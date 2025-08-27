ETV Bharat / spiritual

இன்றைய ராசி பலன்: விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று உங்கள் ராசிக்கான பலன் எப்படி இருக்கும்? - TODAY HORSCOPE AUDUST 27

ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களைப் பார்க்கலாம்.

மேஷம்: மகிழ்ச்சியான செய்தியின் மூலம் நீங்கள் உற்சாகமாக இருப்பீர்கள். இந்த செய்தி தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் தொழில் தொடர்பான செய்தியாக இருக்கலாம். இல்லையெனில், நிதி ஆதாயமாக இருக்கலாம். உங்கள் திறனுக்கு ஏற்ற வகையில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்.

ரிஷபம்: நீங்கள் இன்று சிறந்த முறையில் ஈடுபாட்டுடன் திட்டமிட்டு செயல்படுவீர்கள். அதனால் பரிவர்த்தனைகளை வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு விஷயங்களை கையாளும் திறன் உங்களிடம் உள்ளது. நிபுணத்துவமாக செயல்பட்டு உங்களுக்கு இட்ட பணிகளை நிறைவேற்ற அனைத்து வகையிலும் முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.

மிதுனம்: உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் உற்சாகமும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். உங்கள் குழந்தைகளிடம் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். வீட்டை அலங்கரிக்க முயற்சி மேற்கொள்வீர்கள். குடும்பத்தினருடன் மேற்கொள்ளும் நீண்ட ஆலோசனைகள் காரணமாக, திறக்கப்படாமல் உள்ள விஷயங்கள் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும்.

கடகம்: இன்றைய தினத்தை பொருத்தவரை, நீங்கள் கடினமாக உழைத்த பணத்தை செலவிடுவதில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். தேவையில்லாத நெருக்கடிகளை தவிர்ப்பதற்காகவும், உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதற்காகவும் நீங்கள் அவ்வாறு செயல்படுவது நல்லது.

சிம்மம்: உங்களுக்கு அனைத்தும், தங்கத் தட்டில் வைத்து கொடுக்கப்படும் என்ற எண்ணத்தை கொண்டிருக்க வேண்டாம். உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. இன்று நீங்கள் பொறுமையாக செயல்படுவது நல்லது. உங்கள் முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன் இல்லாமல் இருக்கும்.

கன்னி: உங்களை சுற்றி இருப்பவர்கள், உங்களை பார்த்து வியந்து ஊக்கம் பெறுவார்கள்.காதல் வாழ்க்கையை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு ஆச்சரியங்கள் காத்திருக்கின்றன. இன்று குடும்பத்தினருடன் நல்ல நிலையில் நேரம் செலவழிப்பீர்கள். குடும்பப் பொறுப்புகள் மற்றும் விஷயங்களில் உங்கள் குடும்பத்தினர் மீது அதிக கவனம் செலுத்தவும்.

துலாம்: இன்று உங்களுக்கு ஆதாயமான நாளாக இருக்காது. நம்பிக்கையை கைவிட வேண்டாம். கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். நமது உழைப்பிற்கு ஏற்ப வருங்காலத்தில் பலன் கிடைக்கும்.

விருச்சிகம்: உங்களது அலுவலகத்தில், உங்கள் மதிப்பை உயர்த்திக் கொள்ள விரும்புவீர்கள். நீங்கள் உறுதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் தன்மை கொண்டவர். இலக்குகளை அடைய நீங்கள் எந்த அளவிற்கும் சென்று வேலை பார்க்கும் திறமை கொண்டவர். புதுமையான கருத்துகளை உங்கள் சக பணியாளர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.

தனுசு: இன்றைய தினம் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களின் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்வதில் நேரம் அதிகம் செலவாகும். உங்களது பொறுமையான குணத்தினால், மற்றவர்கள் கூறும் ஆலோசனைகளையும், கருத்துகளையும் கவனமாக கேட்பீர்கள். இன்று உங்களுக்கு ஒரு ஆக்கபூர்வமான சாதகமான நாளாக இருக்கும்.

மகரம்: நீங்கள் வாழ்க்கை துணையை தேடுபவராக இருந்தால், உங்கள் கனவில் வரும் நபரை நேரில் காணும் வாய்ப்பு உண்டு. வருங்காலத்திற்கான திட்டங்களை மேற்கொண்டு, உங்கள் காதல் துணையுடன் பரஸ்பரம் உணர்வுகளைப் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். நிபந்தனையற்ற அன்பு மற்றும் காதலின் காரணமாக பரஸ்பரம் மகிழ்ச்சி நிலவும்.

கும்பம்: இன்று உங்களுக்கு குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது பொறுப்புகளை நீங்களே முடிப்பது நல்லது. உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர், உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள்.

மீனம்: இன்றைய தினத்தை பொறுத்தவரை, உங்களுக்கு ஆதரவு அதிகம் தேவைப்படும். அந்த ஆதரவை கொடுக்கும் நபர் இன்று உங்களோடு இருப்பார். இன்று விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக நடைபெறும் என்பதால், மனம் தளர வேண்டாம். போட்டியில் முன்னேறிச் செல்ல உங்கள் கற்பனை திறனை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.

