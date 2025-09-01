ETV Bharat / spiritual

செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களை பார்க்கலாம்.

மேஷம்: அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் குறித்து அறிந்து கொள்வதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். புத்தகங்களை ஆர்வமுடன் படிப்பீர்கள். தேவையற்ற விஷயங்களில் கவன செலுத்தாமல், அவசியமான தகவல்கள் குறித்து அறிந்து கொள்வது நன்மை தரும்.

ரிஷபம்: உங்களுக்கு தொடர்ந்து துன்புறுத்தல் கொடுத்துவந்த ஒருவரை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடலாம். உங்களது வருங்கால நலனை கருத்தில் கொண்டு அவரை கண்டு கொள்ளாமல் அமைதியாக இருப்பது நல்லது. எதிர்காலத்தை கருத்தில்கொண்டு அனைத்து முடிவுகளையும் எடுங்கள்.

மிதுனம்: குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். முக்கியமான ஒரு முடிவை இன்று எடுப்பீர்கள். குடும்ப உறுப்பினரை மட்டுமல்லாமல், நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் முக்கிய வர்த்தக கூட்டாளிகளையும் நீங்கள் விருந்துக்கு அழைக்கலாம். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை உங்களது அனைத்து முயற்சியையும் பாராட்டுவார்.

கடகம்: இன்றைய தினம் முற்பகுதியில் வேடிக்கை, சிரிப்பு மற்றும் குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில் வழக்கமான நிலைக்கு திரும்பி, பணியில் கவனம் செலுத்தி வேலையை நிறைவு செய்வீர்கள்.

சிம்மம்: பெரிய நிறுவனங்களில் பணி செய்பவர்கள் மேலதிகாரியின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் சிறப்பாக அனைத்து பணிகளையும் மேற்கொள்வார்கள். இல்லத்தரசிகளுக்கு, தினசரி பணிகளை தவிர, வேறுவிதமான வேலைகளையும் சமாளிக்க வேண்டிய நிலை இருக்கும். இன்று ஒரு முக்கியமான நாளாக இருக்கும்.

கன்னி: இன்று நெருக்கமான குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரத்தை கழிப்பீர்கள். தேர்வுகள் நெருங்குவதால் மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். திட்டமிட்டு படிப்பதன்மூலம் நல்ல மதிப்பெண் பெறலாம். சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வதற்கு இது சிறந்த நாளாக இருக்கும்.

துலாம்: உறுதியான மன நிலையுடன் கடுமையான முடிவுகள் எடுப்பீர்கள். அதனால், பலனும் அடைவீர்கள். உயரதிகாரிகள் உங்களது திறமை மற்றும் செயலாற்றலை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். உங்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்க பதவி உயர்வு தரும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

விருச்சிகம்: காதல் மீதான ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். வாழ்க்கைத் துணைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். இதில் தவறு ஏதும் இல்லை. ஆனால், மன நிம்மதி மற்றும் சுய மரியாதையையும் கருத்தில்கொண்டு முக்கிய முடிவுகளை எடுங்கள்.

தனுசு: ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் சிக்கிக்கொண்டதைப் போன்று உணர்வீர்கள். அதனால், உற்சாகம் இல்லாமல் இருக்கும். மகிழ்ச்சியடையத் தக்கதான விஷயங்கள் நடக்கும் வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு. அதனால் பொறுமையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம்.

மகரம்: உங்களது அபரிதமான பேச்சாற்றல் காரணமாக உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களை நீங்கள் உங்கள் வசம் கொண்டு வருவீர்கள். எனினும் திறமையை மேலும் வளர்த்து கொள்வது நல்லது. பிரச்சினைகளின் ஆணி வேர் வரை சென்று ஆராய்ந்து, அதற்கான தீர்வுகளை கண்டுபிடிப்பீர்கள்.

கும்பம்: நீங்கள் புதை மணலில் சிக்கிக் கொண்டதைப் போலவும், காப்பாற்ற யாரும் இல்லை என்பது போலவும் உணர்வீர்கள். ஆனால், யாருடைய உதவியும் இன்றி தன்னிச்சையாக பிரச்சினையில் இருந்து நீங்களே வெளி வந்துவிடுவீர்கள்.

மீனம்: பயணம் மேற்கொள்ளும் ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும். நண்பர்களுடன் சுற்றுலா செல்வீர்கள். மன நிம்மதி மிகுந்த நாளாக இருக்கும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக எதிர்ப்பார்த்திருந்த ஒரு விஷயத்தில் வெற்றி தேடிவந்து சேரும்.

