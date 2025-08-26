மேஷம்: இன்றைய நாள் நீங்கள் காரணம் ஏதும் இல்லாமலே தனிமையில் இருக்க விரும்புவீர்கள். மற்றவர்கள் அளித்த பங்களிப்பை நீங்கள் அங்கீகரிப்பீர்கள். அதே வேளையில், அதை விட நீங்கள் அவர்களுக்கு அதிகம் செய்யும் நிலைமை இருக்கும். பணியில் உங்கள் மூத்தவர்களுடன் உங்கள் அறிவுத் திறனை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். உங்கள் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தும் தேவையும் உள்ளது.
ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு படைப்பாற்றல் திறன் அதிகம் இருக்கும். நீங்கள் பணி செய்யும் இடத்தில் கடுமையாக உழைப்பீர்கள். அதேநேரத்தில், புதுமைகளை புகுத்தி, அதனை செயல்படுத்துவதில் உங்களுக்கு ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். உங்களது மென்மையான பேச்சின் மூலம், பலர் உங்களை விரும்புவார்கள்.
மிதுனம்: இன்று உங்கள் வீட்டில் சந்தோஷம் மற்றும் குதூகலம் நிலவும். குழந்தைகளுடன் நீங்கள் அதிக நேரத்தை செலவிட்டு, வீட்டை அலங்கரிப்பதற்கான வேலையில் ஈடுபடுவீர்கள்.
கடகம்: இன்றைய தினத்தை பொருத்தவரை, நீங்கள் கடினமாக உழைத்த பணத்தை செலவிடுவதில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். தேவையில்லாத நெருக்கடிகளை தவிர்ப்பதற்காகவும், உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதற்காகவும் நீங்கள் அவ்வாறு செயல்படுவது நல்லது.
சிம்மம்: இன்று உங்களுக்கு சிறந்த நாளாக இல்லாமல் இருக்கலாம். அதனால் சிறிது சோர்வாக உணர்வீர்கள். எனினும், முடிந்தவரை திறமையாக பணியாற்றவும். கடின உழைப்புக்கு எப்போதும் பலன் உண்டு. இன்று, உங்கள் மனதிற்கு பிடித்த ஒருவரை சந்திப்பீர்கள். பொதுவாக இந்த நாள் ஒரு திருப்தியான நாளாக இருக்கும்.
கன்னி: நீங்கள் உங்கள் சுற்றியிருப்பவர்களிடம், அனுசரித்து பழகும் மனப்பான்மையுடன் இருப்பீர்கள். காதலில் உள்ளவர்களுக்கு எதிர்பாராத விஷயம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது. கவலை கொள்ள வேண்டாம். உங்களுக்கு சாதகமாகவே எல்லாம் நடைபெறும். குடும்பத்தினருடன் நீங்கள் நல்ல முறையில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
துலாம்: இன்றைய தினத்தில், எதிர்பாராத வகையில் பாதிப்புகள் உண்டாகும் சாத்தியம் உள்ளது. எதிர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் அமைதியாக இருக்கவும். சவாலை எதிர் கொண்டால், முடிவில் உங்களுக்கு சாதகமாக விஷயங்கள் மாறவும் வாய்ப்பு உள்ளது. வேலைப்பளு அதிகம் இருந்தாலும், மாலையில் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பொறுத்தவரை, உங்கள் காதல் துணையுடன் நல்ல வகையில் நேரம் செலவிடுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: வாழ்க்கை என்பது ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்தது. இன்றைய தினத்தை பொறுத்தவரை, சாதாரண நாளாக இருக்கும். வர்த்தகத்தில், போட்டி நிறைந்த நிலையில், அதைக் கையாளும் உத்திகளை நீங்கள் கற்றுக் கொள்வீர்கள். உங்களது திறமையின் காரணமாக, சிலர் பொறாமை பட்டாலும், இது எதுவும் உங்களை பாதிக்காது.
தனுசு: நீங்கள் இன்று புத்துணர்ச்சியுடன் செயல்பட்டு, உங்கள் குழந்தைகளின் விஷயங்கள் மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள். அவர்களுடன் நீங்கள் இனிமையாக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள், தங்கள் கருத்துக்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். குதுகலமான மாலையாக இருக்கும்.
மகரம்: இன்று உங்களுக்கு பொருத்தமான துணையை நீங்கள் கண்டறிந்து, அவர்களிடம் உங்களது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். உங்களை பொறுத்தவரை உங்கள் குடும்பம் தான் உங்களது உலகம் ஆகும்.
கும்பம்: இன்று உங்களுக்கு குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். இருப்பினும், உங்களது பொறுப்புகளை நீங்களே முடிப்பது நல்லது. உங்கள் மனதிற்குப் பிடித்தவர், உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள்.
மீனம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, நீங்கள் விரும்பிய அனைத்தையும் செய்வீர்கள். உங்களது குழுவிற்கு, உங்கள் அனுபவத்தின் மூலம், செயல்திறனை நிரூபிக்க இயலும். உங்களை அனைவரும் போற்றுவார்கள்.