுடன் நேரத்தை கழிப்பீர்கள். இன்று மாலை கடைக்குச் சென்று பொருட்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் இருக்கும்.செலவுகளும் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம்: இன்று உங்களுக்கான பணிகளை செய்வதில் ஆர்வமாக இருப்பீர்கள். வர்த்தகத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும். செலவுகள் அதிகரிப்பதன் காரணமாக, அதிக நிதியை திரட்ட வேண்டிய தேவை இருக்கும். எனினும், இன்றைய நாளின் இறுதியில் நண்பர்கள் மட்டும் குடும்பத்தினருடனான உறவுகள் வலுப்படும்.
தனுசு: இன்றைய நாளில் உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல், புத்திசாலித்தனத்துடன் செயல்படுவது முக்கியம். உங்களது குறிக்கோள் மற்றும் செயல்திறன் எவ்வாறு உள்ளது என்பதை அனைவரும் அறிந்து கொள்வார்கள். உங்களுக்கு விருப்பமான செயல்களை ஊக்கத்துடன் மேற்கொண்டு முன்னேறி செல்வீர்கள்.
மகரம்: தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் சதை ஆடும் என்பது உங்களை பொறுத்தவரை உண்மையாக இருக்கும். குடும்பத்தினரிடமிருந்து பெறும் ஆதரவு காரணமாக, வீட்டை சிறந்த வகையில் அலங்கரிக்கலாம்.
கும்பம்: இன்று உங்களுக்கு பிரகாசமான நாளாக உள்ளது. அனைவரின் பாராட்டு மற்றும் புகழ்ச்சி காரணமாக நீங்கள் பணியில் மேலும் சிறந்து விளங்குவீர்கள். மேலதிகாரிகள் உங்கள் வேலையை பார்த்து திருப்தி அடைவார்கள். நிதானமாக செயல்படவும்
மீனம்: இன்று உங்களுக்கு குதூகலம் மற்றும் உற்சாகம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். தொலைவில் இருந்து நல்ல செய்தி வரக்கூடும். தொழில் துறையை பொருத்தவரை நெடுநாட்களாக முடிக்கப்படாமலிருந்த பரிவர்த்தனை முடிக்கப்படும். இன்று வர்த்தகம் தொடர்பான பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது.