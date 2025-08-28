மேஷம்: உங்களது தோற்றம் மற்றும் செயல்திறன் காரணமாக இன்று நீங்கள் அனைவரின் கவனத்தையும் கவர்வீர்கள். இன்று நீங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற போகிறீர்கள்.
ரிஷபம்: நீண்ட நாட்களாக நீங்கள் முன்வைத்து வந்த கோரிக்கை ஒன்று நிறைவேறும். ஆனால், உங்களுக்கு சாதகமான நாள் அல்ல. சச்சரவுகள் விவாதங்கள் ஆகியவற்றை தவிர்க்கவும். உங்களது புகழும், சுயமரியாதையும் பாதிக்கப்படலாம். கவனமாக செயல்படவும்.
மிதுனம்: இன்று உங்களுக்கு மிகவும் அதிர்ஷ்டமான நாளாக அமையும். நீங்கள் பொதுவாக கூச்ச சுபாவம் உள்ளவர்கள். ஆனால் இன்று வித்தியாசமாக உங்களது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். இந்த தற்காலிக மாற்றம் உங்களுக்கு நன்மையை ஏற்படுத்தும்.
கடகம்: உங்கள் திறமையின் காரணமாக பணியிடத்தில் நல்ல பெயர் எடுப்பீர்கள். ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடும் முன், அதனை முழுமையாக படித்து அறிந்து கொள்வது நல்லது. எதிலும் நிதானமாக செயல்பட வேண்டும்.
சிம்மம்: புதிதாக ஒரு உறவு உங்களை தேடி வரும். பல நாட்களாக நீங்கள் ஆசைப்பட்ட ஒன்று நடக்கும். நீங்கள் கடந்து வந்த பாதையை பார்த்து பாடம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இந்த உலகம் மிகவும் சிறியது. அதனால் நீங்கள் இழந்த அன்பான ஒருவரை இன்று மீண்டும் பெறுவீர்கள்.
கன்னி: வர்த்தகம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு தொடர்பான விஷயங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். விருந்துகளில் அதிகம் கலந்து கொள்வீர்கள். செலவு அதிகரிக்கும் நாள் இன்று. ஆகையால், சிந்தித்து செலவு செய்யுங்கள்.
துலாம்: பணியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அனைத்தையும் சிறந்த வகையில் கையாளும் திறனை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். வர்த்தக ரீதியான முடிவுகளை எடுக்கும்போது பெரியவர்களுடன் ஆலோசனை செய்வது நல்லது. மாலைப்பொழுதில் உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவருடன் நேரத்தை செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்புவீர்கள்.
விருச்சிகம்: நீங்கள் அணுகும் விதத்தில் புதிய பரிமாணத்தை ஏற்படுத்துவது நல்லது. சுப நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்துகொள்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். மகிழ்ச்சியுடன் இருங்கள், சரியான நேரத்தில் அனைத்தும் உங்களை தேடி வரும்.
தனுசு: தொழில்ரீதியாக ஒரு முக்கிய முடிவை இன்று எடுப்பீர்கள். கடினமான பிரச்சினைகளையும் எளிதாக கையாள்வீர்கள். மக்களின் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பு கொடுப்பதால், உங்களுக்கு பல புதிய நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள்.
மகரம்: கடந்த கால நினைவுகள் உங்கள் மனதில் அலைமோதும். பழைய நண்பர்களை சந்திப்பீர்கள். உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களுடன் நேரம் செலவிடுவது நிம்மதி தரும். உங்களுக்கு தெரியாதவர்கள் உதவி செய்வார்கள்.
கும்பம்: இன்று கவலையும், மகிழ்ச்சியும் கலந்த நாளாகும். மாலை நேரத்தில் சற்று சோர்வாக உணரலாம். நண்பர்களுடன் சுற்றுலா செல்வதற்கான வாய்ப்புள்ளது.
மீனம்: உங்களுக்கு அதிக அளவில் நண்பர்கள் இருந்தாலும், சில குறிப்பிட்ட நண்பர்களே நெருக்கமாக இருப்பார்கள். நெருங்கிய நண்பர்களுடன், நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை செலவிட்டு, நிம்மதியாக இருப்பீர்கள்.