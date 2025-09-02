மேஷம்: இன்று மனம் சொல்வதை கேட்டு நடப்பீர்கள். அதனால் அனைத்து திட்டங்களும் சரியாக அமையும். மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். எனினும் சிறிது ஏமாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.
ரிஷபம்: மேலாளராக பணிபுரிபவர்கள், நிறுவனத்திற்கு லாபத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதோடு, சக ஊழியர்களுக்கு உதவியாக இருப்பீர்கள். அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொண்டு, அலுவலகத்தில் அனைவரையும் கருத்துக்களையும் கேட்டறிந்து, அதற்கேற்ப முடிவெடுத்து செயல்படுவீர்கள். இதன்மூலம் வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.
மிதுனம்: இந்த நாள் ஆக்கப்பூர்வமானதாக இருக்கும். வாழ்க்கையின் அரிய தருணங்களை நினைத்து பார்த்து கடவுளுக்கு நன்றி தெரிவிப்பீர்கள். எனினும் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் விஷயங்களில் குழப்பங்கள் இருக்கலாம். இன்று ஒரு பொருளை வாங்கவோ விற்கவோ செய்தால் சிறப்பு.
கடகம்: அலுவலகத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றினாலும் பலவிதமான எண்ணங்கள் மனதில் அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கும். இதனால் சில கவனச்சிதறல் ஏற்பட்டாலும், பணியில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். மனதிற்கு பிடித்தவருடன் நேரத்தை செலவிடுவதற்காக வேலைகளை விரைந்து முடிப்பீர்கள்.
சிம்மம்: குடும்பத்தினர் அல்லது நண்பர்களுடன் பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிட வாய்ப்புகள் உள்ளன. கலைத்துறையில் இருப்பவர்கள் பலரது பாராட்டைப் பெறுவார்கள்.
கன்னி: லட்சியத்தை நிறைவேற்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல்படுவீர்கள். இதனால் வெற்றி கிட்டும். நிர்வாகத்திறன் சிறந்த வகையில் இருக்கும். வெற்றிபெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் மேலோங்கி காணப்படும்.
துலாம்: இன்று வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும். அதனால் மிகவும் பாதிக்கப்படுவீர்கள். மோசமான சூழ்நிலை மற்றும் கவலை காரணமாக உற்சாகம் இழந்து காணப்படுவீர்கள். எனவே மன உறுதியுடன் சூழ்நிலைகளை கையாளுங்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று பல நிகழ்வுகள் ஏற்படலாம். எனவே பெரியவர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகள் சொல்வதை கவனமாக கேட்டு நடக்கவும். நீதிமன்றங்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் விலகி இருக்கவும். இதனால் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்.
தனுசு: இன்று மிகவும் குழப்பம் மிகுந்த நாளாக இருக்கும். பல்வேறு விஷயங்களில் திட்டமிட முடியாத சூழல் ஏற்படும். மன உறுதியுடன் செயல்பட்டால் குழப்பங்களை தீர்க்கலாம்.
மகரம்: தேவையற்ற செலவு, பணவிரயம் ஏற்படலாம். இருப்பினும் நிதி நிலைமை மேம்படும். பணவரவும் உண்டு.
கும்பம்: கனவு இல்லம் அல்லது வாகனம் வாங்க வாய்ப்புகள் அமையும். புதிய சொத்துகள் வாங்கக்கூடும். கோயில்களுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்த இது சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
மீனம் : இன்று மிகவும் பதட்டமான மனநிலை இருக்கும். அதற்கு யாருடனாவது ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருக்கலாம். இதனால் மனதுக்கு நெருக்கமானவர்கூட ஆறுதல் தரமுடியாத நிலை இருக்கும். எனவே தியானம் செய்வது சிறந்தது.