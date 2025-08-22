ETV Bharat / spiritual

போட்டியாளர்களே பார்த்து ஆச்சரியப்படும் ராசிக்காரர் யார் தெரியுமா? - TODAY RASIPALAN TAMIL

ஆகஸ்ட் 22 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களை பார்க்கலாம்.

Published : August 22, 2025 at 7:28 AM IST

மேஷம்: தனிப்பட்ட திறமையால் முக்கியமான வணிகம் ஒன்றை உருவாக்குவீர்கள். உங்களது பேச்சுத்திறன் அனைவரையும் கவரும். நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும். ஆனால் சிறிய விபத்து அல்லது உடல்நலக்குறைவு ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது.

ரிஷபம்: சந்தோஷமான நாளாக இருக்கும். மனதில் குதூகலமும் மகிழ்ச்சியும் இருந்தாலும், செய்யும் பணியின்மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள். நண்பர்களுடன் வெளியில் சென்று அவர்களுடன் உரையாடி, மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.

மிதுனம்: வீட்டில் சச்சரவுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் அதிகப்படியாக கோரிக்கைகளை சமாளிக்க முடியாமல் திணறுவீர்கள். அதற்காக அதிக பணம் செலவழிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.

கடகம்: நிதி நிலைமையை புத்திசாலித்தனத்துடன் சமாளிக்க வேண்டும். தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் இரண்டிலும் முன்னேற்றமும் வெற்றியும் ஏற்படும். பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும். எனினும் பிடித்த விஷயங்களில் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.

சிம்மம்: விற்பனைத்துறை மற்றும் மார்க்கெட்டிங் துறையில் இருப்பவர்கள் மேற்கொள்ளும் சந்திப்புகள் பலன் தரும். எனினும், பயணத்தில் தாமதம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. அடுத்த 2-3 நாட்களில் உங்களது திறமையை நிரூபிப்பீர்கள்.

கன்னி: தினசரி பணிகளிலிருந்து விலகிச் சென்று உங்களுக்கான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். மனதிற்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும் பணிகளை மேற்கொள்ளுங்கள்.மற்றவர்களுடன் கலந்து பழகுவது உற்சாகத்தை கொடுக்கும்.

துலாம்: குடும்பத்தின் மீதும், குடும்ப விவகாரங்களின் மீதும் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வீட்டிற்கான புதிய பொருட்களை வாங்குவீர்கள். உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

விருச்சிகம்: உடல்நலத்திமீது கவனம் செலுத்துவீர்கள். பழக்க வழக்கத்தை மாற்றி, ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு, உடற்பயிற்சி செய்யவும்.

தனுசு: இன்று மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு, அங்கீகாரமும் பாராட்டும் கிடைக்க தாமதமாகலாம். ஆனால் அது கிடைக்காமல் போகாது. அதனால் ஏமாற்றம் அடைய வேண்டாம். பொறுமையாக காத்திருக்கவும்.

மகரம்: உணர்ச்சிவசப்படுவதால் மனதளவில் பாதிக்கப்படலாம். எனவே பலவீனத்தை வெளியே காட்ட வேண்டாம். மற்றவர்கள் அதனை பயன்படுத்தி ஆதாயம் பெறக்கூடும். உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால், அதுவே வெற்றிக்கு தடையாக மாறிவிடும்.

கும்பம்: போட்டியாளர்களே உங்களைப் பார்த்து ஆச்சரியப்படுவார்கள். அதனால் புத்துணர்ச்சியுடன் செயல்படுவீர்கள். திறமையான செயல்பாட்டின் காரணமாக, அனைத்து பிரச்சினைகளும் காணாமல் போகும்.

மீனம்: இன்று ஒரு லாபகரமான நாளாக இருக்கும். வர்த்தகம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகள் மூலம் பண வரவு அதிகம் இருக்கும். எதிர்பாராத வகையில் ஆதாயங்கள் கிடைக்கும்.

