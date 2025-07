ETV Bharat / spiritual

புஷ்ப அலங்காரத்தில் வீதி உலா வந்த மஹா வாராஹி அம்மன்; திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு! - VARAHI AMMAN FLOWER DECORATIONS

புஷ்ப அலங்காத்தில் மஹா வாராஹி அம்மன் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : July 6, 2025 at 9:50 AM IST | Updated : July 6, 2025 at 11:01 AM IST 2 Min Read

தஞ்சாவூர்: தஞ்சை பெரிய கோயிலில் மஹாவாராஹி அம்மனுக்கு ஆஷாட நவராத்திரி விழாவை முன்னிட்டு புஷ்ப அலங்காரம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு தீபாதரனை நடைபெற்றது. இதில், திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர். தஞ்சை பெரிய கோயில் என்றழைக்கப்படும் அருள்மிகு ஸ்ரீ பெரியநாயகி அம்மன் உடனாகிய ஸ்ரீ பெருவுடையார் ஆலயம் உலகப் பிரசித்தி பெற்றதாகும். இக்கோவிலுக்கு உள்ளூர் பக்தர்கள் மட்டுமின்றி, வெளியூர் மற்றும் வெளி மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை புரிகின்றனர். புஷ்ப அலங்காத்தில் மஹா வாராஹி அம்மன் (ETV Bharat Tamil Nadu) இக்கோயிலில் விநாயகர், வள்ளி தேவசேனா சமேத முருகன், நடராஜர் மற்றும் வாராகி அம்மன், ஸ்ரீ பெரியநாயகி அம்மன் ஆகிய சுவாமிகள் தனி சன்னதியில் வீற்றிருந்து அருள் பாலித்து வருகின்றனர். இதில், தனி சன்னதியில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஸ்ரீமஹா வாராஹி அம்மனுக்கு ஆண்டுதோறும் ஆஷாட நவராத்திரி விழா, ஆனி மாதம் அமாவாசையில் தொடங்கி 10 நாட்கள் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், ஸ்ரீ மஹா வாராஹி அம்மனுக்கு ஆஷாட நவராத்திரி விழா, கடந்த ஜீன் 25ஆம் தேதி மஹாகணபதி ஹோமத்துடன் சிறப்பாக தொடங்கியது. அன்று முதல் தினமும் பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தொடர்ந்து, 10 நாட்கள் நடைபெறும் இவ்விழாவில் தினமும் வாராஹி அம்மனுக்கு பல்வேறு அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

Last Updated : July 6, 2025 at 11:01 AM IST