இன்று 'நினைத்ததை நடத்தி முடிக்கும்' ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்! - TODAY HOROSCOPE TAMIL

ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களைப் பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2025 at 7:04 AM IST

2 Min Read

மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு புதிய உணவு வகைகளை சுவைத்து பார்க்கும் விருப்பம் ஏற்படலாம். ஆனால், நீங்கள் ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கவழக்கம் மற்றும் முறையான உடற்பயிற்சியை கடைப்பிடிப்பது நல்லது. நெடுநாட்களாக சந்திக்காமல் இருந்த நண்பர்களை சந்தித்து, அவர்களுடன் நேரம் செலவழிக்கலாம்.

ரிஷபம்: இன்று உங்களது நெருங்கிய நண்பர்கள், குறிப்பாக எதிர் பாலின நண்பர்கள் பற்றி அதிகம் சிந்திப்பீர்கள். திடீரென்று நீங்கள் காதல் வயப்பட்டு உள்ளதை உணர்வீர்கள். அவர்களுடன் காதல் உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது. இன்று நீங்கள் நினைத்ததை எல்லாம் நடத்தி முடிப்பீர்கள்.

மிதுனம்: அனைவரின் கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றும் நாளாக அமையும். உங்களது செயல் திறனையும், ஆற்றலையும் பார்த்து உயர் அதிகாரிகள் பாராட்டுவார்கள். அனைத்திலும் வெற்றி பெறும் நாள் இன்று.

கடகம்: உங்கள் வாழ்க்கையில் மிக பெரிய மாற்றம் ஒன்று ஏற்படப்போகிறது. அதிசயத்தை நம்புங்கள். அமைதியாக இருப்பது நல்லது. சூழலுக்கு ஏற்றபடி நடந்து கொண்டால், உங்கள் பணி எளிதாக முடியும். சமூகத் துறை தொடர்பான வர்த்தகத்தில், வெற்றி கிடைக்கும்.

சிம்மம்: பாராட்டுகள் குவியும் நாள் இன்று. நீங்கள் திருப்தியாக உணர்வீர்கள். பல சிக்கல்களை தாண்டி வெற்றி பெறுவீர்கள். சில கேள்விகளுக்கான பதில்கள் கிடைக்காமல் போகலாம். அதற்காக கவலை கொள்ளாதீர்கள்.

கன்னி: உங்கள் எண்ணத்தை குடும்பத்தினரிடம் வெளிப்படுத்துவீர்கள். வர்த்தக விஷயத்தைப் பொறுத்தவரை, நிலைமை சாதகமாக இருக்கும். மாலையில் சிறிது ஓய்வு எடுக்கலாம். கோயிலுக்கு சென்று வழிபடும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

துலாம்: இன்று உங்களது மனநிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும். அதனால், நீங்கள் ஒரு நிலையில் இருக்கமாட்டீர்கள். இன்று உங்களுக்கு ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறது. அதனை எதிர்கொள்ள மனதை தயார்ப்படுத்திக் கொள்ளவும்.

விருச்சிகம்: மேலதிகாரியின் மனதை வெல்ல சரியான நேரமாகும். வேலை செய்யும் இடத்தில், திட்டமிட்ட வகையில் பணிகளை தொடங்குவீர்கள். மிகவும் கவனமாக அனைத்து வேலைகளையும் செய்து முடிப்பீர்கள்.

தனுசு: நீங்கள் எந்த விஷயத்தை எடுத்துக் கொண்டாலும் அதில் வெற்றி கிடைக்கும். அடுத்தவரின் ஆலோசனை கேட்க வேண்டாம். உங்கள் முடிவுகளை நீங்களே நன்கு யோசித்து எடுங்கள். மற்றவர்களை ஊக்குவித்து உற்சாகப்படுத்துவீர்கள்.

மகரம்: இன்று நீங்கள் சாதிப்பதற்காக பிறந்தவராக உணர்வீர்கள். நீங்கள் இன்று எது செய்தாலும், அதிக முயற்சி இல்லாமலேயே வெற்றி கிடைக்கும். உங்களது நண்பர்கள் உங்களது செயல் திறனையும், ஆளுமைப்பண்பையும் பாராட்டுவார்கள்.

கும்பம்: உங்களது உறுதியான நடவடிக்கைகள் காரணமாக தொட்டதெல்லாம் வெற்றியில் முடியும். சந்தேகங்களும் கவலைகளும் காற்றில் கரைந்து போய், நீங்கள் வெற்றி இலக்கை நோக்கி உறுதியாக செல்வீர்கள். வெற்றிப்பாதையில், பலரின் மனங்களையும் வெற்றி கொள்வீர்கள்.

மீனம்: உங்களது புத்திசாலித்தனம் வெளிப்படும் நாள் இன்று. நீங்கள் இயற்கை சார்ந்த விஷயங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். உங்களது தன்னம்பிக்கை காரணமாக, முடிக்கப்படாமல் இருக்கும் பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். அறிவார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள். எனினும் உங்கள் பொறுப்புகளை விட்டு விலக வேண்டாம்.

