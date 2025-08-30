ETV Bharat / spiritual

அடடே அனைத்திலும் வெற்றி! இன்றைய தினம் 'மாஸ்' காட்ட போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள் தான்! - TODAY RASIPALAN IN TAMIL

ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களை பார்க்கலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2025 at 7:09 AM IST

மேஷம்: இன்று சந்தோஷம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். அனைத்திலும் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். நீங்கள் விரும்பும் அனைத்தும் உங்களை வந்து சேரும். உறவுகளில் பாதிப்பு ஏதேனும் ஏற்பட்டால் சிந்தித்து, தீர்வு காணுங்கள்.

ரிஷபம்: நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளும் இன்று வெற்றி பெறும். நிதி பரிவர்த்தனைகள், லாபம் கொடுப்பதாக இருக்கும். நீங்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த அனைத்து விஷயங்களும் இன்று நடக்கும். பணி சுமை காரணமாக சோர்வாக உணரலாம். உங்களுக்கு ஒரு உற்சாகமான நாளாக அமையும். அனைத்திலும் வெற்றி காணும் நாள்.

மிதுனம்: மனதுக்கு பிடித்தவர்களை மகிழ்ச்சியாக வைக்க நீங்கள் அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். அவர்களும் அதே போன்று உங்களிடம் நடந்து கொள்ள வேண்டுமென்று விரும்புவீர்கள். ஆனால், நீங்கள் அதில் ஏமாற்றம் அடையலாம்.

கடகம்: நேர்மறையான எண்ணம் கொண்டவராக இருப்பீர்கள். உங்களது வெற்றி மற்றவர்களுக்கு ஊக்கமளிப்பதாக இருக்கும். மாலையில் நண்பர்களுடன் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குடும்பத்தினர் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற பாடுபடுவீர்கள்.

சிம்மம்: உங்கள் அலட்சியப் போக்கின் காரணமாக செலவுகள் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் செலவுகளை நீங்கள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். பணி தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். அவற்றை அலட்சியம் செய்தால், பெரிய பிரச்சனையாக உருவெடுக்கலாம். அவற்றை உடனடியாக தீர்த்து வைக்க வேண்டும்.

கன்னி: மனதிற்கு பிடித்த உறவுகளை தேடும் முயற்சியில் வெற்றி பெறுவீர்கள். மற்றவர்களை விட திறம்பட சேவை செய்வீர்கள். உங்களது வெற்றிக் கதைகளை கூறி, மக்களை ஊக்குவிப்பீர்கள். இதனால், அவர்களின் அன்பையும், நன்மதிப்பையும் பெறுவீர்கள்.

துலாம்: உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பணியை நிறைவேற்ற அனைத்து வகையிலும் முயற்சி செய்வீர்கள். உங்கள் அலுவலகத்தில் உள்ள உயர் அதிகாரிகள் உங்களது செயல்திறனை பார்த்து ஆச்சரியம் அடைவார்கள். இதன் மூலம் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.

விருச்சிகம்: உங்களது தலைமை பண்பு இன்று வெளிப்படும். உங்களது திறமையை நிரூபிக்க இது சரியான வாய்ப்பாகும். ஒரு முக்கிய பொறுப்பு உங்களை தேடி வரும். சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருந்தாலும், அனைத்திலும் வெற்றி பெறூவீர்கள்.

தனுசு: பொதுவாக வார்த்தைகளை விட செயல்கள் வலிமையானது என்று கூறுவார்கள். ஆனால் அது உங்கள் விஷயத்தில் சரியாக இருக்காது. உங்களது செயல்கள், உங்களது திறமைகளை எடுத்துக்கூற வேண்டும். உங்களது ஆளுமைப் பண்பை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும். சுய மேம்பாட்டிற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.

மகரம்: உங்கள் உடல் நலத்தையும், மனநலத்தையும் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். தொடர்ந்து பணியாற்றினால், நிச்சயம் ஒரு நாள் வெற்றி அடைவீர்கள். உறவுகளிடம் கவனமாக நடந்துகொள்ளுங்கள். கணவன் - மனைவிக்குள் சண்டை வரலாம்.

கும்பம்: வீட்டிலும், அலுவலகத்திலும் நீங்கள் தான் அதிகாரம் செலுத்துகிறீர்கள் என்ற எண்ணம் வரலாம். அது உண்மைதான். சிறிது நேரம் அனைத்தையும் அமைதியாக கவனியுங்கள். வேலை பளுவின் காரணமாக உடல் நலம் பாதிக்கப்படலாம். இருந்தாலும், உங்களது கடின உழைப்பிற்கு, விரைவில் சிறந்த வகையில் பலன் கிடைக்கும்.

மீனம்: உங்கள் கடந்த கால காதல் பற்றிய சிந்தனைகள் வரலாம். உங்கள் பக்கம் தவறு இருப்பதாக உணரலாம். ஆனால், அதை இப்போது நினைக்க வேண்டிய நேரம் இல்லை. அனைத்து முடிந்தவிட்ட பின், கடந்து வருவதை பற்றி மட்டும் சிந்திப்பது நல்லது.

