மேஷம்: சரியான வகையில் திட்டமிட்டு அனைத்து, வேலைகளையும் செய்வீர்கள். பணியிடத்தில் சிறிது ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம். மாலை நேரத்தை சந்தோஷமாக கழிப்பீர்கள். குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவிடுவது நல்லது.
ரிஷபம்: வர்த்தகம் தொடர்பான முடிவுகளை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காமல் போகக்கூடும். அதனால் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். மனதிற்கு பிடித்தவர்களிடம் வெளிப்படையாக பேசுங்கள்.
மிதுனம்: உங்களது கோப உணர்வு மற்றும் விரோதப் போக்கின் காரணமாக ஒரு பாதிப்பு ஏற்படலாம். வாழ்க்கையை நேர்மறை கண்ணோட்டத்துடன் அணுகுங்கள். பணியிடத்தில் நல்ல செய்தி காத்திருக்கிறது. தொட்ட காரியங்கள் எல்லாம் வெற்றிதான்.
கடகம்: சரியான அணுகுமுறையின் காரணமாக நீங்கள் மேற்கொண்ட செயல்களுக்கு சிறந்த பலன் கிடைக்கும். இன்றைய நாளின் முடிவில், உங்கள் திறனையும், ஆளுமைப்பண்பையும் மேம்படுத்திக்கொள்ள நீங்கள் முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வீட்டிலும் சில மாற்றங்களை செய்வீர்கள்.
சிம்மம்: உங்களின் மதிப்பையும், முக்கியத்துவத்தையும் குறைத்து மதிப்பிட வேண்டாம். உங்களுக்கு இருக்கும் பொறுப்பு உணர்வின் காரணமாக வரும் பெரும் ஆபத்தை தவிர்க்கலாம். வர்த்தகத்தைப் பொறுத்தவரை, புதிய ஒப்பந்தங்கள் போடுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது.
கன்னி: இன்று, உங்கள் கலைத்திறன் வெளிப்படும். நீண்ட வருடங்களாக பாதுகாத்து வைத்திருந்த உங்களது தனிப்பட்ட உடைமைகளை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். நாளின் முடிவில், புதிய மர சாமான்கள் மற்றும் கலைப் பொருட்களை கொண்டு உங்கள் வீட்டை அலங்காரம் செய்வீர்கள்.
துலாம்: உங்களுக்கு இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும். உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களிடம் ஈடுபாட்டுடன் பழகவும். இன்று நீங்கள் சில பொருட்களை வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. மாலையில் உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுக்கு பரிசு பொருட்களை வாங்கி கொடுப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: உங்களை மேம்படுத்திக் கொள்வது குறித்து சிந்திப்பீர்கள். வர்த்தகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு, நல்ல லாபம் கிடைக்கும். இன்று பணியிடத்தில் செலவுகள் அதிகம் ஏற்படலாம். நாளின் முடிவில் குடும்பத்தினருடனும் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
தனுசு: குழப்பங்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வேலை மற்றும் குடும்பம் இரண்டையும் சம்மான முக்கியத்துடன் எடுத்துக் கொள்வது நல்லது. சாதிக்க வேண்டும் என்ற மனநிலை உருவாகும். உங்கள் பணி மூலம் உலகிற்கு உங்களை எடுத்துரைப்பீர்கள்.
மகரம்: இந்த உலகத்தில், குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவைவிட நமக்கு ஆறுதலான விஷயம் எதுவும் இல்லை. இன்று உங்களுக்கு அது அதிகம் கிடைக்கும். குறிப்பாக வீட்டை அலங்கரிக்கும் விஷயங்களில் அவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள்.
கும்பம்: புகழும், அதிர்ஷ்டமும் இன்று உங்களை தேடி வரும். அங்கீகாரங்கள் மற்றும் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். அதேபோல், நீங்கள் எப்போதும் சிறந்து விளங்குவதற்கான ஊக்கமும் கிடைக்கும். உங்கள் மேலதிகாரிகள் திருப்தி அடைவார்கள். நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.
மீனம்: உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல நாளாக இருக்கும். சந்தோஷமான செய்தியின் காரணமாக உங்கள் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். மதிய நேரத்தில், முடிக்கப்படாமல் இருக்கும் பணிகள் முடிக்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது.