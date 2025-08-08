தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஆவணித் திருவிழா வருகிற ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது. இவ்விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான தேரோட்டம் ஆகஸ்ட் 23 ஆம் தேதி நடக்கிறது.
முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஆவணித் திருவிழா வருகிற 14 ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிறது. அன்றைய தினம் அதிகாலை 1 மணிக்கு கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு 1.30 மணிக்கு விஸ்வரூபம், 2 மணிக்கு உதய மார்த்தாண்ட அபிஷேகம், காலை 5 மணியில் இருந்து 5.30 மணிக்குள் கொடியேற்றம் நடக்கிறது. மாலை 4 மணிக்கு சாயரட்சை தீபாராதனை நடக்கிறது.
2 ஆம் திருவிழா அன்று கோயில் நடை அதிகாலை 5 மணிக்கு திறக்கப்பட்டு 5.30 மணிக்கு விஸ்வரூபம், 6.15 மணிக்கு உதய மார்த்தாண்ட அபிஷேகம், மதியம் 12 மணிக்கு சுவாமி புறப்பாடு நடக்கிறது. மாலை 4 மணிக்கு சாயரட்சை தீபாராதனை நடக்கிறது.
அதனைத் தொடர்ந்து, 9 ஆம் நாள் திருவிழா 22 ஆம் தேதி சுவாமி சேர்க்கையை பொறுத்து பூஜை காலங்கள் மாறுபடும்.
விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான 10 ஆம் நாள் திருவிழா தேரோட்டம் 23 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது. அன்று கோயில் நடை அதிகாலை 5 மணிக்கு திறக்கப்பட்டு 5.30 மணிக்கு விஸ்வரூபம், 6.15-க்கு உதய மார்த்தாண்ட அபிஷேகம், காலை 7 மணியில் இருந்து 7.30 மணிக்குள் தேரோட்டம் நடக்கிறது.
தொடர்ந்து மற்ற கால பூஜைகள் நடைபெறவுள்ளன. 11, 12 ஆம் திருவிழா நாட்களில் கோயில் நடை அதிகாலை 5 மணிக்கு திறக்கப்பட்டு 5.30 மணிக்கு விஸ்வரூபம், 6.15 மணிக்கு உதய மார்த்தாண்ட அபிஷேகம், தொடர்ந்து மற்ற கால பூஜைகள் நடைபெற்று 12 ஆம் திருவிழாவோடு விழா நிறைவு பெறுகிறது.
