இந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்ட லட்சுமி கதவை தட்டும்! உங்களுக்கு இன்றைய நாள் எப்படி!

அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 9, 2025 at 7:22 AM IST

மேஷம்: இன்று நீங்கள், சில விஷயங்களை அனுசரித்து நடக்க வேண்டும். முக்கியமாக, உறவினர்களிடம் அனுசரித்து நடந்து கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக நீங்கள், உறுதியாக இருப்பவராக இருக்கலாம். ஆனால் இன்று நீங்கள் அவ்வாறு நடந்து கொள்வது நல்லதல்ல. இன்று உங்களது மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் இணக்கமாக நடந்து கொள்ளுங்கள். துணையிடம் நீங்கள் இன்று உங்கள் விருப்பத்தை தெரிவிக்கலாம்.

ரிஷபம்: இன்று நீங்கள், பொருட்களை வாங்குவதற்கு அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். சந்தைகள், மால்கள், பலவகை ஸ்டோர்கள் ஆகியவற்றுக்கு சென்று பொருட்களை பேரம் பேசி, விலையைக் குறைத்து வாங்கி மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். இன்றைய நாளின் இறுதியில், நீங்கள் அதிக பொருட்களை வாங்கி இருப்பீர்கள்.

மிதுனம்: இன்று உங்களின் ஒவ்வொரு செயல் மற்றும் பணியில் முழு நிறைவை எதிர்பார்ப்பீர்கள். இந்த கருத்துரு உங்களுக்குள் அமிழ்ந்திருக்கும். இன்று நீங்கள் முழுவதும் எதிர்மறை எண்ணங்களோடு செயல்பட வேண்டும். வாழ்க்கையின் சரியான முடிவுகளை எடுக்க, சரியான பாதையில் உங்கள் சக்தியை செலவிடவும்.

கடகம்: அதிர்ஷ்ட லட்சுமி உங்கள் கதவை தட்டும் நாள். அசையா சொத்துக்களில் நீங்கள் மேற்கொண்ட முதலீட்டால் உங்களுக்கு சிறப்பான லாபம் அடைவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன. பணியிடத்தை பொறுத்தவரை, மேலதிகாரி மற்றும் உடன் பணிபுரிபவர்கள் உங்களுக்கு முழு ஆதரவுடன் இருப்பார்கள். இன்று நீங்கள் தொடங்கும் அனைத்து காரியங்களிலும் உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும்

சிம்மம்: நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில், இத்தனை நாட்களாக சந்திக்க காத்திருந்த ஒரு நபரை, சந்திக்கும் வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கக் கூடும். உங்கள் காதல் துணைக்கு, நீங்கள் அழகான பரிசு ஒன்றையும் அளிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்களுக்கு கலையில் ஆர்வம் இருக்கும். அந்த ஆர்வத்தை நீங்கள் வெளிப்படுத்தி, மற்றவர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள்.

கன்னி: நிதி ரீதியாக நீங்கள் சில சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள நேரலாம். எனவே, பெரிய முடிவுகளை எடுக்கும் போது, உணர்ச்சி வசப்படாமல் அறிவுப்பூர்வமாக யோசித்து செயல்படவும். உங்களிடம் உள்ள விலைமதிப்பில்லா சொத்துக்கள் அல்லது பொருட்கள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கவும். நீங்கள் எடுக்கும் முடிவு நீண்ட காலத்துக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் என்பதால், புதிய திட்டங்கள் அல்லது சட்டப்பூர்வ பணிகளை மேற்கொள்ளும் போது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்கவும்.

துலாம்: இன்று உங்கள் காதல் துணையுடன் நெருக்கமாக பழகுவதற்கான சரியான நாளாகும். அதிக வேலை காரணமாக, நீங்கள் நெடுநாட்களாக, ஒன்றாக நேரத்தை கழிக்க வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்தது. உங்கள் காதல் துணையுடன் மாலையை இனிமையாக கழிப்பீர்கள். நீங்கள் புத்துணர்ச்சியாகவும் உணர்வீர்கள். இன்றைய தினத்தை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

விருச்சிகம்: இன்று நீங்கள் கவனத்துடன், எச்சரிக்கையாக செயல்பட வேண்டும். வேறு ஒருவரை குறிவைத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கையினால், எதிர்பாராத விதமாக நீங்கள் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. இன்னும் நீங்கள் கவனமாக எச்சரிக்கையுடன் நடந்தால், தர்மசங்கடத்தில் இருந்து தப்பிக்கலாம். பழைய அனுபவங்கள் மூலம் நீங்கள் இதனை கற்றுக் கொள்ளலாம்.

தனுசு: இன்றைய தினம் உங்களுக்கு நம்பிக்கையும், உற்சாகமும் மிகுந்ததாக இருக்கும். மிக சிக்கலான பணிகளாக இருந்தாலும், விரைவில் வெற்றிகரமாக முடியும். தர்க்கரீதியான உங்கள் அணுகுமுறை, நீண்ட நாள் பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபட உதவும்.

மகரம்: கடந்த சில மாதங்கள் உங்களுக்கு மிக கடினமானதாக இருந்தன. உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடனான சந்தோஷத்தை இழந்திருப்பீர்கள். உங்கள் அர்ப்பணிப்பும், உழைப்பும் நீங்கள் அடைய விரும்பிய உயரத்துக்கு உங்களை கொண்டு செல்லும். மிக ஓய்வாக உட்கார்ந்து பலன்களை அறுவடை செய்து அனுபவிக்க வேண்டிய நேரம் இது.

கும்பம்: இன்றைய தினம், மிக சிக்கலான பிரச்னைகளுக்கும் எளிதாக தீர்வு காணும் வகையில் இருக்கும். சிலர் தங்கள் சுமைகளையும், பொறுப்புகளையும் உங்கள் மீது இறக்கி வைக்கலாம். உங்கள் பலவீனங்களை வலுவாக்க இது உங்களுக்கு மிகவும் பொன்னான தருணம். எனவே எரிச்சல் அடையாமல் மிக கவனமாக இருக்கவும்.

மீனம்: உங்களுக்கு இன்று சாதகமான சூழ்நிலை இல்லை. எனவே, நிதி தொடர்பான ஒப்பந்தங்களில் மிக விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்.

