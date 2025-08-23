ETV Bharat / spiritual

இன்று மகிழ்ச்சியாக இருக்கப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? - உங்க ராசிக்கு எப்படி? - TODAY RASIPALAN TAMIL

ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி சனிக்கிழமை இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களை பார்க்கலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 23, 2025 at 7:17 AM IST

1 Min Read

மேஷம்: நெடு நாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். மருத்துவத்துறை மற்றும் பொதுத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும்.

ரிஷபம்: இன்றைய தினம் ஒரு ஆக்கபூர்வமான போட்டி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். திறமையை வெளிப்படுத்தி உடன் பணிபுரிபவர்களையும், மேலதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். அவர்களும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆர்வமாக இருப்பார்கள். பணியில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும்.

மிதுனம்: இன்று மூளை சொல்வதை கேட்காமல், உணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பீர்கள். அதனால் உணர்வுரீதியாக அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடும். நல்லவர்களை அடையாளம் காணமுடியாமல் போகும்.

கடகம்: எதிர்காலம் குறித்து நீண்ட காலமாக சிந்தித்து வருவதால், இன்று அதற்கான முயற்சிகள் பலனளிக்கத் தொடங்கும். மேற்கொள்கிற அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றிபெறுவீர்கள். இந்த நாள் மிகவும் அனுகூலமான நாளாக இருக்கும்.

சிம்மம்: புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்தி, பணிகளை சிறந்த வகையில் செய்து முடிப்பீர்கள். உறவுகளை பராமரிப்பதில் தடங்கல்கள் வந்தாலும், அனைத்தும் சுமூகமாக தீர்க்கப்படும்.

கன்னி: இன்று குடும்பத்தினரின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்துகொள்வீர்கள். சிறந்த பேச்சுத்திறன் காரணமாக, சச்சரவுகள் அனைத்தும் எளிதாக தீர்க்கப்படும். அமைதியாகவும், பொறுமையாகவும் நடந்துகொள்வதன்மூலம் பல பாடங்களை கற்றுக்கொள்வீர்கள்.

துலாம்: இன்று சுவையான உணவுகளை, சுவைத்து மகிழும் ஆர்வம் இருக்கும். பிடித்த வேலையை செய்வீர்கள். ஆனாலும் ஏதேனும் ஒரு விஷயம் குறித்த கவலை மனதில் இருக்கும். எனவே பிரார்த்திப்பது அவசியம்.

விருச்சிகம்: இன்று மகிழ்ச்சியையும் குதூகலத்தையும் பரப்புவீர்கள். அனைத்து மக்களின் அன்பையும் பெறுவீர்கள். மகிழ்ச்சியை பரப்பினால், அது பத்து மடங்காக உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும். உங்களை சிலர் போட்டியாக நினைக்கலாம்.

தனுசு: இன்று வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். அதனால் வேலையிலேயே மூழ்கி விடுவீர்கள். ஆனால் மாலை நேரத்தில், சிறிது ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.

மகரம்: சட்டம் தொடர்பான வழக்கு ஏதேனும் இருந்தால், அதை தீர்ப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதனால் நிதி இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம். தரகர் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு நிதி இழப்பு அதிகம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது.

கும்பம்: இன்று மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவழித்து, அவர்களுடன் கடைகளுக்கு செல்வீர்கள் அல்லது பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். கிரக நிலைகள் சாதகமாக இருப்பதால், குடும்பத்தினருடன் குதூகலமாக நேரம் செலவழிப்பீர்கள்.

மீனம்: இன்று, பிறரின் தேவைகளையும் உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். அதனால் அவர்களது ஆசி உங்களுக்கு கிடைக்கும். மேலதிகாரிகள், சக பணியாளர்கள், வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் சகோதரர்கள் என அனைவரையும் திருப்திப்படுத்துவீர்கள். இருப்பினும் உங்களது தனித்தன்மையை இழந்துவிட வேண்டாம்.

