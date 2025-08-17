மேஷம்: நீங்கள் விரும்பத்தகாத சூழ்நிலையில் சிக்கிக் கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதனை தவிர்க்க எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும், உங்களுக்கு சாதகமான சூழல்நிலை அமையாது. சிறிது கால நேரம் எடுத்துக்கொண்டு, அமைதியாக இருக்கவும்.
ரிஷபம்: அதிகம் யோசிக்காமல், மனதை அமைதியாக வைத்துக் கொள்ளவும். அனைத்தும் உங்களுக்கு மட்டுமே சொந்தம் என்று உங்களது நினைப்பின் காரணமாக, தேவையற்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். உங்கள் செயலை ஆராய்ந்து பார்த்து பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகளை தேடவும்.
மிதுனம்: இன்று நீங்கள் அனைத்திலும் தலைமை தாங்கும் நபராக இருப்பீர்கள். உங்கள் மனதுக்கு பிடித்ததை அடைய, அதன் மீது கவனம் செலுத்துவது அவசியம். சில சந்தேகங்களை தீர்ப்பதற்கான முயற்சியில் இறங்கி நிம்மதி அடைவீர்கள். ஸ்மார்ட் வொர்க் செய்து அனைத்திலும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
கடகம்: கடவுளின் ஆசியினால் இன்று அனைத்திலும் வெற்றி கிட்டும். முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகளை முடித்து, மற்றவர்களை விட திறமையாக செயல்படுவீர்கள். மாணவர்களுக்கு இது பொன்னான காலமாகும். உங்கள் மனதில் கற்பனை தீ கொழுந்துவிட்டு எரியும். நீங்கள் விரும்பிய அனைத்தும், இன்று உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
சிம்மம்: நீங்கள் வீட்டு விஷயத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். வீட்டை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபடலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களிடமும், நண்பர்களிடமும் மகிழ்ச்சியுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
கன்னி: உங்கள் இதயத்தின் ஓரத்தில் தேக்கி வைத்த உணர்ச்சிகள் இன்று வெளிப்படலாம். உங்களது மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். சுற்றுலா செல்வதற்கான வாய்ப்புள்ளது. பிள்ளைகளிடம் அன்பாக நடந்து கொள்வீர்கள்.
துலாம்: திருமணமானவர் என்றால், கணவன், மனைவிக்கு இடையே உறவு பலப்படும். குடும்பத்தினர்களுடன் சுற்றுலா செல்வீர்கள். இதன்மூலம் உறவு மேம்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. இன்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான மற்றும் சிறந்த நாளாக அமைய வாய்ப்புள்ளது. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. அந்த வகையில் இன்று நீங்கள் நல்ல வகையிலான மாற்றத்தை அடைவீர்கள்.
விருச்சிகம்: நீங்கள் செய்யும் நற்செயலுக்கு பலனை எதிர்பார்த்தால் ஏமாற்றம் அடைவீர்கள். பணியில் முழு கவனத்துடன் முயற்சி செய்தல் அவசியம். வியாபாரத்தில் பொறுமை மற்றும் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். எந்த ஒரு காரியத்தையும் பொறுமையாக கையாளுதல் அவசியம்.
தனுசு: வயதில் மூத்தவர்கள் இன்று உங்களுக்கு அறிவுரை வழங்கலாம். அவர்கள் கூறும் அறிவுரை உங்களின் நன்மைக்காக என்று எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவற்றை மனதில் வைத்துக்கொண்டு சந்தேகமின்றி உங்கள் முடிவுகளை எடுப்பதன் மூலம் நீங்கள் நன்மை அடையும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மகரம்: குழப்பமான எண்ணங்களால் பயத்துடன் இருப்பீர்கள். எதிர்மறையான எண்ணங்களில் இருந்து விடுபட முடியவில்லை என்றாலும், உங்களது பணியில் நீங்கள் கவனத்துடன் செயல்படுவீர்கள். வருங்காலத்திற்கான சிறந்த அடித்தளத்தை அமைப்பீர்கள்.
கும்பம்: வாழ்க்கையின் பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களை சந்தித்து, அவர்களுடன் உரையாடுவதன் மூலம் உங்கள் அறிவு திறன் அதிகரிக்கும். உங்களது திறன்களை முழுமையாக பயன்படுத்துவீர்கள். அதனால், மாலையில் சிறிது சோர்வும் ஏற்படலாம்.
மீனம்: வர்த்தகத் துறையில் உள்ள சில தடைகள் காரணமாக உங்கள் மனது மிகவும் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. பிரச்சனையின் மூல காரணத்தை அறிந்து, அதற்கான தீர்வை யோசிக்கவும். பொறுமையாக செயல்பட்டு, உங்கள் முயற்சியின் மீது நம்பிக்கை வைப்பது நல்லது. தகுந்த நேரத்தில், உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும்.