தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் கோயிலில் நடைபெற்று வரும் மண்டல பூஜை நாளையுடன் நிறைவு பெறவுள்ள நிலையில், சுவாமி தரிசனம் செய்ய பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குகிறது திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில். இக்கோயிலுக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். பண்டிகை காலம் மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் மேலும் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இந்நிலையில் கடந்த ஜூலை 7ஆம் தேதி இங்கு கும்பாபிஷேக விழா வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றது.
அதைத்தொடர்ந்து மண்டல பூஜை கடந்த சில வாரங்களாக வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்று வந்தது. மண்டல பூஜையில் முருகனை தரிசிப்பது குடமுழுக்கு விழாவை நேரில் பார்த்த புண்ணியம் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம். இதன் காரணமாக தினம்தோறும் கோயிலுக்கு வருகை தரும் பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்தே காணப்படுகிறது.
இதன்படி, மண்டல பூஜை நாளையுடன் நிறைவுபெற உள்ள நிலையில், இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதால் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் காலை முதலே முருகனை தரிசனம் செய்ய திருச்செந்தூருக்கு வருகை தந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
கோயிலுக்கு வருகை தந்த பக்தர்கள் கடலில் புனித நீராடி, அதன் அருகே உள்ள நாழிக் கிணற்றில் குளித்துவிட்டு குடும்பத்துடன் வரிசையில் நின்று முருகனை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். இதனால் பொது தரிசன வரிசை, 100 ரூபாய் கட்டண தரிசனம், மூத்த குடிமக்களுக்கான சிறப்பு வரிசை என அனைத்திலும் பக்தர்களின் கூட்டம் நிரம்பி காணப்படுகிறது.
இன்று காலை 5 மணிக்கு கோயில் நடை திறந்த நிலையில், 6 மணி நேரத்திற்கு மேலாக பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். இதனால் கோயில் வளாகம், கடற்கரைப் பகுதி, பேருந்து நிலையம் என அனைத்து பகுதிகளிலும் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதி காணப்படுகிறது. பக்தர்களின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி திருச்செந்தூர் நகர போலீசார் கோயில் வளாகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும் பக்தர்கள் வசதிக்காக குடிநீர், கழிப்பறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
