குடியாத்தத்தில் திருப்பதி திருக்குடை, தங்கப் பாதங்கள் யாத்திரை; திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு!

யாத்திரையில் பங்கேற்ற தங்கப் பாதங்கள்
யாத்திரையில் பங்கேற்ற தங்கப் பாதங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2025 at 5:17 PM IST

1 Min Read

வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் பகுதியில் திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு ஶ்ரீதிருமலை திருப்பதி திருக்குடைகள் மற்றும் தங்கப்பாதங்கள் யாத்திரை வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்றது. இதில் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளை சேர்ந்த பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு பெருமாளை தரிசனம் செய்தனர்.

வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் பகுதியில் திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு ஶ்ரீதிருமலை திருப்பதி திருக்குடை கமிட்டி மற்றும் விஷ்வ இந்து பரிஷத் சார்பில் 3 ஆம் ஆண்டு திருப்பதி திருக்குடைகள் மற்றும் தங்கப் பாதங்கள் யாத்திரை வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்றது.

முதல் நாளாக, குடியாத்தம் சந்தப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள ஸ்ரீ சீதாராம ஆஞ்சநேயர் சுவாமி திருக்கோயிலில் திருப்பதி திருக்குடைகள் மற்றும் வெங்கடேச பெருமாள் தங்கப்பாதங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. அங்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. பக்தர்களுக்காக திருக்குடைகள் மற்றும் தங்கப்பாதங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டன.

பின்னர் பஜனைப் பாடல்கள், சிலம்பாட்டம், நாட்டுப்புறக் கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் சந்தப்பேட்டை, தாழையாத்தம், சுண்ணாம்புப்பேட்டை, நடுப்பேட்டை பகுதிகளின் வழியாக திருக்குடைகள் ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டன. பக்தர்கள் உற்சாகக் கோஷங்களுடன் கலந்து கொண்டு பக்தி பரவசத்தில் பயணித்தனர்.

திருப்பதி திருக்குடை யாத்திரை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இறுதியாக ஊர்வலம் குடியாத்தம், பிச்சனூர்பேட்டை, தென்திருப்பதி ஸ்ரீ பெருமாள் ஆலயத்தில் நிறைவடைந்தது. அங்கு திருக்குடைகள் மற்றும் தங்கப்பாதங்களுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன.

இந்நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று திருக்குடைகளையும், தங்கப்பாதங்களையும் தரிசித்து வணங்கினர். அதிகளவிலான மக்கள் வருகையையொட்டி பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

இதனால் குடியாத்தத்தில் நடைபெற்ற திருப்பதி திருக்குடைகள் மற்றும் தங்கப்பாதங்கள் யாத்திரையில் கலந்துகொண்ட பக்தர்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.

இதுகுறித்து பக்தர்கள் சிலர் கூறுகையில், "திருப்பதி சென்று தரிசிக்க முடியாதவர்களுக்கு இங்கேயே பெருமாளை தரிசன வாய்ப்பு கிடைத்தது. இது எங்களுக்கு பேரானந்தம். திருக்குடைகள் மற்றும் தங்கப்பாதங்களை தரிசித்தவுடன் மனதில் அமைதி ஏற்பட்டது.

திருமலை பெருமாள் அருள் எப்போதும் எங்கள் குடும்பத்தையும், நகரையும் காக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டோம். மேலும் பஜனை, சிலம்பாட்டம், நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் நடந்த ஊர்வலம் அனைவருக்கும் பக்தி உணர்வை ஊட்டியது. ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும்” என பக்தர்கள் தெரிவித்தனர்.

