தொட்டதெல்லாம் வெற்றி! இன்று மாஸ் காட்டப்போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள் தான்! - TODAY RASIPALAN IN TAMIL

ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதியான திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களைப் பார்க்கலாம்.

ETV Bharat Tamil Nadu Team

August 25, 2025

மேஷம்: இன்றைய நாள் மகிழ்ச்சிகரமான நாளாக இருக்கும். உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ள, அவர்களுடன் நேரம் செலவிடுவது மிகவும் முக்கியம். உங்கள் குழந்தைகளுக்காக, நீங்கள் பரிசு பொருள் ஏதேனும் வாங்கும் சாத்தியம் உள்ளது.

ரிஷபம்: மேலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு இது ஒரு லாபகரமான நாளாக இருக்கும். எனினும், அவர்கள் தங்கள் கீழ் பணிபுரிபவர்களிடம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பார்கள். அதனால் ஏமாற்றம் அல்லது வருத்தம் ஏற்படும் சாத்தியம் உள்ளது. நாளின் பிற்பகுதியில், வெளிநாட்டில் இருந்து நல்ல செய்தி வரும் வாய்ப்பு உள்ளது.

மிதுனம்: சிறிய விஷயங்களிலும் இன்று நீங்கள் மகிழ்ச்சியை தேடுவீர்கள். ஆனால், ஏமாற்றம் தான் கிடைக்கும். பணியில் நீங்கள் சிறந்து விளங்கினாலும், குடும்பத்தினர் மத்தியில் பெரியளவு அன்பு கிடைக்காது.

கடகம்: உங்கள் முயற்சிக்கான பலன்கள் கிடைத்து, சமூக அந்தஸ்தும் மதிப்பும் உயரும். உங்கள் மனிதாபிமான செயல்கள் இன்று வழக்கத்தைவிட அதிகமாக இருக்கும். பொழுது போக்கு அம்சங்களுக்காக நீங்கள் அதிகம் செலவழிப்பீர்கள். குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும்.

சிம்மம்: உற்சாகமான நாளாக அமையும். வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சங்களிலும் நீங்கள் சிறந்து விளங்குவீர்கள். மற்றவர்கள் உங்களை பாராட்டவில்லை என்றால், சிறிது மன வருத்தம் அடைவீர்கள். நீங்கள் இன்று தொடப் போகும் அனைத்து விஷயங்களும் வெற்றி அடையும்.

கன்னி: பொதுவாக இன்று பெண்களுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்கும். மாலையில் கணவன் மனைவிக்கு இடையே சிறிய சண்டை வரலாம். மனதிற்கு பிடித்தவரிடம் வெளிப்படையாக இருப்பது நல்லது.

துலாம்: பணியிடத்தில், உங்கள் மீது அனைவரும் கவனம் செலுத்துவார்கள். உங்கள் கடின உழைப்பு, செயல்திறன் ஆகியவற்றிற்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். சக பணியாளர்கள், தங்களால் இயன்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு உதவுவார்கள்.அனைத்திலும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

விருச்சிகம்: மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது என்பதை இன்று நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கை இன்று தலைகீழாக மாற போகிறது. உங்களுக்கு நன்கு தெரிந்த விஷயங்களை பற்றி மட்டும் பேசவும். வாயை கொடுத்து சச்ரவுகளில் சிக்கி கொள்ளாதீர்கள். மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது.

தனுசு: பணியிடத்தில் பிசியாக இருப்பீர்கள். இன்று பலரை நீங்கள் சந்திக்க கூடும். மாலையில், உங்கள் மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் தனிமையில் நேரம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும். எதையும் கடந்துபோகும் மன பக்குவதை கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

மகரம்: வேடிக்கையாக பேசி அனைவரையும் மகிழ்விக்கும் உங்கள் திறனால், இன்று உங்களை சுற்றியுள்ள அனைவரின் மனதையும் கவர்வீர்கள். வருங்காலத்திலும் உங்களுடன் நேரம் செலவிடுவதை அவர்கள் விரும்புவார்கள். அனைத்து பிரச்சனைகளையும் எளிதாக தீர்த்து விடுவீர்கள்.

கும்பம்: இன்று நீங்கள் தனித்துவம் பெற்று விளங்குவீர்கள். இன்று மதியம் நீங்கள் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக உணர்வீர்கள். குடும்பத்துடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள். பிள்ளைகள் ஆசைப்படும் அனைத்தையும் வாங்கி கொடுப்பீர்கள்.

மீனம்: ஒரு திருப்திகரமான நாளாக அமையும். நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும். மதிய நேரத்தில் குடும்ப விஷயங்கள் தொடர்பான பணிகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். மாலையில் இசை அல்லது நடன வகுப்புகளுக்கு செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது.

