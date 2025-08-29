மேஷம்: நீங்கள் உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவருடன் மகிழ்ச்சியாக இருந்து, அவர்கள் மனதை வெல்ல முயற்சி செய்வீர்கள். எனினும், புதிய நண்பர்கள் உடன் விருந்துக்கு செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது.
ரிஷபம்: இன்றைய தினம் சில அதிர்ச்சிகள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன. திட்டமிட்டபடி அல்லது எதிர்பார்த்தபடி எதுவும் நடக்காது. எதிர்பாராத திருப்பங்கள் காரணமாக பின்னடைவுகள் ஏற்படலாம். ஆனால் கடவுளின் ஆசி காரணமாக, இந்த நிலைமையை எதிர்கொண்டு முன்னேறி செல்வீர்கள். மாலையில் நிலைமை மேம்படக் கூடும். பெரிய பாதிப்புகள் ஏதும் இல்லாமல் இயல்பு நிலை ஏற்படும்.
மிதுனம்: இன்று நீங்கள் சந்திக்கும் நபர்களிடம் உங்களது எண்ணங்கள் மற்றும் கருத்துக்களை பரிமாறிக் கொள்வீர்கள். அவர்களும் தங்கள் உணர்வுகளை உங்களிடம் வெளிப்படுத்துவார்கள். மேலும் இன்றைய தினத்தில் வேடிக்கையும், குதூகலமும் இருக்கும்.
கடகம்: உங்களது பணியில், இன்று முக்கிய நாளாக இருக்கும். பணி மாற்றம், பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு இருக்கலாம். அதோடு கூடவே உங்களது பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கும். புதிய வேலை பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பையும் நீங்கள் நிராகரிக்க கூடும்.
சிம்மம்: பழைய நண்பர்களுடன் உள்ள தொடர்பை புதுப்பித்து கொள்ளவும், புதிய உறவுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும் இது சிறந்த நாளாக இருக்கும். நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு வருகை தரக் கூடும். அதனால் வீட்டில் மகிழ்ச்சி நிலவும். நீங்கள் விருந்தினர்களுக்கு சிறந்த வகையில் விருந்து அளிப்பீர்கள்.
கன்னி: உணர்வுரீதியான தாக்கங்களின் காரணமாக, இன்று உறவுகள் பாதிக்கப்படலாம். உங்கள் மனதில் குழப்பம் அதிகம் இருக்கும். உணர்ச்சியுடன் நீங்கள் போராடிக் கொண்டிருப்பீர்கள். எனினும், மற்றவர்கள் கருத்தின்படி நடப்பதைவிட, உங்கள் உள்ளுணர்வுக்கு மதிப்பு கொடுத்து நடப்பது நல்லது.
துலாம்: இன்று, நீங்கள் சாதனை செய்யும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் பணியில் நீங்கள் கொண்டுள்ள ஈடுபாடு அல்லது குடும்பம் மீதான ஈடுபாட்டை வெளிப்படுத்துவீர்கள். நீங்கள் உங்கள் வர்த்தகத்தில் சிறந்து விளங்கி, உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பணிகளை திறமையாக நிறைவேற்றி, உங்கள் ஆற்றலை நிரூபிப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று பணச்செலவு ஏற்படக்கூடும் என்று கிரகங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த முறை உங்கள் மனதிற்குப் பிடித்தவர்களுக்கு செலவு செய்வீர்கள். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரை விட பணம் உயர்ந்ததல்ல. நீங்கள் அவர்களைத் திருப்திப்படுத்தவும், பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளுக்கு அழைத்துச் சென்று மகிழ்ச்சி படுத்த வெளியில் செல்வீர்கள்.
தனுசு: கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால், இன்றைய தினத்தை சிறப்பாக திட்டமிடலாம். உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக நீங்கள் பலரின் பாராட்டை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில், உங்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சினைகளை திறமையாக கையாள்வீர்கள். உங்களது இந்த அணுகுமுறையின் காரணமாக, அனைவருக்கும் பிடித்த வகையில் இருப்பீர்கள். இதனால் பலர் உங்களை நண்பராக ஏற்றுக் கொள்வார்கள்.
மகரம்: பணியிடத்தில் உங்களுக்கு அங்கீகாரமும், பாராட்டுகளும் காத்திருக்கின்றன. சக பணியாளர்கள் உங்கள் வெற்றியை பார்த்து பொறாமைப்படாமல், அவர்கள் உங்களுக்கு ஊக்கமளித்து மகிழ்வார்கள். இதனால் புதிய பணிகளில் வரும் சாதனைகளில் திறமையாக எதிர்கொள்வீர்கள்.
கும்பம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை உங்களுக்கு சாதகமான நாளாக இருக்காது. வீட்டில் அமைதியான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவதில் சிரமம் இருக்கலாம். உங்கள் குழந்தைகள் மூலம் ஏற்படும் பிரச்சினைகள், நிலைமையை மேலும் மோசமாக்கும். குடும்பத்தில் சில சச்சரவுகள் காணப்படும்.
மீனம்: உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் பலர் இருந்தாலும், ஒரு சிலரிடம் மட்டுமே நீங்கள் நெருக்கமாக பழகும் தன்மை கொண்டவர். இன்றைய தினத்தில், சமூக நடவடிக்கைகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளில் நீங்கள் பலரை சந்தித்து உரையாடுவீர்கள்.