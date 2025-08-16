ETV Bharat / spiritual

இன்று குதூகலம் நிரம்பி வழியும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா? - TODAY HOROSCOPE

ஆகஸ்ட் 16 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம் (Getty Image)
கோப்புப்படம் (Getty Image) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2025 at 7:16 AM IST

மேஷம்: இன்று நீங்கள் ஒருவரின் உள்ளத்தை புண்படுத்த நேரிடலாம். நீங்கள் வலிமைமிக்க நிலையான உறவை, உங்கள் விருப்பப்படி ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். கணவன் - மனைவிக்கு இடையேயான உறவு வலுவடைய வாய்ப்பு உள்ளது.

ரிஷபம்: கடின உழைப்பு இருந்தபோதிலும், உழைப்பிற்கு ஏற்ற வெகுமதி கிடைப்பது கடினம். பிற்பகலில் பயணம் செய்வதை தவிர்க்கவும். மாலை நேரங்களில் நிம்மதியாகவும், அழகாகவும் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களுடன் பேசி மகிழ்வீர்கள்.

மிதுனம்: இது உங்கள் குடும்பத்தில் கொண்டாட்டத்துக்கான தருணம். தொழில் ஒப்பந்தங்களில் நீங்கள் பரபரப்பாக இருந்தாலும், உங்கள் குடும்பத்தினரிடையே கொண்டாட்டம் காணப்படும். இந்நாளின் பிற்பகுதியில் தொழில் பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புகள் உள்ளன. தனிப்பட்ட சாதனைகளுக்கான கொண்டாட்டங்கள் இருந்தாலும், தொழில் ரீதியாக வெற்றி பெற உங்களுக்கான நேரம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடகம்: உங்கள் தலைமையில் செய்யப்படும் பணியில் பதட்டங்கள் ஏற்படும். போட்டியாளர்கள் இருப்பினும் வியாபாரத்தில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். உங்களின் முயற்சியால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கப் பெறலாம்.

சிம்மம்: உங்கள் மனம் சொல்வதை கேட்காமல், சிந்தித்து செயல்படுவதன் மூலம் எல்லா விதமான செயல்களிலும் அபரிமிதமான வெற்றி கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் வீட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் மாற்றங்கள் செய்ய முயற்சி செய்யலாம். இன்று உங்களுக்கு அனைத்து வகையிலும் ஏற்ற நாளாக அமையக்கூடும்.

கன்னி: நீங்கள் மற்றவர்களின் மனதை புண்படுத்துபவராக அடையாளப்படுத்தப்படும் நிலைக்கு தள்ளப்படுவீர்கள். வரவை விட செலவு அதிகரிக்கக்கூடும். நீண்டகால திருமண தடை நீங்கும். உங்கள் முயற்சிக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கப் பெற்று உறவுகள் வலுப்படக் கூடும்.

துலாம்: உங்கள் நடை உடைகள் உங்கள் தோற்றத்தையும் அழகையும் மெருகேற்றுவதாக அமையும். மக்கள் உங்கள் அழகு அல்லது தோற்றத்தால் கவரப்படுவார்கள். இன்று மாலை நடைபெறும் பொது நிகழ்ச்சிகள், சிலருடன் உங்களை நெருக்கமானதாக்கும். காதல் வயப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

விருச்சிகம்: அவசரகதி முடிவுகள் பலன் தராது. உங்கள் திட்டங்களை முடிவு செய்வதற்கு முன்பு ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை யோசியுங்கள். இல்லாவிட்டால் திட்டங்கள் பாழாகிவிடும். உங்கள் முயற்சிக்கு ஏற்ப பலன் கிடைக்காமல் போகலாம். தொழில் ரீதியாக இன்று பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புகள் உள்ளன. மாலைப்பொழுதை உங்களுக்கு பிடித்தமானவருக்கு சிறப்பானதாக ஆக்குங்கள்.

தனுசு: இன்று அமைதியாக காணப்படுவீர்கள். சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ளும் மன நிலையில் இருப்பீர்கள். உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களிடம், உங்கள் மன உணர்வுகளை இன்று வெளிப்படுத்துவீர்கள். இன்று பிற்பகலில், வியாபார ரீதியாக சிலரை சந்திக்கலாம். இல்லையெனில், பொழுதுபோக்குக்காக நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். இதனால் மாலையில் நீங்கள் பணம் செலவு செய்வீர்கள்.

மகரம்: இன்றைய நாள் உங்களுக்கு சமன் செய்யப்பட்ட நாளாக இருக்கும். ஒருபுறம், நீங்கள் இலக்கை எட்டுவதற்கு கடினமாக உழைப்பீர்கள். மறுபுறம், பொழுது போக்கிற்காக சிறிது நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். உங்கள் மேலதிகாரி மற்றும் உடன் பணியாற்றுபவர்கள் உங்களை புகழ்வார்கள். இருப்பினும், மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல. எனவே, முகஸ்துதிகளை பொருப்படுத்தாதீர்கள். ஏனெனில், அவற்றின் உட்பொருள் உங்களுக்கு புரியாமல் போகலாம். இன்றைய நாள் மாணவர்களுக்கு சிறப்பானதாக இருக்கும்.

கும்பம்: இன்று கொண்டாட்டத்துக்கான சிறிய காரணமாவது உங்களுக்கு தேவை. அதற்கேற்ப நல்ல செய்தி வந்து சேரும். இன்றைய நாள் உற்சாகத்துடன் தொடங்கி, நாள் முழுவதும் நீடிக்கும். புதிய மக்களை சந்திப்பீர்கள். அவர்களுடன் நட்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். மாலையில் உங்களுக்கு பிரியமானவருடன் நேரத்தை செலவழிப்பதன் மூலம் இன்றைய நாளின் முடிவு மிகச்சிறப்பாக இருக்கும்.

மீனம்: நீங்கள் திருமணம் ஆகாதவராக இருந்தால், திருமண பந்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு ஏற்ற நாள் இன்று. திருமணமானவராக அல்லது காதலர்களாக இருந்தால் இன்றைய நாள் காதல் வயப்பட்ட நாளாக இருக்கும். இது உங்கள் காதலர் அல்லது வாழ்க்கை துணையுடன் நெருக்கத்தை அதிகரிக்கும்.

